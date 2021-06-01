千萬別以為疫情會戰勝房市，有太多理由讓人們不得不趕快買房子

疫情再次爆發，更甚於去年，人人自危而恐慌造成搶購物資、囤貨等等，每日新增本土案例也不斷再創新高，讓大家都感是否世界末日來了，更別說對很多行業上的衝擊與影響，因為沒有了人潮，金流循環也就斷了，這也讓大家都會去進一步擔心，股市怎麼辦？房市怎麼走？

事實上，的確在防疫的要求下與民眾有感害怕的心情上，近期無論不動產的哪個業務單位，都造成許多看屋量的下降，擔心著出門就有中獎的可能性，也就跟進著暫時不要為了買房子冒那個風險好了，等疫情緩和之後再說。而相關第一線人員，同理也會擔憂是否在進行銷售工作時莫名其妙也成了被匡列的關注對象，雙雙效應之下，對賣方來說其實生意的確有受到一定程度的影響。

把格局放大來思考好了，疫情不是永遠都如此，但無論股市或房市，都是長期存在的經濟體，為何自去年爆發以來，全球不動產市場膨脹的如此誇張，主要還是歸功於強權國家無限量化寬鬆的政策，這也許不是件好事，明明人均生產力降低，但卻依然造就出誇張的資金行情，這也代表著，這個世界的金流循環已經無法再用過去的案例來判斷了。

足不出戶，那就買股票吧。不能出門，那就買房子吧。通貨膨脹並不會因為斷了人潮而停止，經濟上的運行也不會因為疫情而消失，人性依然如此，錢多了就想賺更多，賺多了就想盡可能地留下更多，不談股市，不動產就成了最佳避險工具。因為房產只要時間過去了，價值還是存在，增值還是可以期待。

不出來看房不代表不會買房，只要是夠A夠夯大家都想搶進的指標建案，口罩戴著酒精噴噴還是準時出來簽約。這幾天的現象就是如此，包含中古屋物件，所以要期待疫情會對不動產有所打擊，這恐怕是難以實現的想法，於此可見在利益誘因跟染疫風險中，前者的吸引力對大部分的人而言還是比較具有吸引力的。

那麼以去年的全球經驗來看待，當時不乏各個國家都爆發看似無法收拾的疫情，包含著兩大強權國，可不動產呢，卻在短短不到一年內，只要有華人的地方的行情普遍都大漲30~40%以上，美國、中國、香港、加拿大、東協、台灣等等，如果你以為房價爆漲只發生在國內，那就錯了。只能說明，在防疫與經濟之間，大家所選擇的都是後者，也幾乎不管是否會造成嚴重的通膨反饋，狂印鈔票就對了，於是就形成了如今眼下變態的經濟局面，任何一個專家或權威都難以精準預料後市會怎麼走又會發生甚麼事，所以避險就成為很重要的觀念，尤其實力越強資金越多的人就越重視。

嚴重的疫情可能會再提升防範等級讓人們不得出門，在各行各業上所帶來的衝擊也非常大，不僅是生意停擺，甚至連班都不能上，那麼問題來了，既然在防疫過程中有所導致的經濟損失，等同全民皆輸，那又怎麼可能會有人買房子或有錢購屋呢？於此才會有不少人會認為不動產行情會因為這樣而導致交易量大降而產生價錢上的崩跌，但事實真是如此嗎？

近年房價不斷上漲，許多自住客抱怨工作收入難以維持買房壓力，認為薪水都沒有太多調升的幅度，可房產的價格卻隨著時間飆升，存錢的速度根本追不上，怎麼買得起。但相對地，很多比較具有理財概念的人，會利用這個點來彌補自己的經濟收益，也就成了眼下全民置產的現況，簡單剖白地來說，就是越買不起就越要買，因為買了之後所賺取的價差一入袋，你就有錢可以負擔自己要住的房子。這也是有些社會論點的負面抗辯之一，認為大家都靠這樣的投資來取得財富，就會造成人均生產力與競爭力降低的問題，因為只要將資金放在不動產上，任何人都可以輕易取得利益，如此一來又有誰要認真奮鬥呢？

疫情同理，在受限人與人之間的活動時，就會產生金流上的緩慢或停滯循環，但大家都還是想要賺錢，不能出門，又想獲利，那怎麼辦呢？只好就在家買股票或物色優質的不動產標的，也許你會認為沒人會有那麼多的閒錢，但你可能不知道的事實是，在現況普遍游資氾濫與房地交易熱絡狀態下，這市場上有錢與以此在快速滾動財富跟資產的人多得是。你要怎麼想沒人可以阻止你，可你如果要以自己的狀態來定義所有人那就不是一個客觀的思維了，於此你必須要知道，在你認為大家都不敢買房的防疫時刻，其實還是有不少人在積極佈局，當然也因為現在的特殊狀況，可以取得更具優勢的進場機會點反而比平時還要多。

合理的預判，短期內疫情所造成的影響會讓不少欲購屋的人暫時卻步，但反之願意上門找房子的成交率會大增。防疫的結論必定是樂觀的，無論這過程耗時多長，都將增長更多的資金流入不動產，且並不會因此而阻止游資的氾濫。最佳證據可從股市中來略知一二這樣的邏輯，理論上來說政府擴大防疫手段會壓縮各行各業的生產力，股價應該要下跌才是，但反之恐慌之後卻依然上漲，相信不用多久的時間也有很高的機率可以看到指數會再創新高。如此你又該如何解讀你的認知與以為呢？

現在的經濟早已與實際的產值市況脫鉤了，不管股票或不動產，都成了百姓投資放熱錢的地方，換句話說，競爭力越受到限制，投機置產行為就越熱絡。本業賺不到錢，就從側邊來下手吧，滾著滾著，即便是小小人物，也都有很高的機會可以獲利，尤其在房地產上，更不需要技術、專業、經驗，甚至傻傻買，都能傻傻賺。通膨時代就是如此，越把現金集中在抗跌的商品上，勝率就越高，千萬別以為疫情會戰勝房市，因為有太多太多的理由讓人們現在不得不趕快買房子。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航