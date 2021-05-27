完成100萬人接種疫苗，菲律賓下階段調整為都會區優先施打

菲國衛生部次長卡博塔赫（Myrna Cabotaje）27日宣布，為避免COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒導致的嚴重呼吸道疾病傳散，在疫苗取得困難的情形下，政府為避免更多出現重症病例與兼顧促進經濟，先將防疫目標改為「人口保護」措施，將首都圈等8個區域列為優先接種地區。

《ABS-CBN》報導，菲律賓27日新增確診病例為6483例， 新增死亡病例為210例，為4月10日以來新高。目前菲律賓的活躍病例為4萬8109例、死亡病例為2萬379例、累計病例為120萬430例。

《ABS-CBN》報導，從3月1日開始接種計畫截至25日，菲律賓1億800萬人口中，完成兩劑疫苗施打的人數達到100萬，超過346萬人已施打第一劑疫苗。《中央社》報導，卡博塔赫26日表示，在馬尼拉都會區（Metro Manila）約97%第一線抗疫醫護人員已接種疫苗，菲律賓全國有85%抗疫醫護人員，已注射至少一劑疫苗。

《詢問者報》報導，菲律賓當局曾指出為達群體免疫 (Herd immunity)，需有70％人口施打疫苗，卡博塔赫表示，政府將此目標放在今年（2021年）底或明年初達成。現在為了避免重症病例和促進經濟復甦，目前政府已經將接種計劃的優先順序調整成國家首都區（National Capital Region,NCR）、兩個主要都會和六個主要省份——合稱「國家首都區+8」（NCR Plus 8），列為優先施打區域。

「我們計畫是叫『人口保護』（population protection），我們會避免住院治療，並致力將死亡人數最小化，透過將這些區域列為優先施打。有更多人口接種疫苗，有更多人具有免疫力保護，疫情就不會再傳播。」卡博塔赫說明，新的措施是因應全球緊縮的疫苗供應，和印度急遽增加的病例這拖慢了印度供貨到菲律賓的時程。政府重新調整目標，全國接種人數拉到50％到60%人口和集中讓國家首都區+8區域的民眾先施打，透過對特定地理區劃加快、擴大接種數量，達成人口保護。

國家首都區+8區域包含：馬尼拉都會區（Metro Manila）、宿霧都會區（Metro Cebu）、達沃都會區（Metro Davao）布拉坎省（Bulacan）、潘帕嘉省（Pampanga）、黎剎省（Rizal）、甲米地省（Cavite）、內湖省（Laguna ）和八打雁省 (Batangas)

分子生物學家、獨立機構菲律賓大學疫情研究小組（OCTA Research）成員 Nicanor Austriaco表示，有鑒於疫苗數量取得艱難，先讓國家首都區+8區域人口接種，比起在全國進行施打有更顯著的好處。

根據衛生部上週數據，菲律賓已採購到827萬9050劑疫苗，包含550萬劑科興疫苗（Sinovac） 、255萬6000劑AZ疫苗（AstraZeneca ）、19萬劑輝瑞疫苗疫苗（Pfizer）和3萬劑加馬利亞疫苗（Gamaleya）。這些既苗足夠讓7.54%人口先施打一劑。卡博塔赫指出， 如果未來數個月，1000萬到1500萬劑疫苗順利陸續到貨，政府一天可以施打30萬到50萬劑或一週施打100萬到200萬劑，有助於達成人口保護。

菲律賓依照疫苗接種先後順序，將全國民眾劃分為12個群體，依序為A1第一線抗疫醫護人員、A2年長者、A3慢性病患、A4族群包括必要行業，例如交通、金融業等，以及政府辦公室前線員工、軍警人員與外國使領館人員等、A5族群則是貧困民眾。

卡博塔赫引述國家經濟發展部數據，指出菲律賓共有2240萬人口屬於A4族群，國家首都區+8區域則有85萬人符合施打標準的A5族群。《ABS-CBN》報導，3月1日開始接種計畫至今，讓A1到A3族群施打，6月開始預計讓A4和A5族群開始接種。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒