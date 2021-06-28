2021/06/28,
健康

五種避免包皮破裂的方法：除了愛愛要潤滑，內褲也很重要

五種避免包皮破裂的方法：除了愛愛要潤滑，內褲也很重要
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我們想讓你知道的是

為了自己性福著想，本文將帶您瞭解包皮破裂可能的原因，及五種避免破裂方法。

被踢到蛋蛋的痛楚，相信每個小學或國中跟同學打鬧過男生都經歷過。而在愛愛後的包皮破裂雖然比不上「蛋疼」，但也是讓人痛苦難耐，且為了減少跟褲子摩擦產生的疼痛，不得不用奇怪的方式走路。為了不被當成怪人，也為了自己性福著想，本文將帶您瞭解包皮破裂可能的原因，及五種避免破裂方法。

包皮破裂的四大原因

除了愛愛或運動所造成的破裂之外，感染或是性病等狀況也可能造成包皮破裂的情況。以下列出可能造成包皮破裂的原因：

1. 摩擦破裂

這可能是大多數包皮破裂的主因，無論是愛愛或自慰的過程太過激烈，又或是長時間的慢跑造成包皮與褲子不停摩擦，都可能造成包皮破裂。尤其是包皮繫帶（Frenulum）的部分，它是連接包皮與龜頭的一條細短的皮膚，摩擦或其他過度拉扯的行為，很容易撕裂脆弱的包皮繫帶。

2. 龜頭炎（Balanitis）

龜頭炎可能源自於性傳播感染（STI）和濕疹等疾病，而且沒有割包皮以及包皮內側清洗不佳的男性，也是好發族群。龜頭炎雖然並不會直接使包皮產生破裂，但其紅腫發癢的症狀，容易使人不停的用手去抓，提高包皮破裂的可能性。以下為龜頭炎的可能症狀：

  • 紅腫發癢
  • 排尿刺痛
  • 包皮緊縮
  • 產生異味及不明分泌物

3. 酵母菌感染（Yeast infection）

這是因酵母菌感染而產生的疾病，例如念珠菌症（Candidiasis）。比起陰莖，更常感染到女性的陰道，大致症狀與龜頭炎相同，以下為主要產生原因：

4. 性傳播感染

尖銳濕疣（Genital wart，俗稱菜花）、梅毒（Syphilis）和淋病（Gonorrhea）等性病，雖然不會直接造成包皮破裂，但跟前面提到的疾病一樣，症狀的紅腫癢，會促使患者不停地搔抓，而導致包皮破裂。

五方法避免包皮破裂

包皮破裂的傷口護理方式，基本上跟一般外傷大同小異，一樣是清洗傷口、上藥，最後包紮的流程。然而如果您是因疾病或感染而導致包皮破裂，除了包紮傷口外，請直接尋求醫療協助治療疾病，以避免症狀惡化。

以下為五種避免包皮破裂的方法：

1. 做好陰莖的清潔

上面提到許多疾病的產生都來自於衛生習慣不佳，使得陰莖洗不乾淨，導致罹患性病或皮膚病。因此洗澡時仔細清潔陰莖，尤其是包皮內側的部分是很重要的。包皮必須翻開來做清洗，洗完之後，擦乾身體外，也要確保陰部保持乾燥，以避免細菌滋生。

2. 愛愛要潤滑

如果您在行房後經常有包皮破裂的情形，可以考慮使用潤滑劑，減少小弟弟的過度摩擦情形。

3. 使用保險套

使用保險套不僅能避免摩擦的情況，還可以大幅減低感染性病的機會，更能避免沒計畫性的受孕。這種一舉三得的好用產品，真的要好好使用才行。

4. 內褲很重要

穿著過緊或過鬆的內褲，都可能使陰莖產生過多的摩擦。另外，內褲的材質也很重要，許多男生認為內褲就是隨便穿，夜市3件100的買來就穿個好幾年，不僅材質可能粗糙容易刮傷包皮，而且不定時更換內褲，也容易因內褲上的細菌滋生，而感染疾病。

5. 割包皮

如果您的包皮過長，很有可能在愛愛時感到疼痛，而且容易有包皮破裂的情形。建議諮詢醫師是否需要進行包皮環切手術（Circumcision），不僅能一勞永逸的避免包皮因拉扯而破裂，清潔陰莖上也更加方便。

  • Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療
  • 原文標題：多麼痛的領悟！5種避免包皮破裂的方法

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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