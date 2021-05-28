供電吃緊卻亮綠燈？看懂台電「預估」與「實際」的備轉容量差異

環境資訊中心記者 孫文臨報導

513大停電餘悸猶存，517又因夜間用電負載過高，再度分區停電。「重啟核四公投」領銜人黃士修便質疑，兩次事故的備轉容量卻恆亮「綠燈」，質疑台電造假。

台電則解釋，該綠燈為「每日『預估』尖峰備轉容量率」含有預測性質。昨（17日）原預估尖峰用電為3700萬瓩，為供電充裕的「綠燈」，卻因下午2時尖峰用電超乎預期達3744萬瓩，即可看到台電官網的即時電力資訊指標，顯示為供電吃緊的「黃燈」區。而實際備轉容量則要到隔天才會知道，17日的尖峰備轉容量率為3.84%，為供電警戒的「橘燈」。

5月17日的尖峰負載用電達3744萬瓩，不僅較前一日大漲，更飆破歷年的5月紀錄。及時用電資訊以顯示供電吃緊的黃燈區，但台電網站上的「供電充裕」綠燈卻恆亮 | 擷取自台電官網

5月14日前，台電維持將近兩年的供電綠燈（備轉容量率＞10%），今年5月卻兩度亮起黃燈，顯示供電吃緊，以至於只要有大型機組臨時故障就難以應付。因應用電飆升，台電表示，已增加備轉機組發電量能，約457萬瓩的大型機組6月前將完成大修，陸續歸隊。

「預估」備轉容量燈號，不等於「實際」備轉容量

台電於每日上午7時，會公布當天的「預估」備轉容量率，由於太陽能、風力發電等再生能源的實際發電量易受到天氣影響，實際供電能力會與預估的最大供電能力有所落差；而實際用電量也會與預估用電量不同，因此「預估」備轉容量燈號並不等於「實際」備轉容量。

備轉容量、備轉容量率怎麼算？ 備轉容量 =系統運轉淨尖峰供電能力－系統瞬時尖峰負載（瞬間值）。

=系統運轉淨尖峰供電能力－系統瞬時尖峰負載（瞬間值）。 備轉容量率=備轉容量÷系統瞬時尖峰負載（瞬間值）×100%。 以當天最大供電能力（系統運轉淨尖峰能力）減去當天最高瞬間用電量（系統瞬時尖峰負載），可得出備轉容量，代表當天的發電裕度。備轉容量率則用以衡量每日供電可靠度，備轉容量率愈高，可靠度愈高。

舉例來說，5月17日台電公布的預估日間最高用電尖峰為3700萬瓩，台電推估的最大供電能力為4073.8萬瓩（含太陽光電），「預估」的備轉容量為373.8萬瓩、「預估」的備轉容量率為10.1%，「預估」為供電充裕的綠燈。

然而，受疫情影響，民眾紛紛在家活動，且天氣炎熱，17日下午2時的「實際」用電量攀升到3744.2萬瓩，刷新歷年5月尖峰負載紀錄。在供電能力不變的情況下，備轉容量已經剩8.8%，為供電吃緊的黃燈。

更糟糕的是，17日下午1時興達電廠燃煤1號機鍋爐系統無預警故障，影響約50萬瓩供電能力，預測的最高供電量，與實際發電發電能力出現落差。根據台電資料顯示，17日的「實際」尖峰備轉容量率僅剩3.84%、約144萬瓩，已是「供電警戒」的橘燈。

備轉容量供電燈號 | 圖片來源：台電

用電攀升超乎預期、再生能源難以估計，考驗台電應變能力

部分火力發電機組的發電量偶爾會超出裝置容量，發出100%以上的電力，台電說明，那是受到機組配件升級、環境溫度較低、機組效能測試等因素影響，致使淨發電量可能高於裝置容量，大多屬短暫現象。

台電網站說明，系統運轉淨尖峰能力計算包含扣除歲修、小修及故障機組容量，並考量火力機組環保限制、輔機故障、氣溫變化，水力發電機組的水位、水文、灌溉及溢流等因素。

由於再生能源占比逐漸提升，其間歇性發電易受天氣狀況影響，使得「備轉容量」的預估增添變數。以513大停電事故為例，當時備轉容量雖有10%（368萬瓩），但其中包含部分水力發電、太陽光電與風力發電，中國時報報導，可即時快速起停的機組約僅佔2%，難以即時支援減少的6%，導致最終仍須待興達電廠燃煤機組重新升載6小時發電。

517停電事故則更顯示備轉容量高估的狀況，燃煤重新啟動、抽蓄水力用罄、太陽光電下山，導致估計的最大發電量4073.8萬瓩無法應付夜間的用電負載3487.2萬瓩，不得不緊急實施分區停電將近1小時。

台電各類再生能源淨尖峰供電能力計算 川流式水力約裝置容量×40%。

調整池式與水庫式水力約裝置容量×87%。

風力發電約裝置容量×6%。

太陽光電約裝置容量×20%。

地熱發電約裝置容量×80%。

生質能發電約裝置容量×50%。 （每日計算備轉容量時會將正在檢修的機組扣除）

專家建議「備轉容量」即時化，要求民眾適時節電

無法即時救援的備轉容量屢遭外界批評「灌水」。對此台電表示，513跳電是人為事故與備轉容量無關，即便備轉容量更高，瞬間電網不穩仍會造成跳機與停電事故，「但若有更高的備轉容量，確實有助於縮短復電時間。」未來將檢討備轉容量的計算與呈現方式。

隨再生能源佔比提高，「備轉容量」的變因也增加，日落後光電歸零，需有配套措施 | 孫文臨攝

成功大學電機工程學系教授張簡樂仁透過新興科技媒體中心說明，有分快速備轉與慢速備轉。快速備轉是可立即支援的發電機組，如待機的發電機組、水力機組等；慢速備轉機組則需要啟動、熱機、升載的時間。

張簡樂仁也說，「因應停電事故時若有許多快速備轉機組，或許可以更快復電。」備轉如同「買保險」需付出高額成本，隨時讓機組處於待機狀態，或增建機組備用都是高額投資與建設成本，「我們必須考慮，是否有必要為了偶發、難以預測的事件提高備轉容量，長期付出高額的費用建置？」

環境規劃協會理事長趙家緯則建議，備轉燈號的改革，可考慮與「即時節電」行為結合。如南非採用電力警告（Power Alert）方式，「橙色」等級時，建議用戶應關閉非必要電器，包括烘乾機、洗碗機等。「紅色」等級，就要求使用者關閉熱水器、微波爐、電熱水壺、空調和不必要的照明，有助於減緩降載的風險。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航