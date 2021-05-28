德科學家稱找到AZ、嬌生疫苗血栓風險的原因：問題出在「腺病毒載體」

德國有科學家宣稱已破解阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）與嬌生（Johnson and Johnson）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗引發血栓的原因，認為問題出在這兩款疫苗用來把製造病毒棘蛋白的基因指示，傳至體內的腺病毒載體。

由於腺病毒載體，把COVID-19棘蛋白的DNA基因傳至細胞核，而不是細胞內部的胞質液（病毒一般製造蛋白質的地方），造成製出的棘蛋白部分片段產生突變版本，無法與能誘發重要免疫反應的細胞膜結合。這些漂浮的變種蛋白會被細胞悄悄帶入體內，導致部分施打者出現血栓。

德科學家宣稱疫苗血栓問題出在「腺病毒載體」

（中央社）英國藥廠阿斯特捷利康與美國嬌生集團的COVID-19疫苗，都曾因為血栓疑慮停用或暫緩推出。德國有科學家宣稱已破解AZ與嬌生疫苗引發血栓的原因，認為可以調整疫苗防止這種反應。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，法蘭克福歌德大學（Goethe University）的馬沙勒克（Rolf Marschalek）教授，自3月起率領對疫苗產生罕見血栓反應展開研究。他說，研究顯示，問題出在這兩款疫苗用來把「製造Sars-Cov-2棘蛋白」的基因指示，傳至體內的腺病毒載體。

馬沙勒克等科學家在26日發布的論文預印本中提到，這種傳遞機制，代表疫苗是把棘蛋白的DNA基因定序，傳至細胞核，而不是細胞內部的胞質液，即病毒一般製造蛋白質的地方。

一旦進入細胞核，製造出的棘蛋白的部分片段就會拼接或是分開，產生突變版本，無法與能誘發重要免疫反應的細胞膜結合。根據馬沙勒克的理論，這些漂浮的變種蛋白會被細胞悄悄帶入體內，導致10萬人中約有1人出現血栓。

相較之下，使用傳訊核醣核酸（mRNA）研發的疫苗，像是美國輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的疫苗與莫德納疫苗，是把棘蛋白的基因物質傳到胞質液內，從未進入細胞核。

馬沙勒克告訴《金融時報》：「這些病毒基因進入細胞核時，就會產生一些問題。」

英國藥廠阿斯特捷利康公司與美國嬌生集團的疫苗推出時程計畫，都曾因為罕見的血栓反應中斷，在英國接種AZ疫苗的3300萬人中，有309人出現血栓、56人不治。在歐洲1600萬名接種者中，至少有142人出現血栓。

為了因應血栓問題，有超過12國限制與停用AZ疫苗。嬌生疫苗一度因為血栓疑慮暫緩問世，今（2021）年4月開始在歐洲推出時，需在疫苗標籤中加註警語。

馬沙勒克：防止棘蛋白分裂，就能找出「解決辦法」

不過，馬沙勒克認為，如果疫苗研發者可以調整棘蛋白的基因定序，防止棘蛋白分裂，就能找出「解決辦法」。

馬沙勒克說，嬌生已經聯繫馬沙勒克的實驗室請求提供指引，尋找調整疫苗防止棘蛋白拼接的方法。

馬沙勒克說，嬌生疫苗向棘蛋白提供的指引，已經比AZ疫苗更不容易導致棘蛋白「拼接」，因此較不會發生血栓反應。在美國，有740萬人接種嬌生疫苗，僅8人通報出現罕見的血栓反應。

是否真為血栓真正成因？理論仍待證實

然而，有些科學家提醒，馬沙勒克的理論只是眾多說法之一，必須要有進一步證據才能證實這個論點。

波昂大學（University of Bonn）輸血醫學教授歐登柏格（Johannes Oldenburg）說：「現在缺少證明棘蛋白拼接與血栓形成有連鎖因果關係的證據。這還只是假說，需要實驗數據證明。」

​​ 事實上就在今年3月，曾有其他科學家發表研究，認為導致AZ疫苗發生血栓的原因，在於引起施打者的「自體免疫反應」，並因此造成大腦出現血栓。 任職於挪威的奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）的血液學教授兼主治醫師Pål André Holme，主導了在挪威境內發生的血栓不良反應事件調查。Holme教授及調查團隊在這些出現血栓的患者身上，發現與疫苗相關的抗體被身體製造出來，並引發不良反應。 由德國格賴夫斯瓦爾德大學醫院（Greifswald University Clinic）Andreas Greinacher教授所領導的研究團隊對外表示，經過研究，他們得出與Holme教授調查團隊一樣的結論。 ​​ ​​

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範