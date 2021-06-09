《不一樣的中國史9》：狄青是北宋武人出身、且實際帶得到兵的將領之一

文：楊照

武勇價值消失，帶兵本領也消失了

宋真宗真的相信封禪可以提高皇權，讓他身上的權力上追秦皇漢武。但時代改變了，宋代的士人已經不是漢武帝時對於無法參與封禪而耿耿於懷、含恨以終的司馬談了。

真宗之所以採納這種策略，是因為在和遼國的衝突中，他真切感受到自己在像寇準、王旦這樣的士大夫面前沒有足夠的權威。可是他造天書、搞封禪的做法，遇到只從統治功能角度看待這種儀式的宋代士人，那是緣木求魚，不可能有增長皇帝權威的效果，甚至可能反而使得皇權更加低落。

王欽若是這件事的主謀者，杜鎬成了幫凶，但其心理的出發點都是不相信祥瑞、異象、符籙是真的從上天來的，他們知道那是人造的。士人普遍不相信符籙、封禪的神祕與神聖性，做這樣的事又怎麼可能提高皇帝在他們面前的權威呢？

弔詭的，實際效果是讓皇帝在統治上更加依賴士人，連要如何對付士人，連符籙怎麼來的、又是什麼樣的東西，皇帝也得靠士人給他建議，為他解說。

北宋政治史上的一大主題是黨爭。而黨爭現象背後的結構性因素，就是皇權合法性相對低落。皇帝可以任意處置個別的士人，但皇帝無法獨立於士人意見與士人牽制之外進行統治。

從一個方向看，不同的黨要爭取皇帝的支持；但換另一個方向看，皇帝也需要抓住某個士人的黨，才能行使統治權。皇帝沒有高高在上地俯視士人們的爭執，形成一個仲裁者、統合者的地位，而是在政權行使上，他和士人們緊緊連在一起，他也是黨爭中的重要部分。於是就讓黨爭更加嚴重、無法收拾了。

從真宗朝到仁宗朝（一○二二年－一○六三年在位），情況愈發朝士人傾斜。在西北對抗西夏的名將，如韓琦、范仲淹等，他們都是文人，而不是真正的武將，但擔任軍事領袖的卻是他們。

武人出身而實際帶兵，有時還要帶不是宋朝的兵（例如帶領吐蕃部隊聯合作戰）的是狄青。狄青驍勇善戰，號稱「連二十四戰不敗」，因而受到范仲淹的注意。范仲淹特別接見狄青，說了什麼？他交給狄青一本《左氏春秋》，告訴他：「將不知古今，匹夫勇耳。」（《宋史・狄青傳》）說武人不可以不讀書，要他好好研讀《左氏春秋》。

狄青還真的聽話讀書了，才有後來的發展。他在前線建立了許多功績，得到皇帝召見的至高榮寵。皇帝見了他，又跟他說了什麼，給他什麼樣的獎勵呢？皇帝特別允許他可以除去臉上的刺青。是的，狄青和所有的武人一樣，臉上有刺青，走到哪裡人家都看得到，也都被看不起。不過狄青的反應是婉拒了，表示他有分寸，接受自己武人的身分，這讓他取得了文人的信任與尊重，可以在仁宗朝繼續發展。

狄青的傳奇勝仗是平定廣源蠻之役，那是在西南的深山峻谷中，漢人軍隊無法在那樣的地理環境中打仗，於是狄青動員指揮了吐蕃兵，才得以制伏廣源蠻的首領儂智高。藉此他被授命為全權負責嶺南軍事，西南邊境的軍務由他統籌。這是破格任命。

首先，破格由武人而非文人擔任一般的軍事長官。武人只有在戰事爆發時才能領軍，但領軍時旁邊一定會配發一位監軍，不可能讓武人自行指揮。狄青成了唯一的例外，不是文人卻能擔當軍事領導，出兵時皇帝也不派監軍去監視、牽制他。

後世關於狄青的記錄，尤其在民間戲文中，強調的往往都不是戰場上他武勇的那一面。攻打儂智高的戲，凸顯的是他如何用智。出征前夕，他下令讓部隊休息十日，喧譁歡樂。儂智高的探子將情形回報，以為宋軍不會馬上行動。豈料第二天狄青迅即整軍，率領騎兵奇襲儂智高，對方因為防備不及而大敗潰逃。

另一個故事則說，狄青出兵征討儂智高前，取來一百個銅板，向神明祝禱說：「如果這次能大獲全勝，請讓擲出來的銅板全部都是正面朝上。」他不顧左右勸阻，揮手一擲，果然全部都是正面，全軍認定上天顯示會打勝仗，因而士氣大振。不過事實上狄青用的銅板兩面都是正面。

最會打仗的狄青，靠的是具備符合文人價值的素質，而不是武勇。這是北宋「重文輕武」付出的最高代價，不只是不重視軍事能力，到後來連打仗戰備是怎麼一回事都扭曲、失真了。身為一名武人，其應有的武勇價值消失了；作為一名將領，其應有的帶兵本領與原則也消失了。

全權負責嶺南軍事之後，狄青又被仁宗從副樞密使拔擢為樞密使，但即使是他自謙自抑，得到許多文人的信任，這命令一出還是引發軒然大波，原本支持他的文人也紛紛表示無法接受。突然之間，都城中謠言四起，說狄青家夜裡出現奇怪火光、狄家的狗生出角來……，都是這一類怪力亂神的妖怪故事，簡直不把武人當人看待。

於是仁宗不得不罷免狄青，狄青終究不得不抑鬱以終。戲文中留下的故事說，狄青得知自己被外放陳州時，突然想起陳州最有名的梨子叫做「青沙爛」，這名字豈不是預言狄青要爛死在陳州嗎？後來他果然以四十九歲之年死於陳州。

相關書摘 ▶《不一樣的中國史9》：西域對中國不再重要，是蒙古興起所帶來的後遺症

書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史（9）：從黨爭到鐵騎，征服王朝的時代——宋、遼、金》，遠流出版

作者：楊照

「中國史」是「臺灣史」的重要部分！

要回答臺灣怎麼來的，不能不理解中國歷史。

以歸零、新解的思維，扭轉你過去所讀的歷史印象

一套重新理解臺灣、理解中國、理解世界的書──

宋代的關鍵詞是「士人與皇帝共治」。帝王的統治意識相對薄弱，武勇作戰幾乎不成選項。而黨爭帶來的最大破壞，是將道德修辭大量運用在政治上，成為沒有妥協空間的零和競爭；「陞官圖」反映的近世官場，是另一個抗拒變化的力量。

宋代的「市制崩壞」是城到處有「市」，聯繫天下財利；南北分裂後，南宋其實是以每年的「宋援」支撐住了金朝。古文運動強調文章必須「致用」，但程頤等理學家反而認為「溺於文章」是天下三弊之首？宋詩躍動著打破唐詩規矩的活潑精神；宋詞則在音樂中誕生，文句解放的極致處站著蘇、辛。

遼、西夏、金，先後興起的「中介王朝」，從部落集體領導到二元統治體制，為草原帶來爭端與失序。蒙古以戰爭攻伐崛起，戰鬥就是他們的生活；保持強烈草原性格的成吉思汗，以個人獨大的領袖模式，創造有效的戰爭機器與威嚇力量。而此時的南宋，已淪為新興草原大故事中的一個角色。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航