把生命織在裏面：泰雅族重新「編織」的文化復振與跨區傳承

文：陳英任（中國文化大學地理學系助理教授）

我是泰雅族的女人

要成為一個真正的女人，必須要會編織

先生的衣服、小孩出生的包巾、背兒帶

女兒的嫁衣，親自為她織

咚咚咚（地織機的聲音）

這一生 我是泰雅族的女人 ──復興區泰雅編織工作者

泰雅族的傳統生活為男子狩獵、女子織布。泰雅婦女在出嫁前，隨家族年長女性學習織布，才有資格紋面與結婚。善織的婦女在族裡具有重要的社會地位，受到族人尊敬，死後才能走過彩虹橋，回到祖先懷抱。然而，她們在日治時期原住民族被禁止、被迫或放棄織布。

筆者訪談中曾有耆老回憶道：「日本警察聽到咚咚咚（聲音）就衝進來，看到織布機上的圖樣，直接用剪刀剪掉已經織好的布。阿嬤就哭著說再也不要織了，那種感覺就像突然被剪掉寶貴的頭髮，怎麼可以！」這一禁更在國民政府時期的各項山地教化與同化政策，以及資本經濟擴張和主流文化影響，使泰雅族傳統編織文化的生活在近代消逝／隱藏將近一甲子甚至百年之久。

跨區的編織傳承

進入當代原住民族文化復振的視野後，編織以「文化象徵」之工藝面貌重新回到原住民的世界。以桃園復興區為例，編織工藝在90年代（2000年代）的「多元國家文化建構」背景下，重新被建立起來。當時「復興鄉」結合了中央與地方的力量，包括教育部、原住民委員會、桃園縣政府、復興鄉鄉公所，以及動員鄉內各個國小、國中等，為泰雅族母語和織布文化的傳承而努力。

同時期因原住民族議題逐漸獲得政府重視，泰雅族人漸漸重新接觸並開始學習傳統編織，紛紛至外地，透過政府開班授課或親族私下邀請進行跨區學習。會編織的族人也不侷限於傳統泰雅編織母傳女的gaga［註］慣習，開始在復興區及外地私下授徒、協助政府公部門推動開班，及親族邀請傳授編織技藝，使得原住民族間的跨區學習與交流益加頻繁。

在訪談過程中，受訪的編織工作者帶著她的織布機，請先生開車小發財車不遠千里從宜蘭南澳來到桃園復興區學織布。由於父親是泰雅族人而母親是外省人，因此成長過程不會織布也無人可學。長大後嫁到南澳才開始領略傳統織紋之美，透過介紹先向花蓮太魯閣族老師學習基本技法，接著回到桃園嘎拉賀部落深入學習泰雅圖騰編織。同時，她也開班教授泰雅編織技藝。

從在地需求與全新的網絡關係來重新思考編織的傳承，這新的在地社會關係涵蓋了泰雅編織不外傳的傳統，與「社會關係的空間再組織」的文化建構過程。泰雅族婦女離鄉去學、去教，進行突破傳統慣習的跨區編織傳承，在師徒傳授、親友邀請、開班授課教學、創新設計與商品等文化協商過程中，造成社會關係的空間再組織，交會了不同層次空間所構成的網絡。

桃園市復興區編織工作者（A01-A06）編織傳承網絡的空間社會關係：

作者提供

桃園市復興區泰雅編織工作者（A01-A06）私領域傳承網絡圖：

作者提供

對編織文化的認同，逐漸大於她們之間的不同

「其實人家（外人）有意願想要請我們教，我們就願意教，像是一般協會啦，都可以。」「像我以前去國小教小朋友，我媽媽就罵我，說我怎麼可以傳給別人，但我還是教啊，那我之後就慢慢轉變她的觀念，去示範教學的時候也帶著她一起，也讓她知道我們泰雅織布文化的榮耀。」

這群50多到70多歲（1950-1970年代出生）的桃園復興區編織工作者，是目前部落中精於編織的薪火傳承人，已成為親友口耳相傳邀請、私下授徒以及自己舉辦編織活動的文化課程，或經由政府計畫開授編織技藝班的老師。在跨區學習、交流與創新益的運作過程，使得復興區編織形成了多樣與雜糅的地方，朝向一個新的「外向」、「進步」和「地方的互動界定了地方的獨特性」的動態特徵。

泰雅婦女說：「把生命織在裏面」，運用傳統圖騰與設計的元素，串起了現代的服飾，而隨著泰雅編織成品在經濟市場的能見度越來越高，泰雅編織工作者在傳統文化中，也支持了各自身分的存在。他們不約而同地強調了對編織文化的了解，與重新學習後的再認識，一方面主動地學習傳統泰雅編織，提升自己的技藝；另一方面則協商著傳統與現代編織，並透過經濟市場需求來支持傳統編織的延續。

因此對他們來說，成為且感受到他們彼此之間對編織文化的認同，大於她們之間的不同（族群的差異），「集體表象」了文化身分與協商後的認同。於是，原住民族傳統編織文化已不僅是過往所描述的靜態客觀存在，而是「執著持有者（原住民族婦女）」或「分享共負者（泰雅編織工作者）」在其意義情境中，所形塑的一種我群、顯型文化（expressive culture）共同體。

當原住民族編織轉向成為物質文化的載體，「編織工作者」的主體能動性再組織了文化傳承的空間關係，跨區映照出文化差異與交流、傳統與現代、生活與生計、協商與互利的共同體。這是一種活躍、可發聲的場域，擅織的族人在其中重新「編織」文化。

註： gaga在泰雅族社會中意味著慣習規則。泰雅族人將織布工藝視為媒介，做為一種gaga的載體，遵守規範、敬畏祖靈，並且織布不純然做為遮蔽肉體及禦寒保暖的用意，不僅與社會制度、祭儀儀式、禁忌規範相呼應，而更可以反應出其社會組織的形成、男女分工的特性、族群認同的表徵、傳統美學涵養的特殊性（見李莎莉，1998）。

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本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航