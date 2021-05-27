長榮「長賜輪」卡船調查報告：一切責任在船長！5.5億美元賠償金談不攏

日前長榮海運旗下「長賜輪」（EVER GIVEN），因故卡住蘇伊士運河（Suez Canal），埃及當局扣留船隻並提出告訴，向日本船東「正榮汽船」求償，經協商後同意船東評估船上載運貨物的成本，降到5億5000萬美元（約新台幣154億元）。

而昨（26）日蘇伊士運河管理局長公布調查報告指出，一切責任在船長，不在蘇伊士運河管理局，但求償金額則因雙方各持己見未有共識，待5月29日再次進行法律攻防 。資深投資人表示，目前海運產業是整體向上，不因單一事件就造成產業大幅變化，投資人要持續將焦點放到國際運價。

長賜輪事故調查報告！蘇伊士運河管理局：船長負全責

日前3月23日長榮海運旗下長賜輪，因故卡住蘇伊士運河。長賜輪是全球最大貨櫃輪之一，排水量達20萬噸，因為遭遇沙塵暴，堵住河道近一週，影響全球航運，透過國際救援專家等多個單位協助，才順利脫困，移離河道後被扣在埃及。

連接紅海和地中海的蘇伊士運河，占全球貿易逾10%，蘇伊士運河管理局聲稱，運河封閉期間，埃及每天損失1500萬美元左右的營收。

外媒報導，後續雖船隻順利脫困，但遭到蘇伊士運河管理局（SCA）天價求償。該局5月26日公布調查報告，長賜輪船長被指要負全責。

據運河管理局長雷比（Osama Rabie）表示，賠償金從原本開價9.16億美元，降到5.5億美元，而且只要先付2億美元「頭期款」，就可以放船。

埃及當局四月扣留長賜輪並提出告訴，向日本船東「正榮汽船」求償9億1600萬美元（約新台幣256億元），經協商後SCA同意船東評估船上載運貨物的成本，從7億7500萬美元，降到5億5000萬美元（約新台幣154億元），等於打了6折。

雷比表示，一切責任在船長，不在蘇伊士運河管理局，因為在長賜輪前就有船隻通行過運河，如果船長認為天氣惡劣不能通行，可以提出申請更改行程，但船長仍執意航行。

雷比解釋，5.5億美元賠償金有一部份是要頒給所有參與救援工作的人員，目前埃及地方法院還「法外施恩」，只要船東先付2億美元的「頭期款」就可以放船。

不過，船東希望賠償金額能壓到1.5億美元（約新台幣42億元）以下，與蘇伊士運河求償金額還有很大差距。該案將轉移專門法院審理，預計5月29日開庭。

長賜輪船長若賠不出來 航運股長榮新利空？

日前，長榮強調由於公司針對這艘租船上的貨櫃、燃油等資產均有安排適當的保險，以降低費用分攤的風險，經估算，公司最後需承擔的金額極為有限。公司也將會配合船東指派的共同海損理算公司處理後續事宜。

另外，長榮指出，已通知船上貨物的貨主及使用長賜輪艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，提供共同海損費用分攤的擔保，以便在船舶到港之後，辦理提貨等相關事宜。

前日，代表正榮汽船的律師阿里（Ahmed Abu Ali）強調，蘇伊士運河管理局 由於在惡劣天氣下還允許船隻進入水道是有管理問題，且運河當局也未能證明長賜號有任何過錯。

本案另一名代表律師沙納卜（Ahmed Abu Shanab）則表示，不管一審法院做出任何判決，陷入不利的那方勢必會提出上訴，而這場法律糾紛很可能就會一直拖延下去，預計開庭5月29日後才有進一步發展。

資深投資人黃柏堃認為，因為長賜號事件，要使長榮海運股價受到影響有限，除了事件牽扯日本船東外，法律訴訟也還沒有完全結束。

黃柏堃指出，而目前海運產業是整體向上，並不太因為單一事件就造成產業大幅變化，若關注海運股的投資人，要持續將焦點放到國際運價，才能找到未來趨勢。

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核稿編輯：翁世航