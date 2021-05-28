泰國第一學府訓練「狗檢師」聞出COVID-19患者，準確率高達95％似核酸檢測

（中央社）泰國朱拉隆功大學訓練拉布拉多犬，利用牠們靈敏的嗅覺聞出潛在的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）患者，輔助加快篩檢流程。已有3隻在曼谷執行任務，牠們6月將隨著行動檢測車巡迴泰國各地。

走進位於曼谷市中心的朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）獸醫院，好幾名民眾正在排隊，但他們不是帶寵物來看病的，而是將棉花夾在腋下吸收汗水，把樣本交給工作人員；工作人員將樣本放入儀器後，帶著拉布拉多犬的訓練員對犬隻下達指令，犬隻對著每個樣本嗅了又嗅，最後在其中一個樣本前坐下。

這是朱大獸醫學院、醫學院和科學學院與石油公司泰國雪佛龍（Chevron Thailand ）合作的「警犬偵測2019冠狀病毒疾病」（K9 Dogs Sniff COVID-19）計畫，計畫內容為訓練6隻拉布拉多犬，利用犬隻敏銳的嗅覺，分辨誰是可能的COVID-19患者。

研究計畫主持人、朱大獸醫學院教授克瓦麗（Kaywalee Chatdarong）接受中央社記者訪問表示，因為COVID-19患者的汗液會含有一種揮發性有機化合物氣體，這個味道人類聞不出來；犬隻嗅覺靈敏度是人類的50倍，因此研究團隊認為要善用犬隻的這個優勢。

克瓦麗指出，訓練從去年底開始，分為三個階段，第一階段是教導犬隻聽從指令；第二階段是讓犬隻分辨確診者的氣味；第三階段是提高犬隻嗅聞的正確度。

她指出，用犬隻分辨潛在患者的好處在於方便、費用不貴且無侵入性。這個計畫中受訓的拉布拉多犬共有6隻，其中3隻從5月上旬到5月底會在朱大獸醫院幫忙嗅聞樣本，6月開始這3隻拉布拉多犬會跟著行動檢測車四處工作。

Photo Credit：中央社 圖為犬隻聞到陽性樣本就會坐下，正確率高達95%。

Photo Credit：中央社 圖為拉布拉多犬正在嗅聞受檢人的汗水樣本。

克瓦麗說，有需求的地方向朱大提出申請，都會全力配合。3隻拉布拉多犬一天約可以聞1000個樣本。

負責訓練犬隻的訓練員通才（Tochai Pongchot）指出，訓練犬隻的時間大約8個月，最開始是訓練牠們熟悉一些基本的指令，之後要練習區分味道，訓練員會拿陽性樣本讓犬隻聞，聞出來後訓練犬隻坐下。

Photo Credit：中央社 圖為訓練員正在和拉布拉多犬培養感情。

Photo Credit：中央社 圖為受檢人將沾了自己汗水的棉花樣本放入空瓶內。

通才說，最開始的顧慮在於大家不確定犬隻能夠聞出病毒的味道，但慢慢實證發現這是可以做得到的。

經過訓練後的犬隻準確率能達到95%，和核酸檢測（PCR）的準確率差不多。

不過朱大訓練犬隻的出發點並不是要取代核酸檢測，而是做為輔助手段。因為量體溫無法篩檢出無症狀患者，但犬隻透過嗅覺可以很準確地識別出來，患者在經過犬隻確認之後還是要再經過核酸檢測。

朱大獸醫學院教師初塔瑪（Chutamas Benjanirut） 指出，犬隻識別患者只是讓過程更快一點。例如最近檢測的人實在太多，醫院和檢測站處理不過來，這時犬隻可以派上用場，如果有人被聞出來是可能的肺炎患者，就可以提前進行核酸檢測。

Photo Credit：中央社 圖為工作人員將受檢人的汗水樣本放入裝置內，準備讓犬隻嗅聞。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒