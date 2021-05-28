2021/05/28,
國際

泰國施打進度遲緩惹民怨，泰王胞妹繞過中央政府進口中國國藥疫苗

泰國施打進度遲緩惹民怨，泰王胞妹繞過中央政府進口中國國藥疫苗
王室公主，由左至右為：宋詩哇麗公主、朱拉蓬公主、詩琳通公主、烏汶叻公主。Photo Credit: 泰國政府 CC BY 2.0

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泰國政府將在下月展開一項大規模的疫苗施打行動，但當地民眾對於疫苗接種計畫的不安日益加劇，因此泰王胞妹負責的朱拉蓬皇家學院宣布引進中國國藥集團研發的疫苗，這讓堅持由中央統籌疫苗進口的帕拉育政府感意外。

（中央社）因泰國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種進度遲緩又毫無章法民怨益增，泰王胞妹已核准繞過政府有關單位，由她創辦並贊助的學術機構進口抗疫疫苗。

泰國朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy ）秘書長在臉書發文表示，「替代疫苗」將支援政府抗疫，直到疫苗的供應能滿足全國抗疫所需為止。

向來堅持所有疫苗進口由中央統籌的泰國政府，將從下個月展開大規模接種行動，主要是使用AZ疫苗，由泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在當地經營的公司生產。

由於當前泰國遭逢最嚴峻的疫情肆虐，當地民眾對於疫苗接種計畫的不安日益加劇，泰國王室公報（Royal Gazette）頒布泰王胞妹的這項敕令，使得軍方支持的泰國政府當中若干官員感到意外。

這道敕令是在25日晚間頒布，並且增加朱拉蓬皇家學院因應疫情的權限，並由朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）簽署。這位當今泰王的胞妹是朱拉蓬皇家學院的主席，也是泰王瓦吉拉隆功的么妹。

朱拉蓬皇家學院秘書長馬哈南達（Nithi Mahanonda）在臉書發文說：「朱拉蓬皇家學院將採購『替代疫苗』，直到在泰國境內生產的疫苗達到具備足以抗疫的效力為止。」並說替代疫苗引進將遵照現行進口與認證的規範。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，皇令公布前他完全不知情，「我昨晚（26日）才看到這道經頒布的皇令，不過若是此舉對國家好，我們將做好萬全準備」。

附設醫院與研究機構的朱拉蓬皇家學院將在28日舉行記者會，介紹將要引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，預計泰國將在本週核准中國疫苗的緊急使用。

泰國政府將在下月展開一項大規模的疫苗施打行動，屆時將備妥600萬劑的AZ與300萬劑的北京科興（Sinovac）疫苗，並計劃在年底前，使全國6600萬人口中的7成完成疫苗接種。

其他民營醫療院所則計劃透過國營企業，採購1000 萬劑的莫德納（Moderna）疫苗。

根據泰國衛生當局26日通報，新增47例死亡病例，並且是連續兩天新增死亡創新高，累計死亡病例達920例，累計確診病例達14萬1217例。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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