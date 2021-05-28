2021/05/28,
社會

國泰金控捐款四千萬元 力挺防疫醫護 蔡宏圖董事長：同舟共濟 齊心守護台灣戰勝疫情

國泰金控捐款四千萬元 力挺防疫醫護 蔡宏圖董事長：同舟共濟 齊心守護台灣戰勝疫情
Photo Credit：國泰金控

我們想讓你知道的是

國泰金控董事長蔡宏圖表示，疫情爆發至今，此刻正是我們遭逢最嚴苛的時刻，期盼此時全體國人以「同舟共濟」的正面、積極心態，一起守護台灣，做好各項防疫工作並和全國所有醫護人員站在一起，儘早戰勝疫情，早日讓國人回歸正常生活。

新冠肺炎疫情嚴峻，全台面臨防疫大作戰，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫救災工作，看著防護衣上早已被汗水沁濕、一雙雙戴著手套的雙手更未曾停下過，面對全台確診不歇，國內醫療量能正面臨極大考驗，為此國泰金控及旗下關係企業以實際行動「力挺醫護」，捐款四千萬元，其中捐輸予台北市政府一千萬元、新北市政府一千萬元、台大醫院八百萬元、台北市立聯合醫院六百萬元、新北市立聯合醫院六百萬元，期為抗疫盡一份心力！

國泰金控董事長蔡宏圖表示，疫情爆發至今，此刻正是我們遭逢最嚴苛的時刻，期盼此時全體國人以「同舟共濟」的正面、積極心態，一起守護台灣，做好各項防疫工作並和全國所有醫護人員站在一起，儘早戰勝疫情，早日讓國人回歸正常生活。

值得一提的是，日昨國泰世華銀行一位梁姓同仁（曾擔任過醫護人員），已在第一時間向主管爭取加入「自願性防疫救護工作」，也獲得國泰世華銀行總經理李偉正的高度肯定，李總經理也親自致電讚許與鼓勵，感佩他為防疫奉獻一己心力。

國泰金控有感於每每看見醫護人員忙進忙出，連吃飯時間都沒有，更沒有心思張羅自己家事。真心希望每位醫護檢疫人員都能好好照顧自己健康，大家一致的信念就是能為辛苦醫護做一點事，就會覺得開心、值得。

此外，國泰金控的捐款盼能為醫護人員的不辭辛勞給予以撫慰關懷，透過我們的一點付出，將這股防疫的決心串連起來，一同打贏這場疫戰。

國泰金控總經理李長庚也說：「防疫、抗疫已是全民共識，大家一定要好好保護自己和家人，雖然過程中會很多不便、不習慣，但為了能恢復最基本的日常，大家一定要堅持、遵守防疫規定，讓我們一起為全台醫護加油，也一起彼此鼓勵，共度難關。」


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