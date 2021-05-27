2021/05/27,
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表面為納粹後勤支援，暗裡印反納粹文宣——「白玫瑰」蘇菲・紹爾

表面為納粹後勤支援，暗裡印反納粹文宣——「白玫瑰」蘇菲・紹爾
Photo Credit: The National WWII Museum, New Orleans

我們想讓你知道的是

「我不是最勇敢的，也不想成為最漂亮的，但我卻一直是最靈敏的那個。」蘇菲・紹爾（Sophie Scholl）因反納粹賠上了性命，在每個極權的社會中，最容不下的就是會獨立思考的人。

德國的媒體近來都在報道蘇菲・紹爾（Sophie Scholl）的事跡。若果不是對德國近代歷史感興趣，這名字似乎比較陌生。到底誰是蘇菲・紹爾？為甚麼會吸引德國主流媒體的目光？

事實上，德國電視台早已經製作過不少紀錄片，講述她的事蹟。甚至在1982年，已經有德國電影《白玫瑰》（Die weiße Rose）。較為新的版本是2005年的《蘇菲．紹爾最後的日子》（Sophie Scholl – Die letzten Tage） 她在德國幾乎是家傳戶誦，對抗極權的時代女性。在德國每一個城市，幾乎都可以找到「紹爾兄妹街」（Geschwister-Scholl-Straße），已經是德國文化的圖騰。今年5月9日是蘇菲・紹爾的100歲誕辰，在社交媒體Instagram有紀念活動——@ichbinsophiescholl（我是蘇菲紹爾），將她的故事放在當代處境，用智能電話以第一身的角度，記錄她的愛情、大學生活以及反抗納粹的事蹟。活動即時在網上廣泛流傳。

蘇菲・紹爾1921年在德國巴登・符騰堡州（Baden-Württemberg）的小鎮福希騰堡（Forchtenberg）出生，在家中排行第四。父親賀拔・紹爾（Robert Scholl）當地的市長。年約七歲時，蘇菲・紹爾在家中已經表露自己特立獨行的性格，她說道：「我不是最勇敢的，也不想成為最漂亮的，但我卻一直是最靈敏的那個。」（Die Brävste bin ich nicht, die Schönste will ich gar nicht sein, aber die Gescheiteste bin ich immer noch） 1930年中，紹爾一家搬遷到路維希堡（Ludwigsburg），兩年後再搬到烏姆爾（Ulm）。1933年，他們搬到當時的「阿道夫・希特拉街81號」（Adolf-Hitler-Straße），戰後街頭也才重新回復原文「愛嘉街」（Olgastraße）。蘇菲・紹爾很早已懷疑納粹黨的惡行。1939年，二次大戰爆發後不久，她寫信給前線作戰的愛人費茲．哈內格（Firtz Hartnagel），批評戰爭將大部分人的生命置之度外，荒謬的舉動。

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Sophie Scholl肖像郵票。Photo Credit: CC B卜SA 3.0

她在1940年完成大學的入學試。1941年，她先當了幼稚園教師的實習生；完成實習後，同年10月她便必須參與「國家勞役團」（Reichsarbeitsdienst），為納粹德國在戰爭中作後勤支援。不過，她不並滿足於這樣的生活。1942年5月18日，她在慕尼黑大學註冊入學，主修哲學與生物學。在大學裡，她與哥哥漢斯．紹爾（Hans Scholl）認識了威利・加夫（Willi Graf）、基斯托・普斯（Christoph Probst）及亞歷山大・舒默爾（Alexander Schmorell）。這些都往後著名的「白玫瑰」（Weiße Rose）行動的骨幹。

他們私下宣揚反抗納粹黨的政治行動，印刷反納粹的宣傳刊物，在城市、大學中秘密地宣揚，特別是納粹德國一路戰敗的消息。可惜，正當他們宣傳納粹德軍在史大林格勒兵敗如山倒的消息，他們的行蹤卻被大學的秘密警察發現。1943年2月18日，紹爾兄妹被囚禁在慕尼黑大學的校園。4日後，紹爾兄妹連同基斯托・普斯被判「高度判國罪」（Hochverrat），當日便被納粹處決。蘇菲．紹爾死時年僅21歲。

後來，蘇菲・紹爾的愛人費茲．哈內格回憶道，蘇菲紹爾在他眼中是個普通的女孩，甚至有點弱小與焦慮。不過，偏偏就是她成為了對抗極權的象徵。也許對抗極權的人都不甚特別，大概只需要依照自己本身已經擁有的東西——良知與勇氣。大概也是每個生活在極權社會下，需要謹記的東西。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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