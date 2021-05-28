認COVID-19起源調查沒有「明確結論」，拜登下令情治單位90天後重新提交報告

美國總統拜登（Joe Biden）5月26日宣布，已下令情報體系加緊徹查COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的源頭，並在90天內向他提出報告。

新資訊激起民意關切，拜登要求加強調查力道

稍早，一份美國情治單位報告指出，中國科學院武漢病毒研究所的多位研究人員，在2019年11月，中國公開疫情的一個月前便產生身體不適，並送醫住院治療。這份新報告再次激起社會大眾對追查真相的要求，致使拜登必須更深入追查病毒的起源。

拜登在其聲明稿中表示：「我已提出可能需要進一步擴大調查的範圍，包括針對中國的具體問題，亦已經要求國家實驗室、情治單位與政府機關擴大展開調查業務，並隨時向國會更新進度。」

他同時指出，未能在疫情初始就派出調查人員至當地，對疾病源頭的調查確實造成阻礙。他另稱，在今（2021）年3月時就已諮詢國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），並要求情治單位提供最新調查資訊。

根據CNN報導，情報單位的調查主軸，圍繞在病毒究竟是源自武漢市場中的野生動物，還是從中國實驗室中散佈。目前中國政府仍維持病毒是自然產生且傳播的說法。知情人士指出，拜登認為3月份的報告不夠深入，因此下令有關單位持續進行調查。

拜登進一步說明：「截至今日，美國情治單位已經圍繞兩種可能的情況進行討論，但尚未得出明確結論。儘管目前第一種（源自野生動物）情況佐證較多，現有證據仍不足以判斷何者值得採信。」

此外，由於COVID-19疫情席捲世界各地，更帶來嚴重災情，民眾對疫情源頭的追查也十分重視。在多家媒體揭露武漢病毒研究所人員的就醫史，且拜登首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）坦承，過去公開否認病毒起源是「人工製造」可能性的發言似乎「有些果斷」後，社會大眾要求真相的壓力，甚至蔓延到了國會山莊。

華盛頓州民主黨籍參議員，國會健康、教育、勞工暨退休金委員會（Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee）主席莫瑞（Patty Murray），也呼籲政府提供「清楚的答案」，並宣稱她的專家小組將調查任何其他可能性。

在共和黨籍參議員布朗（Mike Braun）與霍利（ Josh Hawley）主導下，參議院一致同意通過，要求拜登政府，尤其是國家情報總監海恩斯（Avril Haines），解密一切關於武漢病毒研究所與病毒起源有所關聯的情報。

海恩斯4月份在國會備詢時表示，情治單位仍不清楚「病毒確切從何時、何地，又是如何開始傳播。」知情人士向CNN透露，政府立場目前仍未改變。

世衛組織調查報告「不夠縝密」，自家人都不挺

除美國情治單位外，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）也在2021年3月底發佈COVID-19源頭的調查報告，不過同樣未能釐清疫情的確切起源。

報告認為，病毒經由蝙蝠，到另一種中間動物宿主（未找到任何陽性動物樣本，因此沒有足夠證據確認是何物種），最後再傳染給人類，是COVID-19起源的最佳解釋。報告同時補充，病毒是由病毒實驗室流出的可能性「幾乎為零」。

報告進一步指出，許多早期案例和被認為是疫情源頭的華南海鮮市場無明顯關聯，市場中販售的梅花鹿、蛇、蠑螈等動物中也沒有發現陽性樣本，因此判斷該地或許不是病毒的起源地。

不過，以美國為首的14個國家發表共同聲明，認為此份報告並不完整，稱調查團隊的工作「遭嚴重拖延」，且「無法獲得完整、初始的數據和樣本。」他們呼籲實施二度調查、持續進行動物研究，徹查「新冠病毒進入人體的方法」。

格拉斯哥大學（University of Glasgow）病毒學家羅伯森（David Robertson）也指出，儘管該份報告中的大量資訊，證實了許多的已知訊息：「報告有所幫助，但幾乎沒有包含任何新資訊。」

就連WHO本身，都對此份報告的信度表示擔憂。被認為立場傾向中國的秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦坦承，專家們在取得原始資料時遭遇困難，因此無法集齊足夠證據，來得出具體的結論。

譚德塞在向194個成員國簡報時表示：「我認為這項評估不夠縝密。我們需要進一步資訊，才能得到更紮實的結論……儘管調查團隊稱實驗室洩露病毒的可能性『幾乎為零』，我們仍需要特別專家進行額外調查。就WHO而言，所有假設都值得商榷。」

縱使美國為首的聯合聲明與譚德塞都未直接點名中國，部分批評指出，中國一再拖延——北京花了比平常更久的時間才批准WHO調查團隊進入，且不願配合提供資訊，是調查難以進行的主因。

北京當局則回擊，認為自己在疫情中秉持「開放、透明與負責任的態度」，為專家組在武漢的順利工作提供了必要協助。中國外交部發言人華春瑩更稱：「將溯源問題政治化的行徑，只會嚴重阻礙全球溯源合作、破壞全球抗疫努力，導致更多的生命損失，這同國際社會團結抗疫的願望背道而馳。」

拜登「進一步對中施壓」，中方反譏「不願反思、推卸責任」

拜登在本次聲明中，提到情治單位得「進一步向中國施壓」，並呼籲中國配合調查作業，提供透明、且有事實根據的相關資訊與證據。

不過，中國外交部發言人趙立堅在27日的記者會上，反批美國在全美確診3000萬人、60萬人死亡情況下，「自己卻不反思，反倒要甩鍋給中國，良心何在？」並譏美國在全球擁有200多個生物實驗基地、美國情報部門的黑歷史「世人皆知」，顯然並不願意與美方合作實施調查。

本次調查能否取得更多新資訊，或又將因證據不足而無法得出正式結論，且待90天後揭曉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範