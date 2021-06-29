為了減醣、低碳飲食不吃水果，恐不利於健康？

報導：黃慧玫（KingNet國家網路醫藥編輯部）

諮詢專家：許書華（輔仁大學附設醫院家醫科主治醫師）、莫雅淳（董氏基金會食品營養中心營養師）

時下熱門的減醣、低碳飲食，讓許多執行者對於澱粉、水果類食物避之唯恐不及，甚至完全拒絕。其實，澱粉與水果對於生理維持具有關鍵作用，完全不吃恐損健康。這次，請專家就「水果」攝取量探討其對健康的益處。

不吃水果減重效果佳？恐不利於健康

根據衛福部102~105最新國民營養調查顯示，國人每日水果攝取量嚴重偏離建議量，19歲以上國人每日攝取水果達2份者不到16%。深究原因為忙碌沒時間吃、家中沒放水果、處理水果麻煩、沒時間處理、外食沒有提供等原因。

調查同時也發現，三餐和水果由家人準備的家庭受照顧者，在自覺活力、水果攝取份量和頻率都高於獨居者。顯示多數家庭成員需要依賴家裡準備水果，家庭採購者是提升家人水果攝取的關鍵。

而董氏基金會進一步對台灣15～69歲國人進行水果攝取與活力表現網路調查，結果發現，活力表現佳者每日水果吃足2份明顯多於吃不到1份，顯示水果攝取量與活力，呈現正相關。但僅有約三成民眾自覺活力表現佳。

水果如何守護家人身心健康與活力？

水果如何守護家人身心活力？輔仁大學附設醫院家醫科主治醫師許書華引述《美國公共衛生雜誌》的研究，隨機抽樣共12,385位澳大利亞成年人，顯示水果攝取越多，對生活的滿意度、幸福感越高、對事物也較易持正面看法。

許書華表示，水果中富含的水溶性膳食纖維，會改變腸道菌落、增加腸道菌多樣性，透過大腦和腸道（腦腸軸）的相互影響，保護大腦免於發炎，促進腦腸軸的健康循環。

反之，若是攝取高油糖食物，會降低腸道微生物多樣性、提升發炎反應，經由腦腸軸傳遞至大腦接收後啟動免疫系統與神經抗壓機制，造成焦慮、憂鬱、易感到壓力、學習與注意力下降。

專家提倡健康新主張「水果當點心」

許書華以營養密度高的奇異果為例，2013年發表於「營養學雜誌期刊」的實驗發現，每日食用兩顆黃金奇異果，為期六週，可提升31%活力感，降低34%憂鬱指數及38%疲勞指數。

2018年《Antioxidants》期刊的研究發現，血漿維生素C濃度與總情緒紊亂呈負相關，且與抑鬱、困惑和憤怒呈反比關係。維生素C可調節代謝及神經化學物質合成，如血清素等，協助減輕疲勞及倦怠感，維持正常的心理功能。

董氏基金會108年7~8月間針對全國1517名學童調查發現，水果攝取量愈少，愈容易發脾氣心情不好、沒精神想睡覺、身體/肚子不適、容易長痘痘，並呈現顯著正相關。

少吃水果的原因，除了生活忙碌外，家中沒有放置水果的習慣是造成水果攝取不足的原因，可見家庭採購者是影響家庭成員水果攝取量的重要因素之一。2014年荷蘭調查也發現，兒童的蔬果攝取量與家長提供蔬果頻率呈正相關。

而身為家庭採購者的許書華分享，平時會為家人準備各種水果，在下午點心時間、餐與餐之間嘴饞時，以水果替換零食作為點心，像是奇異果、蘋果、柑橘類等，可大幅減緩疲勞情況。

選擇水果「三關鍵」，健康活力UP！

為提升家人身心活力、降低負面情緒、降低疲勞狀況，建議家庭採購者別忘了準備水果。董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳提醒，而且要注意挑選水果有三關鍵。

關鍵1：高CP值（高營養密度&植化素、水果酵素）

莫雅淳表示，營養密度是飲食學的重要概念，即在相同熱量下，食物所含的各種營養素的種類與含量多寡，選擇營養密度越高的水果，其所含營養價值越豐富。

其中，又以膳食纖維、維生素C、葉酸、鉀、鎂等營養素，與情緒及活力表現有關；此外，水果中的植化素可協助身體抗氧化、調節免疫力；水果酵素有助於食物消化吸收。

關鍵2：高水溶性膳食纖維

莫雅淳進一步說明，膳食纖維為益菌生（益生菌的食物），有助於打造健康腸道環境，尤其，水溶性膳食纖維能幫助穩定血糖及情緒，保持抗壓性，而水果是水溶性膳食纖維的良好來源。

關鍵3：高維生素C

莫雅淳指出，維生素C主要存在於蔬菜水果，可以減緩疲勞、提升活力，但維生素C不耐熱且易受氧化破壞，無法從蔬菜中攝取，建議以水果作為維生素C的攝取來源。

莫雅淳提醒，家庭採購者可準備水果點心盒，如芭樂、番茄、奇異果、木瓜、芒果、鳳梨等，將切片、處理好的水果裝盒，讓家人帶到工作場所、學校做補充，或是做成綜合沙拉、水果優格、水果塔等，讓家人享受健康、活力生活。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航