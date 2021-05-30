民主黨推《美國創新與競爭法》對抗中國，投入百億美元提升產業競爭力

文：德國之聲中文網（美聯社、法新社、路透社）

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）週三（5月26日）表示，將推動迅速通過《美國創新與競爭法》，（原名為《無盡邊界法》）撥出數百億美元用於提高美國工業和技術以應對中國的競爭。

上週一（5月17日），兩黨參議員以86票對11票的壓倒性表決結果，終止了與這部法案有關的冗長辯論程序。在推進法案的過程中，各議員對這部法案提出修正和補充意見。該提案的關鍵條款，是要解決給汽車生產帶來了障礙的半導體短缺情況，以及在一些技術領域落後於競爭對手中國的問題。

關鍵晶片的持續短缺已迫使美國汽車製造商削減產能，若法案通過，將為先前批准增加美國國內零件生產的計劃撥款520億美元。

此外，法案中還包括動用15億美元支付一個基金，以提高美國在5G無線技術方面的競爭力。還有另外15億美元則將用於一個「打擊中國共產黨在全球的惡性影響」的項目，並要求國務院任命一名專門負責這一目標的高級官員。另外數十億美元將用於獎學金和其他推動科學研究的項目。

隨著美國兩黨越來越擔心來自北京的競爭，舒默希望他能贏得兩黨支持，並說目標是在本週末前表決此法案，希望這項立法「為美國的創新注入活力，不僅在未來幾年，而且在未來幾代人中保持我們的競爭優勢。」

拜登（Joe Biden）總統已承諾在關鍵問題上與反對派共和黨議員合作，由於民主黨目前以一票之差控制著參議院，舒默將需要得到幾位共和黨議員的支持，以防止出現可能阻礙該立法通過的潛在拉鋸戰。

禁止資助武漢病毒研究所

根據美聯社，《美國創新與競爭法》中還有兩項與本法不太相關的修正案，在參議院沒有反對意見的情況下被批准。這兩個修正案包括禁止把國立衛生研究院（NIH）在內的美國聯邦機構提供的資金，用於在中國進行的「功能獲得」研究，以及禁止美國資助武漢病毒研究所。

所謂的「功能獲得」研究，是用於描述以增加致病性、傳播性或宿主範圍的方式，改變生物體或疾病的任何醫學研究領域的術語。這類研究通常用來預測新出現的傳染病或是開發疫苗和治療劑。

在美國要求對新冠病毒是否源自實驗室洩露展開全面調查時，共和黨參議員保羅（Rand Paul）25日提出了前述第一項修正案，並把「功能獲得」研究定義為「任何可合理預期為流感、中東呼吸綜合征（MERS）或薩斯（SARS）病毒賦予屬性，從而使該病毒在哺乳動物中增強致病性或傳播性的研究項目。」

另一項修正案是由共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）提出，阻止美國對武漢病毒研究所的任何資助。

審查中國捐贈

路透社報導，美國共和黨參議員里施（Jim Risch）和盧比歐（Marco Rubio），以及民主黨參議員梅蘭德斯（Bob Menendez ）和卡定（Ben Cardin）26日也提出立法，要求對中國給美國大學的主要贈款或合同，進行國家安全審查，要求聯邦政府的美國外國投資委員會（CFIUS），審查價值超過100萬美元的中國贈款和合同。

這項內容廣泛的法案可能最快於本週在參議院進行表決。在送交白宮供總統拜登簽署成為法律之前，還必須在眾議院獲得通過。

此前，許多高校對美國政府的做法表示反對，認為要求美國外國投資委員會對所有外國捐贈進行審查，將給美國學校帶來耗時和昂貴的負擔，可能會使他們失去重要的國際研究工作。在這種擔憂下，最終這項立法審查僅僅侷限於中國。

中國派往美國大學學習的學生比任何其他國家都多，而且是美國高等教育的最大外國捐款來源，自2014年以來，中國的捐款超過10億美元。

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