本土新增401例、校正回歸266例，陳時中曝去年與德國BNT談判破局經過

中央流行疫情指揮中心今（28）日下午召開記者會，公布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例401例、、校正回歸266例，確診個案中新增13例死亡。

指揮中心也說明即將配送到各縣市的阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗分配情形，六都當中以台北市和高雄市分配到的數量最多，分別為2萬2200劑以及2萬1000劑。面對近日社會出現向上海復星購買BioNtech（以下簡稱BNT）疫苗的聲音，陳時中也首度對外說明疾管署從去年底接洽德國原廠BNT到今年初破局的過程。

新增405例本土、校正回歸266例，公布確診患者解隔條件

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增405例COVID-19確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。確診個案中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，新增4例境外移入病例中，案6175、案6369分別為30多歲及印度籍20多歲男性，於5月24日自印度入境，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。案6557、案6585均為20多歲菲律賓籍男性，持有登機前3日內檢驗陰性報告。案6557於5月10日來台工作，5月26日自主管理期滿後自費採檢，於今日確診。案6585於5月26日來台工作，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢，於今日確診。上述4名個案在台期間並無症狀。

陳時中也宣布COVID-19確診患者處置以及解除隔離治療條件，如下圖所示：

Photo Credit: 指揮中心提供

有關中央集中檢疫所目前的情形，目前收治人數為1577人，其中新北市1087人、台北市395人，其他縣市95人。王必勝表示目前中南部的空房數量是較多的，但實際調度還是交由雙北兩市的首長。王必勝表示，如果民眾願意，還是可以到中南部，另一方面指揮中心也持續在北部尋找適合的場地設置集中檢疫所。

有關台大醫院院長吳明賢在臉書發文警示醫院已接近滿載，陳時中表示，台大醫院本身的量能還有，院長的意思是收治確診患者時不能都送往同一家醫院，這樣很容易讓該間醫院的負荷過重，因此產生的後遺症也很難承擔。陳時中表示，由於和平醫院和台大醫院距離此次疫情熱區較近，以往救護車會以最近的地點做安排，因此送往台大的確診患者較多。

陳時中表示，後續會由衛福部次長石崇良、副指揮官陳宗彥一起商量，讓救護車在送病患時要適當的分流，讓整體的醫療戰力發揮得更好。陳時中也表示會讓各醫學中心承擔責任，對病人才是最好的。

還原與德國BNT採購疫苗破局時序，陳時中：過程變數大

有關即將配送到各縣市的AZ疫苗數量，陳時中表示目前分配到最多劑量的縣市為台北市2萬2200劑、新北和桃園各1萬8000劑、台中1萬7500劑、台南1萬3000劑，以及高雄2萬1000劑。

指揮中心發言人莊人祥補充，此批疫苗劑量的分配，雙北兩市以外是以「未施打第一類人員數」的六成估計，雙北兩市則是以「未施打第一類到第三類人員數」的六成估計。

由於近日出現與上海復星購買BNT疫苗的討論，陳時中嚴正回應表示，疫苗採購是很嚴肅的事情。他表示，如果是以上海復星作為標的物，進口是否有得到原廠授權？陳時中表示，如果有得到原廠授權，才有後續討論的可能，以及可能性有多大。

其次，陳時中表示，輸入疫苗的廠商是誰，這也要很清楚，而且都有既定的程序在。陳時中表示，藥廠都很明白這些程序與規則。他也再次重申，如果都只是口頭上提議此事，但沒有正式的書面文件送到疾管署，確實會讓政府感到困擾。

陳時中也在記者會上首度說明去年到今年初與德國BNT往返疫苗採購合約，最後破局的過程：

（2020/）8/20：疾管署開始接洽德國BNT，中間來來去去，有其他代理的廠商也來談，都沒有成功。

11/11：與德國BNT展開視訊會議，討論疫苗的技術性資料和可能。

12/31：德國BNT提供合約最後版本。

（2021/）1/6：疾管署報行政院核定同意購買，並以電子郵件回覆合約掃描擋給德國BNT。

1/7：雙方討論對外揭露的細節，雙方就新聞披露的要求交換意見，疾管署提供新聞稿。

1/8：依照德國BNT建議調整新聞稿，並提供中英文新聞稿草案內容。BNT也回覆對疾管署新聞稿沒意見。

1/8：幾個鐘頭後，德國BNT回覆強烈建議疾管署調整中文版新聞稿之「我國」二字，因要求在不到一天的時間，疾管署將我國改為台灣。

1/15：德國BNT回覆因重新評估全球疫苗供應量，及調整時程，簽約時間將延後數週。

陳時中表示，台灣與德國BNT的合約以他上述的情形，其實已經就是走到即將成立，最後只差交換合約的動作。但從與BNT談判破局的結果來看，陳時中表示疫苗採購的過程變數是很大的，疾管署也希望能夠繼續再與德國BNT談，但就是沒有結果。

陳時中表示，這也造就他後來無法預先向民眾說明疫苗採購的情形，「因為我擔心到最後一刻都會生變，那是非常痛苦的。因此後來才會等到疫苗上飛機，飛機起飛後才向國人報告。」

企業使用快篩指揮中心已召集部會討論，決議由經濟部提計畫

至於企業使用快篩的相關指引，醫療應變組副組長羅一鈞回應，指揮中心昨（27）天下午已邀集經濟部、勞動部、科技部，以及北中南三個科學園區管理局開會，就相關的技術面、偽陽（陰）性如何處理，以及受雇者相關的勞動以及權益保護、業界與醫界如何媒合等議題，進行意見交換。

羅一鈞表示，昨日的會議已決議會由經濟部提出計畫報指揮中心審查，指揮中心收到後會再來核定，決定進一步的指引以及如何實施。

羅一鈞也說明專責病房在全國的數量已增加到3932床，分布在各縣市，也會配合指揮中心的調度來支援雙北地區。專責的加護病房已增設356床，其中已開始收治43位病患，後續還有20多家醫院會陸續開設。

羅一鈞表示，專責加護病房會由傳染病防治網六區的執行長配何該區的指揮官進行北中南的調度，主要是支援雙北地區重症病患的轉送。羅一鈞表示，昨天就已經透過此機制，轉送三位原先在台大醫院的病人到台北的其他三間醫院。

羅一鈞表示，呼呼氣全國目前還有1027台可供調用，指揮中心物資組也進一步採購添置作為儲備。另外，負壓隔離病床總計1011床、可使用床數為289床。

羅一鈞也再次強調，確診患者無論是輕症或重症，都可以收治在擴大開設的專責病房中，相關病房的數量也已大幅增加。

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核稿編輯：翁世航