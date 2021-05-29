【小說】《回憶修理工廠》選摘：夢應該很快就會醒了，但小鬼並沒有消失

文：石井朋彥

嘎答嘎答嘎答嘎答……

琵琵聽到異樣的聲音，立刻睜開了眼睛。

她最先看到灰塵從天花板掉落下來，反射了燈光，閃閃發亮，簡直就像是雪花飄舞，所有的櫃子、架子都微微搖晃。她想坐起來，但身體無法動彈。

在搖動之間，聽到了奇妙的聲音。

「……問題、很複雜……」、「凱瑟……」、「搞什麼嘛，我在趕時間……」。

琵琵右手的指尖可以稍微活動，她就像撕開黏住的海苔一樣，慢慢動了動食指，然後大拇指也用力。最後抬起頭，看向聲音傳來的方向。

當她定睛一看，發現有一個奇妙的影子在晃動。

那個影子雖然是人的外形，但比正常的人小了一圈，簡直就像在繪本上看到的小鬼。小鬼外八字腳，手腳又細又長，只有肚子鼓鼓的。

他打開整理櫃的門，把腦袋伸進去，唸唸有詞地說著「沒有」、「不是這個」、「不對」──他好像在找什麼。他不時抱著雙臂，用力抖著腳，琵琵這才發現，剛才是因為他的抖腳，所以整個工作室在搖晃。

不可思議的是，琵琵並沒有感到害怕。她經常做夢，所以覺得眼前發生的事，應該是夢境，或者是夢境和現實之間所發生的事。

夢應該很快就會醒了，但小鬼並沒有消失。

她坐了起來，椅子發出了咯吱的聲音。

「嗯？」

小鬼停了下來，看向琵琵的方向。

琵琵瞪大了眼睛。

因為小鬼和琵琵差不多高，但有一張成年男人的臉。

他的大蒜鼻上戴了一副圓形眼鏡，一雙大眼睛骨碌碌地轉動著。眉頭深鎖，好像有一個握緊的拳頭。右側嘴角用力揚了起來，看起來既像在笑，又像在生氣。

小鬼瞇起眼睛看著琵琵，但隨即哼了一聲，再度面對整理櫃。

「請問……」

小鬼停了下來，把腦袋轉向琵琵。

「妳……看得到我？」

當他把大肚子轉過來的瞬間，立刻發出一聲短促的慘叫聲，當場蹲了下來。

「好痛、好痛，我的腰好痛！」

琵琵愣在原地，小鬼左手撐著腰，右手向她招手。

「過來！妳過來這裡！」

「啊……」

「動作太慢了！」

琵琵跑了過去，小鬼挺著腰對她呻吟：「這裡，妳幫我按這裡。」

琵琵戰戰兢兢地用大拇指按著小鬼的腰骨。

「好痛！啊，好痛！妳很會按嘛，啊，再往右一點，不，好像要往左？對，就是那裡，就是那裡。」

小鬼背上的肉很厚，琵琵有點按不太動。

「你在這裡幹什麼？」

「啊，好痛！好痛好痛！我來找凱瑟，但他好像出門了，我來拿之前請他修理的東西。」

小鬼似乎是外公的朋友。琵琵忍不住放鬆了按摩的力道。

「用力點！」

小鬼立刻大叫起來。

「凱瑟去旅行了嗎？他也沒有在記事本上回覆！」

「外公他……」

「嗯？」

「外公……去世了。」

小鬼的身體突然垮了下來。

「這樣啊……難怪。」

小鬼揮了揮手，示意琵琵「不用按了」，然後站了起來，伸直了身體，似乎在確認腰的狀態，露出凝望遠方的眼睛嘀咕說：「問題很複雜。」

琵琵說出了一直不想說出口的事，內心很難過。

「凱瑟是什麼時候去世的？」

「對不起……我不記得了。」

「為什麼？」

「因為我失去了外公去世時的記憶。」

「失去了記憶？」

「對……」

「妳是誰？竟然可以看到我。」

「我……我叫琵琵，是外公……凱瑟．修密特的外孫女。」

「喔喔，」小鬼用拳頭敲了另一隻手的手掌問，「那妳在這裡幹什麼？」

「我在……」

「在幹什麼？有話快說。」

「我想修理這個人偶。」

「喔喔！是凱瑟給妳的？」

小鬼探頭看著菲力茲，抱著雙臂。

「嗯，不愧是高手……太厲害了，但為什麼會變成這樣？」

「……被人弄壞了。」

「嗯，看來問題很複雜。」

「請問……你和外公……？」

「嗯，我們是老交情了。太遺憾了，看來問題很複雜。」

小鬼皺著眉頭思考了一下。

「啊！慘了！我還有下一個行程。那我就先走一步。再見。」

小鬼揮了揮手，走向工房深處。

「請問！」

「什麼事？」

小鬼雙手扶著腰，把腦袋轉過來問。

「你認識外公嗎？」

「我討厭別人問相同的問題。」

「呃……請問，你是外公的朋友嗎？」

「朋友？哼！我們的關係才沒有這麼簡單，如果硬要說的話，應該說是盟友──這樣形容比較正確。」

「你也是……匠人嗎？」

「妳問的問題都很無聊，如果認真回答妳的這些問題，天都要黑了。我不是匠人，我的工作是把凱瑟和爺頭修好的東西送回原來的主人手上。說起來，凱瑟、爺頭和我就像是合夥人，不，應該說曾經是合夥人。嗯，問題很複雜。」

「爺頭？」

「妳真的什麼都不知道！沒想到竟然不認識爺頭！」

小鬼用鼻孔噴著氣，轉動著脖子，發出了喀喀的聲音，然後看著琵琵說：

「爺頭是亞細德加工作所的老闆，在這個世界，是無人不知的匠人。」

「這個世界？」

「在妳看來，就是那個世界。」

「爺頭……是匠人嗎？」

「他負責管理匠人，他的工作就是督促那些匠人按照交貨期完成工作。爺頭本身當然也是無人能及的匠人，只有妳外公能夠和爺頭一較高下。」

工房嘎答嘎答搖晃起來。因為小鬼又開始抖腳。外公留下的道具和零件都快從櫃子上掉下來了。

「你是誰？」

「在問別人的名字之前，要先說自己的名字。」

我剛才已經說過了……雖然琵琵這麼想，但又說了一次自己的名字。

「對不起……我叫琵琵．修密特。」

「不要馬上道歉。隨隨便便把對不起、抱歉掛在嘴上，在重要的時候就無法道歉了。」

琵琵差一點又說對不起，但好不容易把話吞了下去。

「我的名字叫滋奇。凱瑟是很出色的匠人，真的太遺憾了，看來問題很複雜。」

「問題很複雜」似乎是滋奇的口頭禪。

滋奇抱著雙臂，嘀嘀咕咕自言自語起來。

「接下來該怎麼辦？」「要怎麼告訴爺頭」「交貨期沒問題嗎？」……

琵琵看著工作桌。

受了傷的菲力茲在燈光下，好像在聽他們說話。

書籍介紹

本文摘錄自《回憶修理工廠》，皇冠文化出版

作者：石井朋彥

譯者：王蘊潔

壞掉的東西可以修好，悲傷的回憶有一天也可以變成美好的回憶。《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》吉卜力工作室動畫製作人第一部奇幻小說！

滴答滴答，秒針向前，這一刻我們留存回憶。滴答滴答，分針向前，這一瞬我們丟失回憶。在一切都被遺忘之前，可不可能留住最溫柔的時光，拾回最珍貴的記憶？

歡迎來到「回憶修理工廠」。在這裡，我們會修理大家內心痛苦悲傷的回憶，變成美好的回憶……

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航