疫情下的外送員：高染疫風險、「無接觸取餐」遭負評、需求爆量卻被平台減薪

台灣近日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，全國進入防疫三級警戒以來，民眾在家工作、學習導致外送需求大增。再加上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日宣布加強5大防疫措施，其中規定餐飲業一律外帶，讓作為感染高風險群的外送員權益受到關注。

無接觸送餐、強制線上支付保障外送員

為減少疫情期間的傳染風險，外送員的防疫問題著重在減少與人接觸的機會，全國外送產業工會就呼籲應落實無接觸送餐、使用線上支付。目前為止，Uber Eats自21日起就全面強制實施線上支付，foodpanda在部分地區仍開放現金單。

中央及各地方政府也陸續對此公告，包含桃園市長鄭文燦早在18日就已宣布，要求社區管理委員會統一於1樓大廳設置外送取餐區，同時呼籲民眾使用信用卡交易。22日台中市跟上腳步，另外還贈送外送工會會員每人50個口罩。

新竹市政府則是對此祭出罰則的首例。竹市府22日發文公告各社區管委會、外送業者，要求社區設立「外送取餐區」，社區若無法落實，將依《傳染病防治法》開罰3千至1萬5千元。

Photo Credit:新竹市平台外送從業人員職業工會臉書

據《中央社》報導，勞動部在27日公布最新修正的「食品外送平台之外送員（取送餐）防疫重點事項」，其中包含規範平台業者應置備口罩、清潔消毒用品等相關防疫物資給外送員，並優先採取「行動支付」及「無接觸取送餐」。職安署職業衛生健康組組長張國明指出，針對未落實相關措施的業者，若外送員與平台屬承攬關係，可依照未盡承攬管理危害告知開罰新台幣3萬到15萬元；若雙方是僱傭關係，則依職安法第6條開罰3萬到30萬元。

外送員未戴口罩停權3天，顧客卻付現還不戴口罩

全國外送產業工會在臉書發文指出，有外送員因防疫措施遭惡意投訴，例如已配戴口罩卻遭檢舉，或者外送員應住宅管委會規定未送餐上樓，卻招來負評。工會認為，平台方應建立投訴查核機制，而非單方面信任客戶及檢舉人的評價，更強調防疫措施是保護所有人，不應該成為被懲處的理由。

有網友則針對停權進行相關討論，指出foodpanda規定外送員不戴口罩就停權3天，但卻遇到許多顧客不僅選用現金付款，還不配戴口罩。目前指揮中心針對三級警戒的規定要求民眾「外出全程配戴口罩」，在家取餐、付現且不戴口罩的顧客除了踩在規定的灰色地帶外，外送員若要蒐證、檢舉也困難重重，在「無接觸取送餐」無法落實的情況下，類似情形恐怕會不斷上演。

疫情期間外送需求爆量，平台持續減薪

疫情期間，全國外送產業工會曾指出，有部分地區持續遭到減薪，其中，foodpanda就被網友點名減薪。

foodpanda外送員的收入主要是以單計算，每單由平均30元的配送費、5元的廣告費、5元的消費者回饋費，以及會依區域和配送時間而浮動的「區域動態費」組成。

根據《自由時報》報導，有多名外送員18日在臉書社團發文討論最新的區域動態費，以桃園的週日時段為例，青埔、北桃園在熱門時段和宵夜時段，區域動態費高達40、30元，但楊梅、龍潭、平鎮等地，一般時段、宵夜時段每單卻僅剩下10多元。另外，高雄部分地區在周一至周六的熱門時段，一單僅剩下10元，表中半數以上的區域也不到20元。

此外，有網友指出，foodpanda19日宣布，20至23日期間，當時疫情較嚴重的三重、中和、板橋在餐期單單加碼10元，卻不被外送員網友買單。全國外送產業工會認為，疫情期間外送員配送風險較高的區域，有助於協助政府進行人流管制，因此呼籲應給予相對應的加成。

外送員風險高，兩大平台祭出疫情補助

外送員屬疫情期間染疫風險高的行業，尤其雙北屬疫情熱區，根據ETtoday報導，foodpanda在20日宣布提撥1000萬元，補助雙北外送員接種COVID-19疫苗，並呼籲政府未來將外送員列入優先施打對象之一，盼在今年第3季前完成疫苗接種。此外，foodpanda也對外送員提供法定傳染病保險，若確診可獲得3萬元實質經濟援助。

Uber與Uber Eats則是提供司機經濟援助計劃，凡是經主管機關、醫師要求，進行個人居家檢疫或相關隔離措施，最多可得14天財務補助，計算方式則可能依照過去跑單情況來評估。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航