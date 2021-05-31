當企業受疫情波及而停工，雇主須遵守「無薪假」三大原則

文：Ching

近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在台灣疫情升溫，指揮中心宣布全國防疫警戒三級延長到6月14日。許多休閒娛樂業者、全國社團已強制暫停營運，而受疫情影響的第一線服務業者也紛紛實施應變措施，例如多數餐飲業者已全面改採外帶、店家實施實聯制，來避免疫情越趨擴大，影響營運。

如果您是受疫情影響的中小企業主，該怎麼辦？勞動部曾在109年2月17日發函給各地方政府、新竹科學園區等處，說明公司如果是因為疫情影響導致產業業務緊縮、營運困難，可和員工協商「暫時減少工作時間」（放無薪假）。然而，企業如果要實施減班休息、縮短工時，還必須注意哪些法令規定呢？筆者用下面這則案例，說明停工仍須遵守的三大原則。

勞工因COVID-19疫情被告知放無薪假範例情境。｜Photo Credit: 518熊班

一、無薪假以不超過三個月為原則

勞動部公布的「勞資雙方協商減少工時應行注意事項」中第八點有提到，放無薪假以不超過三個月為原則，如果要延長，也需要再經過員工同意。因此，老闆若直接要新人妹休息「半年」、「一年」，恐怕會有問題。

二、月薪不能低於基本工資

勞資雙方合意減少工作時間或放無薪假後，因為工時減少，可以協議調整薪資，但領月薪的勞工，無薪假期間的薪水還是不能低於基本工資（依勞基法§21規定）。因此，公司在無薪假這段期間仍要給新人妹不低於24,000元的月薪，否則會有爭議。

三、勞保、健保、勞退要如何調整？

無薪假期間，公司還是要幫員工加保，但因薪水可能會調整，公司可以檢附調整後的薪資資料，向主管機關調降勞健保級距，來減少公司和員工保險費的支出。需要特別注意的是，勞退提撥是不變的，仍然要按照員工原先的薪資來提撥。而前述新人妹的情況，老闆仍然要用月薪五萬元對照勞工退休金提繳分級表，去乘以6%來提撥勞退金。

謹慎防疫是保護自己也保護別人的作法，因此筆者希望雇主、員工們應配合防疫，避免讓自己暴露於染疫的危險。而企業經營若有受影響，在實施無薪假前，也應優先考量採取減少高階主管的福利、分紅的措施（註）。

再者，公司鼓勵員工請事假、特休、補休或許也能稍微止血，但也要提醒雇主們，不能單方面強迫員工排假，在假別上也要依法給付相對應的薪資，否則違法最高可處100萬元罰鍰。

註：依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」第4點規定：「事業單位如確因受景氣因素影響致停工或減產，應優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人之福利、分紅等措施。如仍有與勞工協商減少工時及工資之必要時，該事業單位有工會組織者，宜先與該工會協商，並經與個別勞工協商合意。」

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航