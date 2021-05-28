不服舊中央黨部大樓被認定為不當黨產追徵11億提行政訴訟，法院判國民黨敗訴

國民黨舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓）2018年7月遭黨產會認定為不當黨產，應收歸國有，但該大樓多年前已賣給長榮集團作為張榮發基金會，黨產會估算該大樓價值後，向國民黨追繳11億3973萬元，國民黨不服提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，國民黨取得該房地過程違反自由民主憲政秩序，黨產會決議追繳無誤，今（28）日判國民黨敗訴，可上訴。

《中央社》報導，全案緣於行政院不當黨產處理委員2018年7月底做出行政處分，針對國民黨出售舊中央黨部大樓認定國民黨占有國有地作為「前中央黨部」，從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，決議追徵新台幣11億餘元。國民黨不服向法院聲請停止執行，並提起行政訴訟請求撤銷處分，法院2019年初裁准停止執行確定。

本案撤銷訴訟開庭期間，法官自行計算追徵金額與黨產會原處分有落差，後來確認訴訟標的為11億3972萬9956元。

國民黨主張：

國民黨認為，按照早期國有財產法規，先租後售是正常現象，但後續已修法調整。扁政府時期依照當時法令針對整個黨產取得過程進行清查，最終確認沒有問題，但蔡英文政府在《黨產條例》通過後卻又重新檢討；將會與律師討論後，提起上訴。

《聯合報》報導，國民黨委任律師張少騰主張，黨產會處分理由並非《黨產條例》中違反實質法治國原則的要件而取得財產，且是否違反《國有財產法》，應由財政部國有財產署表示意見，而非由黨產會認定。

法院：國民黨以違反自由民主憲政秩序方式從國家取得財產

台北高等行政法院新聞稿指出，不當黨產委員會依《黨產條例》第4、5、6、14條及同條例施行細則第3條第3項等規定，立案調查國民黨取得坐落臺北市中正段三小段104地號土地及原地上建物（臺北市中山南路11號，此指國民黨舊中央黨部），有無違反政黨本質，或有其他悖於民主法治原則的情況。

不動產始於1967年間由國民黨中央委員會與財政部國有財產局北區辦事處簽訂借用契約，供作辦公廳使用，1971年11月30日借用期滿後未再續借，之後於1983年間才再訂約承租，並於1990年2月申請承購不動產，獲同意後於1990年6月底以7712萬1619元代價承購而取得所有權。

後來國民黨將原地上建物拆除，1998年間重新建造為現地上建物（此指張榮發基金會大樓），2006年3月4日再將土地及現地上建物以23億元出售予財團法人張榮發基金會。

法院指出，綜觀國民黨取得不動產歷程，不僅借用、租賃及承購行為，與行為時《國有財產法》相關規定多有不符之處，而違反當時法令；就算認為有形式上合法行為，也因實質內容已屬違反自由民主憲政秩序要求的方式，從國家取得財產，並予以利用累積成政黨的財產，也違反《憲法》所彰顯的自由民主憲政秩序價值。

因此符合黨產條例所稱的「不當取得財產」，也就是「政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產」無誤。

法院指出，黨產會認定不動產屬國民黨不當取得財產，並以土地已移轉於他人，原地上建物已拆除，而無法返還，依黨產條例規定，追徵國民黨價額11億3972萬9956元，於法並無不合，判國民黨敗訴，還可上訴。

黨產會：感謝法官

《自由時報》報導，黨產會發言人孫斌今日受訪表示，感謝法官肯認黨產會行政處分合法，未來會繼續以嚴謹的態度，依法行政。在大法官釋憲後，黨產會有贏一些例如中廣申請動用律師費之類的小案，至於有列「黨產處字第XXXX號」的行政處分，舊中央黨部案是第二件勝訴的，第一件勝訴的是9張支票跟永豐銀帳戶凍結案。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範