看經典青少年影集學英文：吸血鬼日記、莎賓娜的顫慄冒險、河谷鎮、怪奇物語、性愛自修室、花邊教主

一週過去,又快到週末了,疫情生活讓你閒得發慌嗎?今天VoiceTube和你分享六部經典有名的青少年影集(Teen drama),讓你週末在家好好地追劇耍廢!

經典好看的青少年影集實在太多了,我們從眾多主題中精選三大類別,介紹常見單字和VoiceTube推薦指數,讓你一舉兩得,看影集還能學英文。以下作品都是我們看過的經典影集,一起看看有哪些吧!

一、超自然 Supernatural

超自然是青少年影集最常出現的主題之一,主軸大多圍繞在有特殊能力或身分的主角,隨著主角的成長經歷,一起面對各種戰鬥和難關。而常見的類型有哪些呢?如果想找部超自然影集來看,卻不知道要查什麼關鍵字,你可以參考這些單字:

1. 吸血鬼、狼人系列 Vampire/ Werewolf

無論是電影或影集,吸血鬼絕對是最常見的主題。像是紅遍一時的電影《暮光之城》,然而也有許多影集撰寫女巫、狼人這些特殊種族的故事。

The Vampire Diaries 《吸血鬼日記》(2009-2017)

第一部要推薦的是《吸血鬼日記》(噬血Y世代)。身為吸血鬼系列萬年不敗的經典,有誰不知道The Vampire Diaries呢?故事主角Elena和弟弟剛失去雙親,阿姨將他們接到迷瀑鎮繼續生活,Elena卻在這愛上了新來的轉學生Stefan,後來意外發現他其實是活了200多年的吸血鬼。這部影集最津津樂道的就是Elena跟兩位帥哥兄弟錯綜複雜的三角戀情,快告訴VoiceTube你是Team Stefan 還是Team Damon!

推薦等級:***

Photo Credit: 《吸血鬼日記》

2. 女巫/魔法師系列 Witch/ Wizard

The Chilling Adventure of Sabrina 《莎賓娜的顫慄冒險》(2018-2020)

接下來要介紹近年筆者最愛的超自然美劇:《莎賓娜的顫慄冒險》!Sabrina身為混血女巫,16歲生日這一天她必須決定未來的方向,她要從兩個世界取捨,要繼續待在朋友所在的凡間,當快樂的普通學生。還是選擇保有跟家父唯一的關係,踏入家人所在的女巫世界?

除了有高顏值的男女主角,女巫主題也一直是熱門話題。有別於哈利波特的巫師、女巫形象,Sabrina暗黑、詭譎的獨特風格深受大家喜愛,雖然有些恐怖的情節,但是絕對是一部值得加入片單的影集喔!

推薦等級:*****

看影集之餘,一起學學英文吧!有哪些是超自然影集些常見的單字與片語呢?

想看《吸血鬼日記》、《莎賓娜的顫慄冒險》這類影集,當然要知道:Vampires 吸血鬼、Werewolves 狼人、Witches/Wizards 女巫/巫師 、banshees 女妖⋯⋯這類單字。

另外常見的單詞還有這些:

Lores 傳說故事

Symbols 符號

Chants 吟誦

Talismans 護符

Herbs 藥草

Immortal/immortality 凡人/永生

這樣下次要搜尋超自然影集,知道要打那些關鍵字了嗎?

Photo Credit: 《莎賓娜的顫慄冒險》

二、懸疑 Mystery / Suspense 懸疑片

第二個深受青少年喜愛的類型就是懸疑片(Mystery)。

Riverdale 《河谷鎮》(2017- )

這部改編自美國暢銷漫畫Archie Comics的經典影集,在青少年影集中幾乎是眾所皆知。故事從溪邊意外發現高中明星球員Jason的屍體開始,以Archie為首的一群少年開始挖掘《河谷鎮》的真相,漸漸地發現看似純樸的《河谷鎮》有著許多不為人知的秘密。這部影集描述了美劇校園內經典群體:校園女王、明星球員、校園惡霸等不同的校園群體,每個人都有不為人知的一面,讓人猜不透劇情!

推薦等級:***

Stranger Things 《怪奇物語》(2016- )

故事設定在80年代的一座小鎮,小男孩Well和朋友告別後準備返家,卻在途中卻目睹一番恐怖景象,而後離奇消失。隨後遇見了一位獨特的女孩 Eleven,似乎與政府實驗室有著不可告人的關係。這部影集劇情緊湊,很容易就沉浸在影集營造出的詭譎、懸疑氣氛。因為影集設定在80年代,主角的服裝風格正是一大亮點,也使用許多該年代的經典歌曲作為配樂,非常推薦給喜愛復古、科幻的朋友!

儘管受到疫情的影響第四季停拍一陣子,但可以從前陣子釋出的前導預告得知,第四季很有可能在2021年下半年上映!請各位粉絲敬請期待啦。

推薦等級:****

Photo Credit: 《怪奇物語》

喜歡這類型的影集嗎?VoiceTube私心再推薦幾部類似的必看影集:《菁英殺機》(Elite)、《美少女的謊言》(pretty little liar)。而圍繞在懸疑氛圍的影集,還包括前幾年很熱門的《漢娜的遺言》(13 reasons why),也很值得推薦!

懸疑片的經典元素包含了:

Demons 惡魔

Monster 怪物

Fiction 虛構

Crime 犯罪

Gang 幫派

Mystery 懸疑

Lie 謊言

三、劇情 Drama

Sex education 《性愛自修室》(2019- )

對很多人來說性教育都是難以啟齒的話題,這部戲講述媽媽是性愛治療師的Otis,和同學在校園暗地裡開設性愛診療室,為學生們解決私密且難以開口的性愛雜症。青少年之間討論著那些不敢對家人師長說的困擾,診療之餘也探討同儕、家庭、宗教和感情觀等青少年的煩惱。這部來自英國校園的影集,把大家認為很難處理的話題,以幽默詼諧卻又溫暖的方式展現,是一部很棒的影集!

推薦等級:*****

Photo Credit: 《性愛自修室》

Gossip girl 《花邊教主》(2007-2012)

劇情類的青少年影集,一定得提到《花邊教主》!故事是講述讀紐約貴族學校的上流社會青年,彼此之間的愛恨情仇,也有探討一些家庭與同儕融入的話題,但上流社會的鬥爭和愛情故事才是這部影集的重點。而為什麼叫「gossip girl」呢?因為「她」總是在第一時間把上東區青少年的八卦傳給大家知道,而他有句經典台詞:You know you love me. Xoxo gossip girl.

推薦等級:***

經典元素和單字:

Campus 校園

Peers 同儕

Romance comedy(romcom)浪漫喜劇片

Soap opera 肥皂劇

Tip-off 告密(透露某些意思的訊息)

Nerd 書呆子

Freak 怪胎

Rebellious 叛逆的

Friendship 友情

Kinship 親情

Loner 獨來獨往的人

Gossip 八卦

看到這,是不是發現很多部好看的影集?尤其今年有多部影集都要回歸,快點跟上這次熱潮,一起入坑吧!也可以留言告訴VoiceTube,你最期待哪一部回歸呢?

