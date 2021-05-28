COVID-19疫苗抵台全靠這群人把關，檢驗封緘挨餓又受凍

台灣截至27日，共取得3批COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，今（28）日下午又將有一批15萬劑的莫德納（Moderna）疫苗抵台。許多人疑惑為何疫苗抵台後，不能隔日就開放施打？原來還需要經過檢驗封緘的流程。

目前疫苗檢驗封緘工作全由食藥署約14人團隊一肩扛下，他們不是窩在實驗室挨餓，就是待在冷吱吱的冷凍庫受凍，扮演疫苗安全把關的幕後功臣。

「檢驗封緘」民眾有聽沒有懂

（中央社）每年有近千萬劑疫苗在台流通使用，檢驗封緘工作全由食藥署約14人團隊一肩扛下，檢驗團隊不是窩在實驗室挨餓，就是待在冷吱吱的冷凍庫受凍，扮演疫苗安全把關幕後功臣。

國內COVID-19疫情嚴峻，台灣截至27日，共取得3批COVID-19疫苗，最新一批41萬劑由COVAX提供的牛津AZ疫苗26日完成檢驗封緘，今天起配送15萬劑供第一線醫護、防疫人員施打。

疫苗檢驗封緘是確保疫苗品質重要程序，但民眾大多有聽沒懂，簡單來說，「檢驗封緘」是每一批疫苗實際打到人體前的必經之路，大致包括檢查冷鏈、抽樣檢驗、封緘等3步驟。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，全台每年約有400批、將近1000萬劑疫苗申請檢驗封緘，這數以萬計疫苗的檢驗重擔，全由食藥署生物藥品檢驗科約14人團隊一肩扛下，他們不只驗疫苗，就連血液製劑、肉毒桿菌毒素等高風險生物藥品都得逐批驗過，默默在實驗室為疫苗品質把關。

疫苗抵台，苦力活才正要開始

食藥署研檢組技正林佳蓓日前接受《中央社》記者專訪時表示，檢驗團隊雖然人力吃緊，但麻雀雖小、五臟俱全，團隊人員背景遍及醫檢師、藥師、獸醫、化學及生物專家，有人擅長檢驗疫苗，有人特別會養細胞、種病毒，個個深藏不露。

出身醫檢師的林佳蓓，不習慣醫院一陳不變的檢驗工作，投身食藥署檢驗工作一轉眼已過了15個年頭，主責病毒性疫苗檢驗。

相較驗血、驗肝指數，「疫苗檢驗更像是手工藝。」林佳蓓說，不僅養細胞、動物試驗等都得親力親為，一旦有新的疫苗要進口，檢驗團隊還得從零開始建置檢驗方法，每籌備一款新疫苗的查驗登記，燒腦程度都堪比「念完一次博士班」。

終於盼到疫苗抵台，苦力活才正要開始。林佳蓓說，檢驗團隊必須穿著好幾層防寒衣，在冷吱吱的冰箱裡確認疫苗數量、確認運送過程中是否恆溫等，並將疫苗樣品帶回實驗室進行檢驗，一待就是數小時起跳，

有時候在高溫攝氏37度的夏天，檢驗團隊必須進入-30度的超低溫的倉儲抽樣疫苗，一進一出溫差高達60度，很容易中暑、感冒，另因倉儲實在太冷，萬一手套穿太少層、穿的鞋子底不夠厚，皮膚可能凍到紅腫，相當辛苦。

疫苗檢驗也大有學問，林佳蓓指出，每支疫苗都得從外觀到效果一一檢查、測試，檢驗項目也各有不同，若檢驗的是可預防4種流感病毒的4價流感疫苗，形同檢驗4支不同的疫苗，要是遇上5合1、6合1疫苗，光檢驗可能就得花上3個多月；另因每次進出實驗室都是一大工程，因此檢驗人員做實驗前都得避免吃飯、喝水，耐著挨餓一氣呵成完成當次檢驗工作。

流感疫苗多次傳出黑點、異物，輪班進入低溫倉儲肉眼檢查疫苗

前幾年流感疫苗多次傳出黑點、異物事件，引發民眾擔憂，林佳蓓回憶，第一時間接獲消息時，檢驗團隊都非常緊張，為了避免其他批次產品也有問題，全體動員輪班進入低溫倉儲以肉眼檢查疫苗，每天一待就是6到7小時，也揪出2批有異物的疫苗，及早擋下。

即便辛苦，林佳蓓對疫苗檢驗工作仍深有使命感，尤其每次帶孩子打疫苗，看到疫苗上貼著藥品許可證，她都會和孩子說：「這是媽媽驗的喔」，深感身旁親友、家人都會用到自己檢驗的疫苗，工作時也會時刻警惕，務必小心再小心。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範