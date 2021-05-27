長榮「長賜輪」卡船調查報告：一切責任在船長！5.5億美元賠償金談不攏
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大排長榮事件，昨日運河管理局長公布調查報告指出，一切責任在船長，不在蘇伊士運河管理局。而船東方因賠償金額鴻溝太大未有共識，待5月29日，再次進行法律攻防戰。
日前長榮海運旗下「長賜輪」（EVER GIVEN），因故卡住蘇伊士運河（Suez Canal），埃及當局扣留船隻並提出告訴，向日本船東「正榮汽船」求償，經協商後同意船東評估船上載運貨物的成本，降到5億5000萬美元（約新台幣154億元）。
而昨（26）日蘇伊士運河管理局長公布調查報告指出，一切責任在船長，不在蘇伊士運河管理局，但求償金額則因雙方各持己見未有共識，待5月29日再次進行法律攻防 。資深投資人表示，目前海運產業是整體向上，不因單一事件就造成產業大幅變化，投資人要持續將焦點放到國際運價。
長賜輪事故調查報告！蘇伊士運河管理局：船長負全責
日前3月23日長榮海運旗下長賜輪，因故卡住蘇伊士運河。長賜輪是全球最大貨櫃輪之一，排水量達20萬噸，因為遭遇沙塵暴，堵住河道近一週，影響全球航運，透過國際救援專家等多個單位協助，才順利脫困，移離河道後被扣在埃及。
連接紅海和地中海的蘇伊士運河，占全球貿易逾10%，蘇伊士運河管理局聲稱，運河封閉期間，埃及每天損失1500萬美元左右的營收。
外媒報導，後續雖船隻順利脫困，但遭到蘇伊士運河管理局（SCA）天價求償。該局5月26日公布調查報告，長賜輪船長被指要負全責。
據運河管理局長雷比（Osama Rabie）表示，賠償金從原本開價9.16億美元，降到5.5億美元，而且只要先付2億美元「頭期款」，就可以放船。
埃及當局四月扣留長賜輪並提出告訴，向日本船東「正榮汽船」求償9億1600萬美元（約新台幣256億元），經協商後SCA同意船東評估船上載運貨物的成本，從7億7500萬美元，降到5億5000萬美元（約新台幣154億元），等於打了6折。
雷比表示，一切責任在船長，不在蘇伊士運河管理局，因為在長賜輪前就有船隻通行過運河，如果船長認為天氣惡劣不能通行，可以提出申請更改行程，但船長仍執意航行。
雷比解釋，5.5億美元賠償金有一部份是要頒給所有參與救援工作的人員，目前埃及地方法院還「法外施恩」，只要船東先付2億美元的「頭期款」就可以放船。
不過，船東希望賠償金額能壓到1.5億美元（約新台幣42億元）以下，與蘇伊士運河求償金額還有很大差距。該案將轉移專門法院審理，預計5月29日開庭。
長賜輪船長若賠不出來 航運股長榮新利空？
日前，長榮強調由於公司針對這艘租船上的貨櫃、燃油等資產均有安排適當的保險，以降低費用分攤的風險，經估算，公司最後需承擔的金額極為有限。公司也將會配合船東指派的共同海損理算公司處理後續事宜。
另外，長榮指出，已通知船上貨物的貨主及使用長賜輪艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，提供共同海損費用分攤的擔保，以便在船舶到港之後，辦理提貨等相關事宜。
前日，代表正榮汽船的律師阿里（Ahmed Abu Ali）強調，蘇伊士運河管理局由於在惡劣天氣下還允許船隻進入水道是有管理問題，且運河當局也未能證明長賜號有任何過錯。
本案另一名代表律師沙納卜（Ahmed Abu Shanab）則表示，不管一審法院做出任何判決，陷入不利的那方勢必會提出上訴，而這場法律糾紛很可能就會一直拖延下去，預計開庭5月29日後才有進一步發展。
資深投資人黃柏堃認為，因為長賜號事件，要使長榮海運股價受到影響有限，除了事件牽扯日本船東外，法律訴訟也還沒有完全結束。
黃柏堃指出，而目前海運產業是整體向上，並不太因為單一事件就造成產業大幅變化，若關注海運股的投資人，要持續將焦點放到國際運價，才能找到未來趨勢。
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核稿編輯：翁世航