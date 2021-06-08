《我還能變好嗎？》：優秀領導能力 vs. 心理病態特質，誰更常被選為領導者？

文：王軼楠

我們在四歲時就已經會幸災樂禍了

我們相信，孩子是極其富有同情心的。他們會收養流浪的貓狗，會對需要幫助的人伸出援手。

但是，你相信嗎？孩子在四歲的時候已經開始幸災樂禍了。2013年的一項研究表示：即使是四歲的孩子，也會因他人的痛苦而幸災樂禍，尤其是當他們覺得這個人是活該的時候。另有研究發現：六歲時，孩子們會花錢看一個反社會的木偶被暴打，而不是把錢花在貼紙上。

是否感到害怕呢？天使般的孩子，竟也會出現這種看上去偏於陰暗的想法？

這種幸災樂禍出於厭惡與憎恨，似乎是順勢而出現的情感。可是，這是否也表現了孩子的陰暗面呢？這樣的結果究竟是好是壞？

其實，不用那麼緊張。幸災樂禍是一種正常的心理反應，不用過分當成是殘忍、缺乏同情心的表現。世界的美好，仍是值得我們相信並追逐的。

我們都是道德的偽君子

你是否為他人亂扔垃圾而感到不齒，卻在教室的抽屜裡留下了用過的紙團？你是否覺得撿到錢應該拾金不昧，但仍然將撿來的錢放進自己的口袋？你是否總是為遊戲裡的隊友搶了自己的「人頭」和buff（加乘）感到怒不可遏，卻總是忍不住路過時幫隊友「補刀」？

你說垃圾不是我故意放在抽屜裡的，是我走的時候忘記拿；你說撿到錢又找不到失主，報警又麻煩；你說我不是故意搶「人頭」，只是剛好被我補的那一刀殺掉了。但你心裡明白，什麼是道德的，而什麼是違背道德的。從某種意義上講，我們都是道德的偽君子，我們都是道德偽善（moral hypocrisy）。

人們都有「道德偽善」的動機，即在自己和他人「面前」表現得道德，但只要有可能，就會躲避真正按照道德原則行事時所付出的代價，選擇相對不道德而利己的行事原則。

那麼，我們為什麼會道德偽善呢？

雙重歷程理論（Dual Process Theory）認為：道德偽善是理性加工和非理性加工分離的結果。「理性加工」由認知驅動，它會傾向於更有道德的判斷，符合基本的公平準則。而「非理性加工」主要是情緒和信念驅動，它會產生更不道德的判斷，保護一個人的自我形象。

簡單來講，當你做了一件不道德的事，理性加工系統就會迅速告訴你：「你做得太不道德了！你真卑鄙」，但隨後非理性加工系統開始在大腦裡作用，自覺的進行動機推理（也就是自我開脫），它會說：「不，我只是因為……才不得不這樣的」，以保持積極、良好的自我看法。

而心理學家們同樣發現：人們對於同一件不道德的事情，是由自己還是他人實施的兩種不同情況下，對該事件的公平判斷存在差異，差異在於：人們對自己的不道德行為的看法要輕得多。換句話說，對於不道德的事，人們對自己更「寬容」，對他人更「苛責」。例如：我們把伴侶的不忠歸因於他們的性格，而把自己所做的事歸因於環境的影響。

事實上，回想一下我們的日常生活，我們做過有關道德偽善的事不在少數，但了解了關於道德偽善的研究後，我們可以反省自己的這些行為。在這個領域中，另一個很重要的啟示是：對於那些譴責他人道德淪喪最迅速、最響亮的人，我們應該保持警惕，因為他們本身可能就是不道德的，甚至更糟—只是他們不自覺而已。

這是一個世代流傳的問題—我們人類，雖然不完美，但本質上是善良、理智、寬容的生物嗎？或者，在內心深處，我們是否天生就是壞的、狹隘的、懶惰的、虛榮的、報復心強的和自私的？

人會被那些性格陰暗的人所吸引

從小學就開始看各種警匪片的你，會不會覺得裡面的黑社會很帥、很有男人味，十分有吸引力？

「我為什麼會喜歡那樣的人，對他／她產生崇拜感？」

事實上，這是有科學根據的—我們不僅選出具有心理病態特徵的人成為我們的領導者，而且有證據顯示：至少在短期內，男性和女性都會被那些表現出自戀、精神病態和馬基維利主義等所謂「黑社會」特徵的人產生性吸引，從而有可能進一步傳播這些特徵。

一項研究發現：當女人被描述為具有黑暗特質（自私、控制欲強和麻木不仁）時，她們對男人的身體吸引力就會增加—與具有相同性格相比（從他的興趣等方面來說）。有一種理論認為：黑暗特質成功的傳達了「伴侶品質」，即自信心和冒險意願。

甚至，還對我們人類的未來有影響……也許已經有了結果，有人在2016年的另一篇論文發現：那些對自戀男性的臉更有吸引力的女性，往往有更多的孩子。

人都是潛在的巨魔

你是否曾在網路上目睹粗魯的言詞、嚴厲的批評、憤怒、仇恨，甚至威脅……或者你本身就是這些行為的施加者。不少人會瀏覽網路上的地下黑色領域—色情、犯罪和暴力網─這些他們不會在真實世界探索的領域。這是否證明我們都是潛在的巨魔？

其實，這些陰暗面的確是我們的一部分，然而卻又並非我們的全部。我們傾向於在「社交媒體」上表露我們在「真實世界」較少出現的一面，因為社交媒體的匿名性以及不需面對面交流的特性，給了我們一張面具，讓我們能夠在不暴露真實身分、避免表情與眼神交流的情況下交流。

但這並不意味著這種情況下展現的，是完全真實的自己。如果一個人在面對面的生活中包含了他的攻擊性，但是在網上隱藏了這種攻擊性，這兩種行為都反映了自我的某些方面。當一個人在網路世界表現外向，與人面對面時害羞，自我表現都不是全貌。「他們」是那個人的兩個面向，每個面向在不同的情境中展現。

不同的線上交流方式（如電子郵件、傳LINE聊天、視訊）和不同的環境（如社交、職場、幻想）可能促進不同的自我表達。每個情境，都允許我們從不同的角度看待身分。兩者都不一定比另一個更真實。也就是說巨魔是我們，天使也是我們。

選擇優秀的領導者

很多時候人們都認為一個優秀的領導者，能將整個團隊的能力提升不少。確實，有能力的領導者會帶領團隊避開很多麻煩。遺憾的是，有研究認為：我們更傾向於選擇道德與技能都略微遜色的領導者。

這是一個廣泛的模式：領導者中擁有心理病態特質的比例高於一般人群。以紐約的金融界領袖為例，他們在心理病態特質方面得分較高，而情商卻低於平均水準。

不久前的一篇綜述總結發現：心理病態特質與領導能力確實存在聯繫—心理病態與較差的領導績效相關。也就是說，許多存在心理病態特質、領導能力並不出色的人，獲得了更多支持，被選為領導者。

不敢相信自己竟然會做出這樣的選擇吧？我同樣存在疑慮：也許是領導者的壓力，導致了更多的心理病態特質呢？

在科學的道路上，我們要抱持批判的態度繼續探索。人的劣根性誠然可怕，面對它們，看清自己，能夠更好的思考人生，發現美好。比如此刻，窗外陽光正好，冬日也暖。

相關書摘 ►《我還能變好嗎？》：《希望：為愛重生》令人揪心，如何減少困境帶給我們的傷害？

書籍介紹

本文摘錄自《我還能變好嗎？：自我心理學幫你好好做自己》，方舟出版

作者：王軼楠

致不喜歡自己、只看到自己缺點的你，覺得自己笨、覺得自己卑微、虛偽，所以討厭自己的性格、懷疑自己的價值，變得愈來愈沒自信……然而，「自我心理學」說，生而為人都不完美。但，我們仍能進化成更好的自己！

北京師大心理學院王軼楠博士率領「自我心理學」研究生團隊共同創作的心理學科普文集。以專業又風趣的文章一層層剖析什麼是自我，幫助你更了解自己、接納自己，然後喜歡自己。

Photo Credit: 方舟

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航