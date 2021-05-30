有一種友情，叫做達比修有與Clayton Kershaw

文：張尤金

聖地牙哥教士隊日籍先發投手達比修有，日前在開車途中使用手機App導航系統的語音功能時，他開玩笑問導航系統一個問題：「我到底要怎麼做，才能避免在道奇球場被噓爆？」

顯然這不是手機App所能回答的問題，就連他自己也無法回答。

但事實上，他完全不畏懼。

直到前陣子他接受洛杉磯媒體專訪，當記者提到他在美國時間週五（4月23日）——教士與道奇四連戰的第二場——登上道奇球場投手丘時，有機會獲得全場18,000名主場球迷的歡呼聲，他反而很訝異，還問記者「真的嗎？」

達比修與道奇球迷的愛恨情仇

在大聯盟史上，你很難找到一個選手能像達比修一樣，帶給球迷如此複雜而起伏的情緒。

2017年世界大賽對上太空人，當時穿著道奇球衣的達比修在第三戰與第七戰登板都苦吞敗投，尤其是一戰定生死的關鍵第7戰，他面對前10名太空人打者就狂丟5分，賽後被憤怒而失望的道奇球迷視為罪魁禍首。

當時達比修坦然面對各界的責難。雖然太空人偷暗號時有所聞，但他從來不拿這件事來為自己開脫。他反思：

自己如果是個更強的投手，或在傳遞與接收暗號時能更謹慎，也許這一切就不會發生了 那一年世界大賽並不是所有道奇投手都跟他一樣被打爆，因此不能完全歸責於對手偷暗號 更何況世界大賽第7戰是在道奇球場舉行，太空人真有辦法在客場偷暗號嗎？

2018年轉戰芝加哥小熊隊之後，當達比修再次重回道奇球場，已經是2019年6月的事了。可想而知，全場五萬名道奇球迷視他為眾矢之的，開場被噓，登板被噓，就連上場打擊也被噓。

達比修依舊坦然以對。對於球迷的噓聲，他這麼回應：

球迷每天都企盼自己支持的球隊贏球，全力為球隊加油，最後卻迎來這樣的結果，所以他們批評我是理所當然的，特別是球團當初交易我，不就是為了在那一年贏得冠軍嗎？

事情在後來發生髮夾彎等級的轉折。2019年球季結束後，太空人偷暗號的醜聞被媒體揭發，當初在網路上羞辱達比修、在球場上狂噓的道奇球迷紛紛透過社群媒體表達歉意。面對道歉聲浪，他依舊沒有任何怨懟，反而安慰球迷：「我真的不希望任何人感到罪惡感。」

只是命運並沒有放過達比修與道奇球迷。就在他走出2018年受傷陰霾、2020年拿下國聯賽揚獎票選第二名之後，小熊球團將他交易到教士——這支與道奇同分區、今年開季前普遍被預測與去年世界大賽冠軍道奇同為全大聯盟最好的兩支球隊。

由愛生恨→誤會冰釋→重新成為宿敵，面對這段愛恨情仇的複雜關係，也難怪達比修會好奇詢問導航系統怎樣才能讓道奇球迷不噓他了。

Photo Credit: AP / 達志影像

「對於Kershaw，我只有滿滿的感謝」

事實上在2017年世界大賽結束後，道奇球員們用言語及實際行動表達對達比修的感謝與支持。面對媒體批判達比修，前道奇隊友Kiké Hernández站出來捍衛：「是道奇全隊輸掉世界大賽，不是達比修一個人。」

而在世界大賽第七戰結束後的球團會議上，三壘手Justin Turner充分感受到達比修的沮喪與自責，他在開會前走到達比修身旁摟著他的肩膀、陪伴在他身旁，直到會議結束。日前接受洛杉磯當地媒體專訪時提到這一段，達比修仍然心懷感激：「我認為他是個真正的領導者，我很幸運自己曾經和這樣的好人成為隊友。」

至於這段過程中誰才是最挺達比修的前道奇隊友？你可能猜不到，那就是王牌投手Clayton Kershaw。

回顧當年世界大賽第七戰，Kershaw接替上場中繼4局無失分卻無力回天，渴望冠軍的他沒將個人情緒發洩在達比修身上，反而極力維護這個同隊不到3個月的隊友：「球迷很健忘，如果沒有達比修，我們不可能打進世界大賽。球迷的健忘我可以體會。可是對我，還有對我們（指道奇全隊）來說，我們都很清楚，他是球隊能拿下分區第一的重大貢獻者。這就是我的想法。」

對於道奇主場的噓聲，Kershaw挺身而出，對抗道奇球迷：

這（指噓聲）真的比較容易，真的很容易。但這樣做是錯的。 球迷當然有權利去噓那些表現不好的球員，這是毋庸置疑的。我只是在想，如果你們和我一樣每天待在球隊休息室，看到所有人——包括達比修在內——日復一日的努力付出，你會知道達比修真的很棒。 因為他拿下對響尾蛇、小熊兩場關鍵的季後賽，我們才能打進世界大賽。沒有他，我們絕對不可能走得這麼遠。

而這兩名強投之間的交情並沒有因為世界大賽結束、達比修轉隊而劃下句點。球季結束後，Kershaw邀請達比修擔任他在休季期間傳接球的伙伴，因為那年冬天兩人都住在達拉斯附近。

（下面影片是兩人2017年8月在場邊熱身傳接球的片段，還一邊討論握球與投球動作）

達比修特別強調他對Kershaw的感謝，他很清楚Kershaw對世界大賽冠軍戒的渴望。面對這個讓球隊輸掉世界大賽的先發投手，Kershaw不但沒有任何怨言，反而將自己的失落感拋諸腦後，用實際行動去幫助當時極為自責的達比修，這件事也對達比修的投球生涯產生重大的正面影響：

「自此之後，我的心靈變得更堅強，而這股力量是來自於Kershaw願意在我最失落的時候伸出援手，這股力量也內化成為我的力量，以及對我的支持。」

從2018年轉隊到小熊後為傷所苦，到隔（2019）年下半季奮起，再到去（2020）年拿下國聯賽揚獎第二名，達比修認為Kershaw及其他前道奇隊友是他提升心靈最大的動力：

我能站上這個（與Kershaw先發對決的）舞台，都是因為Kershaw與其他道奇隊友在我最低潮時拉我一把。當我和他在2017年休季期間開始練習傳接球時，我還不夠格和他平起平坐，以投手來說我們是不同的等級，對吧？ 但是4年後，我和他能處在對等的地位，在所有球迷引頸企盼的世仇對決中，成為兩支宿敵球隊的王牌投手，回顧這段漫漫長路，我真的不敢相信我竟然走了這麼遠。 對於Kershaw，我只有滿滿的感謝。

結語

本季達比修有與Clayton Kershaw首次對決，4月17日在教士主場，達比修先發7局只被打出1支安打責失1分，輸給先發6局2安打無失分的Kershaw，道奇以2:0勝出。賽後Kershaw傳訊息稱讚達比修「You're nasty.」（你投得好刁鑽）。

兩人4月23日再度對決，這次場景則換到道奇球場，達比修以先發7局只失1分的好投扳回一城。達比修本季防禦率從7.71逐場下降到4.22、3.06、2.55、2.27，再到現在（5月27日）的1.75。

身為教士先發輪值的王牌，達比修卻毫不避諱地認同道奇才是大聯盟最強的球隊：

這是去年全世界排名第1的球隊，回顧過去這幾年，這支球隊有多少次打進世界大賽？有多少次打進季後賽？有多少次贏得分區冠軍？如果你願意從客觀的角度去思考，我相信我們一定能在學習他們的過程中變得更強大。

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