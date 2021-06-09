《「藝」想天開》：藝術行政，是能培養出具有「八爪章魚」特異功能的行業

文：平珩

這幾年台灣新場館陸續開張，專業劇場的行政人才需求孔急，但人才可以從哪來？哪種人適合在劇場工作？

其實所謂藝術行政，是在80年代從零開始的，許多能掌理各種事務的多面手都是從「做中學」慢慢培養而成的，也因為藝術製作的型態不斷推陳出新，藝術家們的每一檔新製作都在打破之前的框架，所以無論是否出身專業，只要是覺得「求新求變」才好玩的人，都很適合加入這個可以培養出具有「八爪章魚」特異功能的行業。

我成立的皇冠舞蹈工作室在開張一年後，除了常態性的演出外，所屬的小劇場開始定期舉辦藝術節等更多活動，在經費有限的狀況下，就得靠行政人員充分展現十八般武藝的功夫，把節目的前前後後、裡裡外外整個撐起來，就像一個建築物裡強大的結構，觀眾不見得看得到它的存在，但它卻是不可或缺的角色。

節目的製作與宣傳，通常有較長的時間可以按部就班的規劃與執行，但演出的前台工作可就需要勞力密集與身心超靈活的人才能擔綱了。

像我們平日上班時間是朝十晚六，遇到週五有演出時，至少要有二位行政留守擔任前台工作人員，他們於六點辦公室工作告一段落後，便要先在前台大廳擺上接待桌椅，六點半票務開張。在沒有售票系統的年代，大家不僅要在有限的時間裡人工準備票券，售票也都是在現場進行。

到了七點十分左右，其中一人要先到後台，與表演者及技術人員確認準備工作已全部完成，再開放觀眾入場。最重要的是還要提醒表演者去上廁所，免得觀眾入座後，就要繞大遠路去別的樓層上廁所了。

後台一切就緒後，這名「機動」的同事在七點二十開始擔任撕票工作，待全部觀眾就座後，向觀眾說明場內需知。開演前，再順手將觀眾入口的燈光關熄。

演出期間還是不得閒，需駐守在劇場入口，協助遲到觀眾入場或為場內提供任何服務。而另一位擔任售票工作的同仁，從七點十分起就是一人作業，等觀眾陸續進場後，一邊要處理遲到觀眾的購票或貴賓取票事宜，同時還要兼顧撕票及指引進場的任務。

遇上人氣旺的演出，在座位有限的狀況下，場內服務同仁，必須發揮「指揮交通」的功能，以「客氣」但「堅定」的語氣，引導觀眾盡量坐得近些，以便騰出更多的空間。如果票房實在太好的時候，那還得立即巧妙地搬出地墊，請觀眾坐在前排的地板上。

隨著演出經驗逐漸累積，前台工作人員要處理的事務也越來越細：六點半前台開張前，需將觀眾所到之處全部巡視一次，例如檢查樓梯的扶手、觀眾座位是否乾淨、洗手間衛生紙是否足夠等等。

皇冠小劇場的空調因為是面朝舞台吹送，因此表演者常常會覺得太冷，但如果風力太弱，觀眾又會覺得悶，所以大家研發出一個勉強「兩全其美」的方法。前台工作人員會在六點半將空調強力放送，開演前再轉為弱風；演出如有中場休息，則在休息前後再開關一次。

演出結束後，前台人員還要請觀眾填寫問卷，同時也會趁機與熟識的觀眾聊聊天，有不少新節目的規劃，就是在這樣的互動下談成的。

小劇場的前台工作看來繁瑣，但做多了也可以「遊刃有餘」，一人可當多人用，甚至時不時還能化解危機。印象中最深刻的是有回演出前，行政經理好心抽空幫旅美的韓裔編舞家燙衣服，沒想到那小背心質料一遇熱就被熨斗吸黏住而馬上焦了一大塊。

經理二話不說，立即抓起電話，聯絡服裝設計林璟如老師工作室的老師傅，擇要說明背心的式樣及顏色，然後殺上計程車，前後不到一小時，在開演前五分鐘帶回了一件剛出爐的新背心。這不但展現了行政人員平時累積的好人脈，更反映出她的機智和效率。

說到底，從事藝術行政只要有熱情和企圖心，就可以讓一個蘿蔔變出八個坑，劇場絕對是可以培養出靈活、務實而且能力超強大幹才的好所在！

書籍介紹

本文摘錄自《「藝」想天開：平珩的創意工作學》，皇冠文化出版

作者：平珩

作為台灣舞蹈界「藝術行政」的開路先鋒，「國家文藝獎」得主平珩從創立「舞蹈空間」舞團開始，便發揮「無所不能」的多工能力，無論取名、訓練、監督，還是公關、宣傳、招攬觀眾，每件事都「事必躬親」。

她一方面要針對不同性格、背景各異的編舞家和舞者妥善協商，調和鼎鼐；另一方面面對場內場外層出不窮的突發狀況，更必須頂住壓力，隨機應變。而透過每個看似繁瑣的細節，她也逐漸領悟出「打破框架」的工作哲學。

「藝術行政」就像是一座橋梁，將每個藝術家的出類拔萃，轉換為每位觀眾生命中的一期一會，是專業，是事業，更是志業。不管是正在從事表演藝術工作或有志於此的你，還是想要深入了解舞台幕後不為人知秘辛的你，甚至只是在台下「看熱鬧」的你，這本書都能為你開啟嶄新的視野，為日常的工作創造價值，昇華為獨一無二的「藝術」。

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航