《我還能變好嗎？》：《希望：為愛重生》令人揪心，如何減少困境帶給我們的傷害？

文：王軼楠

素媛：「我姥姥總在說『哎喲，要死了，哎喲要死了。』」 心理治療師：「那你覺得這是什麼意思呢？」 素媛：「這也許就是人活著的意義。」 ──《希望：為愛重生》

這樣的一段對話會有無數種解讀方式。活著的意義，本來就是一個答案因人而異的問題。從自我角度來說，我們可以為了在心裡的每一個自己而活。

然而，人活一世，風風雨雨，坎坎坷坷，每個人都曾經歷過不一樣的創傷，當這些創傷在心中留下疤痕，在一個個輾轉反側、無法入眠的深夜裡漸漸變成深淵的時候，或許，就像素媛的話一樣，面對著不夠藍的天空，仍然可以微笑，才是人活著最大的意義。

韓國電影《希望：為愛重生》片長120分鐘，在前30分鐘就拋出了一個極端殘酷的困境：八歲的小女孩素媛，在上學途中遭遇一個中年男人的暴力性侵，導致大腸與肛門脫落，不得不終生依賴人造器官。

如果把故事的編撰權交給我們，那剩下的90分鐘，你會選擇怎樣的主題？是講述女孩無法治癒的心理創傷為她帶來極端的痛苦，最終無法忍受，只能在心魔的驅使下走上復仇的道路，還是講述陽光慢慢照亮素媛心靈的過程？

如果選擇第一種，那就是另一部韓國電影《天倫制裁》的簡述；如果選擇第二種，那就是《希望：為愛重生》。兩部電影故事背景相同、風格相似，但結局、觀影者的感受卻截然不同。

在一個暖冬的下午，我接連看了這兩部電影，《天倫制裁》讓我感到戳心的痛苦，罪犯全部都死去，留下了一種肅穆的悲愴感，似乎苦難是無法逾越的心靈深淵；而《希望：為愛重生》卻讓我在揪心之外，感受到了不一樣的溫暖，素媛和她的家庭最終迎來了新的希望，也正因為這一點，讓這部電影與我們一般情況下的思維產生了差異。

當我們在日常生活中聽到類似的新聞時，比起關注受害者之後的生活，我們往往更關注對罪犯的憤怒和懲罰。或許是出於佛洛伊德心理學中的逃避自我防禦機制，我們的潛意識並不願意思考這樣沉重的問題。而這部電影對人性的剖析，及對這個問題的詮釋，卻能給我們一種撫慰心靈的力量。

我做錯了什麼

其實生活不易的原因，只有少部分是因為苦難本身，更大部分則是因為苦難有「馬太效應」。受過苦的人會漸漸開始懷疑自己，漸漸讓自己陷入卑微的泥沼裡。

馬太效應（Matthew Effect）是指「好的愈好，壞的愈壞；多的愈多，少的愈少」的一種正回饋現象。最早由美國學者羅伯特．莫頓（Robert Merton）於1968年提出，其名稱來自《新約．馬太福音》中的一則寓言。

素媛「出事」後不久，就開始躲避熟人，躲避記者。家人害怕輿論對孩子的又一次吞噬。

素媛不解：「我做錯什麼了？我只是想給他撐傘。」世界的規律就是這麼殘酷，那些被父母拋棄過、虐待過的、被他人欺負和羞辱過的……他們的內心都有一個頑固的聲音：「都是我的錯，是我不夠好。」無論他們外表看起來多麼桀驁不馴。證據就是：他們會一再避開生命中真正的幸福和真正愛的人，他們在潛意識裡似乎習慣了自我矮化，習慣了殘缺，習慣了自己不值得擁有愛和幸福。

素媛也正因如此，在災難之上雪上加霜。

為什麼要出生在這世界上

「為什麼要出生在這世界上？」電影裡，素媛的這句話戳中了很多人的淚點。

與肉體的創傷不同，精神上的創傷常常是隨著時間愈演愈烈的。

素媛剛開始還能夠安慰爸爸媽媽，能夠指認兇手，但漸漸的就開始哭泣、尖叫。終於有一天她輕輕的說：「為什麼要出生在這個世上？」這就是PTSD的一種典型症狀。

「創傷後壓力症候群」（Post-Traumatic Stress Disorder，簡稱PTSD）指人在遭遇或對抗重大壓力後，其心理狀態產生失調的後遺症。這些經驗包括生命遭到威脅、嚴重的物理性傷害、身體或心靈上的脅迫。有時候被稱之為創傷後壓力反應，以強調這個現象乃創傷經驗後所產生之合理結果，而非病患心理狀態原本就有問題。所以，PTSD又譯為「創傷後精神緊張性障礙」、「重大打擊後遺症」。

雖然PTSD一般發生在有極端創傷經歷的人群中，但就目前的研究來看，除此之外，當我們面對社會壓力、緊張事件、社交問題時，大部分人都會有類似PTSD的症狀出現。

圖片來源：《希望：為愛重生》

那是不是說，如果我們無法迴避傷害和壓力，就無法免受心靈上的創傷呢？當然不是。

下面就讓我們一起來看看，應該怎麼從自我的角度出發，去減少生活中的種種困境對我們自己的傷害：

（1）阻斷焦慮

這一步幫你學會處理自己的負面情緒。我們的焦慮來自生活中的各個層面，當我們面對這樣或那樣的不如意時，內心深處一定會湧現出各種各樣的情緒，你也一定曾問過自己：「為什麼我什麼都做不好？」甚至於，這些心理現象也成了焦慮的來源。

其實，不妨試著去接受。接受不完美的自己，接受因為機緣巧合而發生在自己生命中的事。

接受自己，接受真相，這將是你另一種人生的開始：不再糾結，不再焦慮。

（2）旁觀認知過程

看到這個標題，你應該會感到疑惑吧？我就是我，怎麼能旁觀自己的認知過程呢？但其實，這是完全可能的，也是能夠更加了解自己的一種很好的方法。

在你被負面情緒掩埋的時候，是否曾在心中突然出現一種聲音：「我到底在糾結些什麼？」這其實就是一種無意識的「自我旁觀」。

當你遇到讓自己心生焦慮的事物時，首先通過放鬆和接受阻斷焦慮的蔓延，然後再有意的試著跳出自己，以一個旁觀者的視角去分析自己對事件的認知，以及焦慮等負面情緒產生的原因。這樣練習幾次之後，你就會發現：在對自己的了解明顯加深的同時，也找到了自己情緒的來源。

（備註：很多時候你會發現，往往是由於自己對事件的認知才導致了自己的負面情緒，而不是事件本身的問題。也就是說，一切都取決於自己的認知過程。）

舉個例子，當你了解苦難的馬太效應之後，你會在自己陷入符合馬太效應的心理狀態時，通過分析自己的心理狀態，馬上意識到自己的這種認知過程，就能夠在很大程度上避免自己陷入這樣的旋渦之中。

（3）重建信念系統

經過第二步對自我的觀察之後，我們就應該試著去對自我進行改變了。

如何改變呢？當你發現自己的認知過程和信念系統，是負面情緒的來源之後，試著去與自己進行反覆辯論。試著去告訴自己，自己的信念系統應該做怎樣的調整，然後慢慢試著去實踐這樣的改變—當再出現負面情緒的時候，試著按照改變後的信念系統，對引起情緒的事件重新進行積極的認知。堅持一段時間之後，你一定會發現自己的進步。

天空不藍，依然可以微笑。

素媛就像一個天使，能在不那麼藍的天空下，笑得很燦爛。

素媛—希望。願我們都能像素媛一樣，在不完美的現實世界裡，自有一個完美而柔軟的心靈世界。

相關書摘 ►《我還能變好嗎？》：優秀領導能力 vs. 心理病態特質，誰更常被選為領導者？

書籍介紹

本文摘錄自《我還能變好嗎？：自我心理學幫你好好做自己》，方舟出版

作者：王軼楠

致不喜歡自己、只看到自己缺點的你，覺得自己笨、覺得自己卑微、虛偽，所以討厭自己的性格、懷疑自己的價值，變得愈來愈沒自信……然而，「自我心理學」說，生而為人都不完美。但，我們仍能進化成更好的自己！

北京師大心理學院王軼楠博士率領「自我心理學」研究生團隊共同創作的心理學科普文集。以專業又風趣的文章一層層剖析什麼是自我，幫助你更了解自己、接納自己，然後喜歡自己。

Photo Credit: 方舟

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航