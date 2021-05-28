網售「快篩試劑」當心觸法，首批「莫德納」15萬劑下午抵台，有望7天完成封緘

指揮中心今（28）日公布長照機構住民的健康管理辦法，也提供各縣市確診個案足跡的公布原則。萬華地區高風險民眾的健保卡註記將於5月29日結束後，依照法定程序完成註記的刪除。

而首批莫德納（Moderna）COVID-19疫苗15萬劑，已於今日凌晨自盧森堡啟運，預定下午3時50分就會抵達桃園國際機場，封緘流程估計需要7天。另外網路傳出有人私自販售快篩試劑，指揮中心提醒這已違法，民眾切勿購買。

新入住長照機構的住民，入住前須有3日內陰性檢驗報告

陳宗彥副指揮官表示，今日與地方政府開會後決議，針對長照機構收住院的入院流程，對於長照機構的新進住人員，以及自長照機構往醫院就醫後返回機構的住民，指揮中心公布健康管理辦法如下，自即日起開始實施。

一、這段期間，不建議長照機構收住由社區打算進入長照機構的新服務對象。若非得要收，住民在進入長照機構之前，需自費進行COVID-19核酸檢驗，並提供入住前3日內陰性的檢驗報告。入住機構後應將新服務對象先安置於隔離空間或單人房14天，無相關症狀才可安排入住一般的房室。

二、對於原來就已住在長照機構內，因病需要住院或前往醫院診療者，結束就醫返回長照機構之前，院方須讓住民先執行公費的COVID-19核酸檢驗，結果為陰性才能返回機構。又由於此類對象於入院、出院時皆有進行核酸檢驗，因此返回長照機構後，不須特別進行隔離。

指揮中心揭確診個案足跡公布原則，高風險民眾註記5／29後將刪除

陳宗彥表示，由於地方政府一直在反應，授權給地方政府公布個案足跡之後，對於相關發布原則尚不清楚。因此指揮中心也再次就地方政府公布個案足跡的原則進行說明。首先，個資除年齡級距、性別外，原則上不公開；居住地點僅可公布到區域；接觸者的類型僅公開至同住的家人或接觸的醫護人數。

另外像個案任職的單位，原則上也是不公開。如果需要公開，不管是公部門還是民營的事業機構，公開之前必須先跟該單位溝通。

個案活動場所的部分，一些像隱私場所（如住家）不公開，大眾運輸系統因接觸對象影響犯為較大，則可以公布。至於開放場所的部分，什麼狀況下可以不公開，若個案有確實執行實聯制，讓疫調對象能確實掌握，則該開放場所可以不進行公開，否則就必須採取公開的原則。

圖片來源：疫情指揮中心

圖片來源：疫情指揮中心

對於萬華高風險族群被在健保卡上註記，陳宗彥說，這是基於協助醫療機構、醫事人員在做對於患者的醫療判斷時，協助其做出較精確的醫療決策，加速準診的決策，因此做了這樣的註記。這是從去（2020）年防疫初期開始，指揮中心針對高風險地區部分，必須採取的防疫措施。

陳宗彥表示，這樣的註記是基於保護國人，以及讓高風險地區的民眾就醫時讓醫療人員能做出判斷，也保護醫療人員在遇到高風險地區來的患者時可以做出更好的診斷。也能確保同一時段前往醫療院所就醫的其他民眾，本身的安全。

陳宗彥也呼籲醫療機構在遇到有高風險族群註記的患者，應積極協助其就醫。因為主要的目的是找出確診者，因此不能有「拒絕就醫」的狀況。

陳宗彥補充，這批高風險民眾的註記，是從5月15日註記到5月29日，5月29日結束後就會依照法定程序，完成註記的刪除。

首批莫德納疫苗15萬劑下午抵台，估7天完成封緘

根據指揮中心新聞稿，首批莫德納疫苗15萬劑，將於台灣時間5月28日凌晨自盧森堡啟運，預定於今日下午3時50分抵達桃園國際機場。本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心指出，本批疫苗是今年2月8日與美國莫德納公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2－8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94％。

莫德納（Moderna）疫苗下午會抵達台灣，對於何時可以完成封緘流程，陳宗彥表示，一般遵照TFDA的流程，會需要21天以上的程序。但從第一批AZ疫苗進來後，經過這段時間不斷的檢討，目前已可將相關的封緘流程縮短至7天，莫德納疫苗進來後也會秉持這樣的原則來進行。

網路就可買到「COVID-19病毒快篩試劑」？民眾當心觸法

陳宗彥表示，目前網路上有不肖人士販售「COVID-19病毒快篩試劑」，像這樣擅自在網路販售COVID-19檢驗試劑等第三級醫療器材，已違反《醫療器材管理法》，目前警方已進行偵辦。提醒民眾切勿購買檢測，除有效性及檢測結果正確性均無法確認外，還可能危害自身健康。

陳宗彥說，目前國內核准的快篩試劑都需要醫事人員來進行，尚未核准任何一批可供民眾自行使用的快篩試劑。

指揮中心強調，不肖人士在網路擅自販售專案核准的COVID-19病毒檢驗試劑已違《醫療器材管理法》，會被罰3萬以上100萬以下罰鍰，如果民眾發現有類似狀況，可打1919專線或是向地方衛生局檢舉。

圖片來源：疫情指揮中心

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範