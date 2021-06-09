《不一樣的中國史9》：西域對中國不再重要，是蒙古興起所帶來的後遺症

文：楊照

西域對中國不再能扮演「重要他者」

將木華黎留在中原之後，成吉思汗便離開了，一直到他去世，他沒有再進入中國。他真正的興趣仍然在馳騁草原的活動。他之所以能維持那麼大的權力，正因為他帶領的軍隊從來沒有停下來。他的權力不是在靜止的行政結構中行使的，而是始終保持著軍事戰鬥臨場指揮的性格。

他帶著軍隊往中亞發展，給中亞的諸部落、國家帶來巨大的災難。這時候的中亞，沒有任何一個政治體擁有足夠的資源和武裝可以抵擋成吉思汗。

蒙古軍隊不是訓練出來打仗的，他們是直接在戰鬥中形成的，他們就生活在戰鬥中，戰鬥就是他們的生活。這支軍隊的運動力與破壞力，遠超過中亞地區這些社會所曾見識的。

蒙古人在中亞製造了更強大的破壞、更長遠的傷害。中國畢竟還有固定的社會架構，以發展超過千年的生產組織為其基礎，戰亂造成了表層的殘破廢墟，但底層的經濟與社會組織仍然保存著既有的模式習慣，和平休息個幾十年，總還是可以長養恢復。然而中亞的聚落條件薄弱得多，一個小型城市可能都要花三百年時間才逐漸成型，一旦被蒙古鐵蹄橫掃蹂躪，多半就徹底消失，再也無法復原了。

蒙古人興起後，中亞相對沒落了，幾百年都無法回復到原有的繁榮程度。中國歷史上前前後後多次和西域地區密切交流，西域這個鄰居在許多面向上是領先中國，可以輸入來影響中國、豐富中國社會與中國文化的。例如西域的音樂、西域的農業，更重要的，還有受到印度影響的西域在思想、信仰領域的長足發展。

然而自十三世紀之後，西域對中國的影響快速消退，相當程度上就是蒙古興起所帶來的一項後遺症。西域幾乎被蒙古人剷平了，遲遲無法恢復其文明。西域的沒落，連帶造成的情況是使得近世中國失去了一股重要的外來刺激。中國的「天朝中心」思想，從中古到近世，有著相當的轉變與擴大，就是這種情勢下的結果。

當唐太宗成為「天可汗」，自認長安是天下的中心時，他很明白中心之外環繞著許多其他國家。然而到了近世，「天朝中心」卻轉變為一種目中無人的自大，看不到別人，不承認別人的存在。是這樣轉變後的「天朝中心」態度，使得清朝在和西方勢力接觸時如此無法適應，帶來了許多失敗、痛苦與屈辱。

從那樣的「天朝中心」變成這樣的「天朝中心」，其中關鍵的歷史因素就在於西域的消失，至少西域對中國不再能扮演「重要他者」（significant others）的角色。唐朝時住在長安的人，一定知道龜茲、知道康居，知道這些外國人的來歷，還有他們所帶來的異質文化。但到了清朝，人們只知道「新疆」，也就是剛被中國打下來的新領土。

近世中國的封閉與自大，是建立在蒙古人大征伐、大破壞的歷史事件上的。西域幾百年來好不容易在相對貧弱的自然條件下培養起來的文明，那一個一個極其珍貴的綠洲聚落，一下子都被摧毀了，完全不可能復原了。這段時間裡，中國和西域之間的關係發生了重大的變化，這是過去經常被忽略的事實。

除了中亞之外，西亞也在蒙古帝國形成的過程中遭受到甚大的破壞。不過一來西亞的環境條件比較好，文明的發展又比中亞來得悠久，在兩河文明和波斯帝國的基礎上，擁有比較容易恢復的基礎。二來在中國人的傳統意識中，蔥嶺以西到印度的這塊空間，一直都有互動經驗，尤其在佛教傳入的過程中，因應取經的熱潮，其分量更形重要；然而再往西，就不在和中國人的溝通界線中。因而西亞的變化並未產生可見的影響，和中亞的情況很不一樣。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史（9）：從黨爭到鐵騎，征服王朝的時代——宋、遼、金》，遠流出版

作者：楊照

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宋代的關鍵詞是「士人與皇帝共治」。帝王的統治意識相對薄弱，武勇作戰幾乎不成選項。而黨爭帶來的最大破壞，是將道德修辭大量運用在政治上，成為沒有妥協空間的零和競爭；「陞官圖」反映的近世官場，是另一個抗拒變化的力量。

宋代的「市制崩壞」是城到處有「市」，聯繫天下財利；南北分裂後，南宋其實是以每年的「宋援」支撐住了金朝。古文運動強調文章必須「致用」，但程頤等理學家反而認為「溺於文章」是天下三弊之首？宋詩躍動著打破唐詩規矩的活潑精神；宋詞則在音樂中誕生，文句解放的極致處站著蘇、辛。

遼、西夏、金，先後興起的「中介王朝」，從部落集體領導到二元統治體制，為草原帶來爭端與失序。蒙古以戰爭攻伐崛起，戰鬥就是他們的生活；保持強烈草原性格的成吉思汗，以個人獨大的領袖模式，創造有效的戰爭機器與威嚇力量。而此時的南宋，已淪為新興草原大故事中的一個角色。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航