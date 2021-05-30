專訪《不安於世》作者欸里：精神疾病讓我很容易失憶，寫下的文字是我曾經存在過的證據

一直以來，作家這件事，總被賦予崇高意義。文字被視為一種專業，能寫作出書，意味著身份的提升，總是能替自己賦予光環。但寫作出書，並非難事。除了純文學創作，能賣錢的文字反而最普遍。台灣出版市場的大宗，都是工具書、參考書，因為有用，很多人買。個人創作很多都在抒發己見，或追求利益之外的東西：名聲、訴求、自我滿足，原因不一而足。

在自費、獨立出版盛行的年代，出書總牽涉到「自我展現」的成分。無論自以為是創作者、藝術家，或有形而上的美學追求，或因為「值得出版」，或因為只想在世界上留下「曾經存在」的痕跡。都促成寫作者出書的理由。很多時候與賺錢無關，相對的這類書籍也就比較「有趣」。

所謂的有趣，在於這類書籍較沒有「文以載道」的概念，不一定符合公眾利益，或擁有藝文價值，也不見得有多大的商業利益。能否因此獲得名利、光環，也不見得是作者或出版者追求的事。這樣的書從古至今所在多有，但在出版門檻降低的時代，更加更百花齊放，可說是這個世代的一種文化風景。

2021年3月，「島座放送」出版的《不安於世》，就有這樣的動機。作者欸里自述：「我出書是為了留下自己的記憶。我有精神疾病的問題，很多事情發生過就會遺忘，寫下的文字是我曾經存在過的證據。想要出版，是因為出版之後可以放在國家圖書館，未來也許有人會看到這些文字，知道我曾經有過的樣子。就只是這樣。」

欸里是怎樣的一個人？書中的作者簡介這樣寫：

「始於1993年3月，一團有著病變大腦的無用肉塊。

至今都是一邊寫字、一邊在自己愁煩又惱人的情緒裏頭下沉，

面對鏡頭的時候能夠短暫地幻化成人，這樣一個台北虛擬女子。

Soft-mess柔軟而一團糟」

沒有學歷，沒有身分職業，沒有背景，也無真名，很文青化的介紹。《不安於世》分類上可算是「心情札記」，寫欸里日常生活的心情。但書中的篇章缺乏明確的人事地物，以情緒為主，展現作者人生的各種片段，沒有時序，也缺乏人生的輪廓。讀完書之後，可以體會到欸里這個人能帶給別人什麼感覺，但還是不知道她的故事。直到訪談的時候，才能看到大概的輪廓。

Photo Credit: 欸里

「我的家庭跟別人不一樣」

欸里生於1993年，今年28歲，從小在台北木柵出生長大。她的父親換過不少工作，大多是上班族，例如渡假村導覽員、大樓保全等。欸里的父親高校畢業後，從事戶外攝影，日常習慣是收集自然環境相關的書籍。而欸里的母親大學畢業後當過特教兒童美術老師，從事過廣告業，因為攝影的關係，認識了欸里的父親，因而結婚。結婚後生下兩個女兒，欸里和她的姊姊。

看起來是30年前的文藝青年的婚姻組合。這很有機會把兩個女兒教養成當代的文青。但有一個狀況，使得欸里的童年跟別人略有不同。

欸里的母親狀況極差時，會整個人不說話，一動也不動，瘋狂的哭，不進食也不飲水。有時則會出現俗稱「抓狂」的狀態，一受到些許刺激，就打罵小孩，狂摔東西。正常的時候就跟一般人一樣。

這讓欸里母親很難維持上班族的工作，所以常常在家。欸里從小就不太知道母親的工作：「很像是打零工，就是看她出門不知道做什麼。有印象的是她手很巧，會拼布，拿出去賣。我現在戴的帽子就是她編的。」

而欸里的父母在她小學時就離婚了，原因是感情基礎已消失。是因為母親的病，讓父親難以承受？或移情別戀？欸里說也不是：「母親發作時，父親就帶我們出門避開。有一次印象很深刻。母親發作時摔東西，父親帶我們出門又回家後，我看到滿地摔爛的水果，很多繽紛的色彩。我記不得母親因為什麼事才發作，但就只記得那個畫面。父母離婚後直到現在，兩個人都還是單身，也沒有再跟誰在一起。」

聽了反而對欸里的父母很感興趣。那是某種五年級生不為人所知的人生樣貌，可說是特例。但重點是，這會對欸里的成長帶來什麼影響？

欸里說：「只是覺得奇怪，為什麼我的家庭跟別人不一樣。小時候不會辨別什麼是對或錯。現在回想，過去母親的狀態反而讓我會有病識感。知道自己不正常。這樣很幸運。很多人活了一輩子都沒有病識感。會造成自己或他人的困惑，有病識感人生就不會過得那麼不順利。」

那文青父母的價值觀，又給她們什麼養分呢？欸里說她姊姊考高中時，母親就說以後絕對不要念設計，否則會餓死。而她跟姐姐看到母親的樣子，也以為只要學設計會學到起肖（指行為異常）。雖然姊妹從小就對藝術與設計有興趣，卻都不敢學，只是欣賞而已。

但也有正面的部分。父母畢竟是文青，母親狀況平穩時，會跟他們一起看電視。當時是第二次政黨輪替（馬英九執政），政論節目還算熱門。父母會一起分析來賓立場，討論議題的各種角度，教姊妹們分辨是非。

原本欸里家有買房子，背負房貸。父母離婚後就把房子賣了。當欸里進入國高中時期，她意識到自己家庭的「不正常」，就開始逃避，讓自己躲入教會跟動漫文化的世界裡。問到當時的心情，她只記得，自己發願高中畢業之後要去酒店上班，才能賺到很多錢，某方面也是覺得有房子才有所謂安穩跟所謂的家。然後她要買房子，買三間，一間給父母住，一間自己住，一間給姐姐住。

因為欸里國中瘋迷動畫，常常每天看到凌晨或早上，上課都在睡覺。因為母親基本上失能，她只要不想上學，就打電話叫父親幫自己請病假。因此成績很差。父親的態度是：只要女兒覺得開心就好。欸里因為都沒唸書，國中畢業後考上了莊敬高職，後來靠繁星計畫，考上職校（餐飲旅遊類）第一志願高雄餐旅學院。

如果都不念書，也不可能靠繁星計畫進去。這涉及到欸里國高中時期的態度。她說，正因為她只知道自己的母親怪，又沒跟父親同住，所以她的社會化都來自於本能反應。例如她看到胖的人會沒理由的覺得那樣不好，怕自己會發胖。看到街友就會擔心以後變那樣，覺得必須維持一定的經濟狀態。這也不是有誰教她，而是自然反應。高職時她看到班上同學明明家裡很有錢可以上補習班，卻每天吃喝玩樂，她就相對「比較」有在念書，因為她沒本錢那樣耗費生命。

她自己沒意識到，但成長過程中總合起來的反應，讓她在高職時出狀況，身心出了問題。

Photo Credit: 欸里

遊走於暴食、正常、輕躁、憂鬱之間

因為母親的怪，讓欸里產生了病識感。她高職時發現自己常常有負面念頭，整天想死。食慾出了問題，常常吃很多東西，然後開始催吐，享受催吐之後的愉悅感。欸里說：「我可能是藉由暴食跟催吐來解決壓力。原因？對於自己的未來吧？任何東西。」升高三時她胖了11公斤，她沒事就哭著打電話給父親，說怕自己未來沒學校念。她知道這有問題，就去看醫生。根據醫生診斷，她的身心狀態受先天性、後天性、社會性的影響而表現出來，讓她的狀態從自我厭惡、恐懼、憂鬱、恐慌到輕躁等。

欸里說，嚴重的時候，父母會把食物藏起來，但她還是會開冰箱把冰冷的食材吃掉，然後催吐，無法克制自己。她做出總結：「高職時就是飲食障礙、暴食症、憂鬱症。大學時飲食障礙、暴食症、憂鬱症，跟恐慌症。出社會後憂鬱症轉重鬱症，飲食障礙變嚴重，一樣恐慌症。近三年還加上失憶的毛病。」

為何狀況越來越嚴重？因為現實的發展都不如預期。高職時循著主流社會道路，想考好大學，畢業會有好工作。以繁星上了高餐之後，學習本身就有壓力、忙碌，實習時發現自己對飯店業一板一眼的管理毫無興趣。大學認識的人面開始變廣，吸收到更多價值觀與背景，無形中感受到自我厭惡，對未來的茫然感更深。

欸里出社會後因為不想進飯店，考到咖啡證照，在知名的非連鎖咖啡館一路當到店長，還做品管工作。責任制、每天以公司為家，月薪不過兩萬四、兩萬六，又窮又忙。好學校畢業，卻只有低薪，看不到未來，她的期望落空，自我厭惡感再度增強。情緒更加不穩，於是時常發作。薪水都花在買食物拿來暴食，錢根本不夠。後來換到咖啡連鎖店待遇也差不多，就更厭世。

但她越覺得自己沒有活著的價值，卻越想做更多事。想學更多語言，韓文、日文，想考研究所，想要變美，想抽指豐胸整臉，這些都需要錢。她覺得反正都不快樂，還不如去做可以賺更多錢的工作，看能否有前來進行那些事情。於是在2019年時，她跑去酒店上班。

在酒店做了半年，受到各種嚴重的創傷，讓欸里的病況加重。

欸里自高中以來，吃了10餘年的精神科藥物。但精神科藥物會壓抑情緒，吃了連裝high或假笑的能力都沒有，沒有客人想點檯。所以她只好停藥，加上酒量不好，喝醉了精神症狀極易被誘發。而酒店小姐遭受的各種身心消耗常規，她自然也躲不掉。

在各種病症交錯下， 2020年初某天，包廂裡的客人點唱一首歌，突然勾起欸里男友自殺的回憶。她崩潰無法上班，被酒店經紀送往精神科急診。入院治療之前她參加了酒店經紀的春酒，公司找來退休小姐分享經驗談，還找了諮商心理師給小姐做輔導。欸里當時從頭哭到尾，她意識到她再也無法做這麼情緒消耗的工作，只能夠轉行。

「到底酒店工作有什麼傷害，或刺激情緒的事。其實我現在回頭去翻當時的記事，都想不起來。看到客人名字、經紀名字，想起的可能是一兩個畫面，寫的事情無頭無尾，真的是沒有故事可說。」欸里說。

欸里之後重回咖啡工作，最近則轉到台北的酒吧上班，因為暴食症依然存在，她為了賺更多錢維持生活，休假也去百貨公司當專櫃小姐兼差。但她開始停藥。欸里說：「精神藥物是為了抑制情緒，幾乎所有的藥都是這樣。吃了之後好像跟情緒隔了一面牆，感覺會遲鈍。但情緒不是消失，吃藥扼殺掉情緒之後，悲傷的事還是會在，但你卻哭不出來。」

對她來說，吃藥抑制情緒的自己是痛苦的，直接面對情緒當然更痛苦。但她比較自在的狀態，是擁有情緒的自己。有負擔當然痛苦，但如果丟棄負擔是一種痛苦，她寧可為了守護負擔而痛苦。

所以她選擇了情緒負擔小的餐飲工作。但餐飲業從難搞的主管到奧客，一樣會誘發負面情緒，欸里常在情緒快要爆發時，吃一堆藥來壓制。反覆這樣做，繼續暴食催吐，遊走於正常、輕躁、憂鬱之間，直至今日。

在這過程中，她有了出書的計畫。

Photo Credit: 欸里

留給世界的樣貌

欸里出書是為了記錄自己。在她注意到自己失憶變嚴重後，她回顧在酒店等檯時，用手機記錄下來的文字，發現都不記得內容。

欸里說：「把自己寫下來，是一種是存檔概念，存檔之後，就再也不會記得了。但那我不記得的我，也還是我啊。那個被記下來的我只要臉書或手機消失，就不會存在。但如果出書，讀者會替我留下來，圖書館會替我留下來，我死掉之後，靈魂可以去找到前幾世的我。假設我克服傷痛後，也可以看到當時的我。」

她為了讓書成為自己喜愛的樣子，自掏腰包請喜愛的設計師朋友做書籍的設計裝禎。然後把整本做好的書，投給她喜歡的書的所有出版社，卻都收到退稿信，沒有下文。後來《不安於世》會在島座出版，也是一種偶然。

根據島座放送總編輯郭茱莉的說法，欸里一開始就投稿到他們公司，他並沒有特別想出。後來欸里把文稿寄到獨立出版聯盟，聯盟覺得這種有點特別的書，島座可能適合，就把文稿也寄給他。郭茉莉覺得連續收到兩次稿件，可能是種機緣，就決定幫欸里出書。

《不安於世》的設計感頗強，除了欸里失憶時記錄下來的文字，還包含不少她過去拍過的大尺全彩照片。那些展示欸里肉體的照片，同時也記錄了她的生活跟她想要留給世界的樣貌。

欸里說：「我做一些事情，是因為那就是我。催吐是因為我喜歡瘦得病態的身體感，希望可以做到。考咖啡證照，是以為可以靠這個賺錢。之前會拍大尺度，是因為我常常會自我嫌棄，怕自己胖，想要留下自己最美的樣子。當然我自己可能不夠美，但審美觀不是只有一種。當我看到自己照片的樣子覺得漂漂亮亮，會開心。」

寫下文字，是為了遺忘。但出書之後，它就會存在。回顧可能會勾起回憶，然後崩潰，像只因為一首歌就聯想到前男友的死一樣。未來有任何讀者，甚或這次訪談，都可能激起負面作用。讀者可能光看到大學生去酒店上班，就給予各種道德譴責。後續的效應，欸里又怎麼看待？

欸里無所謂的說：「我現在不在乎。沒有被激起什麼。當然可能一分鐘後，一天之後，我可能會被這些話語刺激，然後被情緒淹沒。但不管讀者怎麼檢視我，畢竟我寫的都是我啊。那還是我。」這應該就是她所謂「寧可為了守護負擔而痛苦」的一部分。

Photo Credit: 欸里

出書之後，有什麼計畫？

她說，雖然曾經想花錢去學寫作，想考創作所，但都要花錢，她現在賺的錢沒辦法支應。有一些人說她寫的文字是在創作。雖然她沒學過，也不懂什麼叫創作，但從酒店時期，她就一直有在寫。接下來的目標就是出第二本書。如果還有出版社會願意出，她會很開心。這次能出她就已經很開心了。

雖然沒學過創作，但也沒人規定寫作就必須學。但既然要創作，也必須知道別人都怎麼寫。問欸里有沒有喜歡的作者。她說台灣的就是沈意卿，還有李維菁。欸里說：

我真的喜歡沈意卿的字，但讀了又覺得距離很遙遠。那生活跟我差太多了，求學生活、感情觀、家庭背景，文字的質感。我寫不出來。我看的書大概都朋友推薦，但不常看暢銷排行榜的文學書，暢銷作者輕輕柔柔的寫他們的生活，寫得很理所當然。但那是我一輩子都追求不到的東西。像是他們不用擔心任何錢，只要安心唸書就好了，全家一起出國玩，熱鬧的過節氣氛，家庭越圓滿的書⋯⋯這樣的內容我讀了都會感受到一種諷刺感，明明大受好評的內容，我看了卻逕自受傷，我不喜歡這種感覺。

聽起來，欸里的狀況，乃至於《不安於世》這本書的出現，背後都源自於她的人生。她的精神疾病來自於先天、後天與社會，但這是否要如何歸咎？人應該怎麼活才是對的？

欸里父母的家庭狀況已脫離社會框架。根據她的說法，她的外婆跟舅舅都有類似母親的狀態，但並不明顯，而且被社會接受。欸里的舅舅是職業軍人，生活上有「紀律感」，所以行為的「異常」並不被注意（例如脾氣暴衝、揍人）。而後天的部分，正因為欸里一直缺乏社會標準下的家庭教養，她只能以本能與反應去建構自己的人生。對外，她遇到的人、待過的環境，就更誘發她的精神狀態。

她對身體胖瘦美醜的恐懼，屬於常人皆有的焦慮，如果透過其他方式彌補，例如美好的家庭回憶、理想的愛情，或穩定的事業跟財富，甚至只是平凡無奇的童年跟求學成長，都可能讓她先天的情緒狀態緩和。而她除了對身體的陰影外，對經濟匱乏的恐慌，以至於踏入社會後「做什麼都無法賺到錢（酒店錢多但很痛苦）」誘發的恐懼，各個層面上都強化了她憂鬱、躁鬱、恐慌的各種狀態。現在看似正面積極，但也可能是她自己所說的一種「輕躁」狀態。她要怎麼得到所謂的救贖？

Photo Credit: 欸里

在現今社會中，欸里要嘛得運氣好，讓她遇到可相互扶持的人，此外，不太可能從社會中獲得救贖。她面臨的狀況，跟當下許多青年沒有兩樣，低薪、環境沒有發揮空間、怎樣都不受重視、自我嫌棄。何況她的破碎家庭在經濟上，能給她的支持並不多。

這也不是危言聳聽，近期因為武漢肺炎肆虐，台灣餐飲業陷入絕境。欸里也直接受到衝擊。她的臉書寫著：「⋯⋯5/15-6/14這段期間酒吧停工，因為是受限於中央政府公告而停工，所以政府同意雇主不需要給付勞工最低薪資，等於整整三個月收入不正常⋯⋯畫室的工作也取消，專櫃也被砍時數。⋯⋯已經不知道還能怎麼做了呢。」

經濟陷入窘境的情況下，她開始面對過去的傷痛，同時還要承受他人的閒語：

我剛剛想起來一些做酒店的日子裡傷害我的人的，也想到一些後來因為接觸了攝影而間接用傳聞對我做蕩婦羞辱的人。我在想一個女性在摸索感情跟肉體的界線與過程中，必須要吞嚥下多少貶低與藐視、誤解與扭曲，才能成為一個勇敢面對自己慾望的人而不自我厭惡。 為什麼只是為了釐清自己的愛與性、竟然需要「變得勇敢」甚至「自我澄清」才不至於被那些外來的厭女言行所傷，難道只有我覺得荒唐？ 那些說我怎麼可以老是提出爭議性話題、想些有的沒的、沒有道德觀念、讀了國立大學結果跑去做酒店也是浪費、沒事愛扯政治、不自愛的人⋯⋯

有人說，痛苦是創作的養分，欸里算是一個例子。以最近的狀況看，殊不樂觀。無論如何，她的第一本書《不安於世》寫的是情緒發作時的失憶文字。那本書有什麼價值，就看讀者怎麼評價。欸里第二本書會寫成什麼樣子，可能連她自己也不知道。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航