煽動顛覆政權？澳門首次以政治理由拒絕「六四」紀念活動

同毗鄰的香港一樣，澳門作為前殖民地享有一定程度的自治，同其他中國城市相比，這裡的民眾也享有更多的自由。北京對澳門向來控制很嚴，因此這裡也不曾發生過類似香港那樣的大規模示威活動。不過，過去三十年來，澳門每年都會在六月四日天安門大屠殺紀念日舉行攝影展和小型集會。而從去年開始，六四紀念活動在澳門已經遭到事實上的禁止。

澳門活動人士週二在網上發表的警方文件顯示，當局認為過去數年間六四紀念集會上所發布的圖片、標語和訊息「誹謗和污衊中央政府，煽動顛覆政權以及破壞社會和諧」。此外，警方拒絕集會申請的理由中也包括防疫需要。事實上，澳門當地已有數月沒有出現新冠感染病例。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2010年12月20日，有澳門人藉主權移交紀念日上街遊行，表達要求普選之訴求。

這也是澳門當局首次以政治理由禁止就1989年天安門事件展開的紀念活動。去年澳門當局拒絕六四紀念集會時，提出的唯一理由只是防疫需要。澳門民主發展聯合委員會理事吳國昌（Antonio Ng）認為當局禁止六四紀念集會是當地政治環境發生變化的又一個重大標誌。他在臉書上寫道：「在法律不變，同樣以和平、理性、守法進行的六四燭光集會卻突然被指為違反刑法典多條條文，這明顯是為了政治打壓而羅織罪名，其目的就為了打壓六四燭光集會的舉行，侵犯澳門人的集會示威權利。」

Photo Credit: AP / 達志影像 實施《國安法》後的香港還能繼續舉行「六四燭光晚會」嗎？圖為2020年維園的六四紀念活動。

香港每年的六四燭光集會，參加者都有數十萬之眾。尤其是過去幾年北京加強對香港的管控以來，參加者越來越多。去年，香港當局也以防疫為由首度禁止紀念集會，但仍有數萬人不顧警方禁令參加了集會。本月早些時候，香港著名民主活動人士黃之鋒等四人因去年未經批准參與紀念六四集會被法院判處4至10個月有期徒刑。

據香港媒體報導，香港「支聯會」已於4月底就本月30日舉行六四遊行以及在六四當天舉行燭光集會通知警方，並曾就六四遊行的安排與警方開會商討，不過截至目前尚未有具體結果。支聯會常務秘書部召集人梁錦威週二接受媒體採訪時呼籲警方盡快發出不反對通知書，讓六四遊行及集會能夠順利舉行；他認為疫情已緩和，當局不應再以疫情為由，限制集會及遊行自由。 梁錦威指出，支聯會在集會期間會實施基本防疫措施，包括呼籲參加者遵守限聚令等。 他強調，遊行及集會自由是市民基本權利，警方不應阻撓。

今年是所謂《國安法》生效之後的香港第一次六四紀念活動，因此集會是否能獲批准受到廣泛關注。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin