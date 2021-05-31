溫子仁的五個恐怖電影創作法則：不要虛晃一招，一定要真的嚇人

文：邱昶維（DCFS編輯部）

華裔導演溫子仁（James Wan）長年以開創《奪魂鋸》、《厲陰宅》與《陰兒房》等系列電影聞名，可謂名聞遐邇的當代恐怖電影大師，他不僅擁有拍攝恐怖片的成熟技巧，更善於開發相關電影，讓全球影迷持續關注他所創造的「恐怖電影宇宙」。

熱愛恐怖片的溫子仁，相當致力於推廣優質的恐怖片，並且希望透過堅持製作理念，嘗試破除恐怖片遭到汙名化的現象。本文將整理溫子仁的五個拍片重點，帶領讀者一窺他的恐怖電影創作法則。

1. 不要虛晃一招，一定要真的嚇人

我喜歡玩弄觀眾，並且試著建構戲劇張力。

對溫子仁而言，導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的電影《大白鯊》，是他心目中的最佳恐怖片之一，尤其那些神出鬼沒的鯊魚，無疑能讓觀眾跟著角色一起感到害怕，所以溫子仁喜歡創造角色面臨威脅的時刻，並表示：「我喜歡當角色走在長廊上時，突然有一種『剛才窗簾後面是不是有人？』的感覺。」

然而溫子仁認為，堆疊令人害怕的情緒時，一定要對觀眾展現真正的恐怖事物。他舉例，電影《陰兒房》之所以如此嚇人，就是因為他極力避免營造「假的」恐懼感：「在鋪陳戲劇張力時，我一定要有邪惡的東西正在伺機而動，而不是後來妻子不小心撞到丈夫，或者一隻貓突然跳出來之類的。」

2. 誘發恐懼情緒，好的角色是關鍵

如果你能創造出令人喜愛、並且引發共鳴的角色， 那些恐怖情節就會變得更加恐怖。

溫子仁認為自己電影裡的「恐懼」主要有三種：對未知的恐懼、對失去生命的恐懼、對失去摯愛的恐懼。他表示，這些恐懼雖然相對容易深植人心，但也一定要有好的故事跟角色，才能讓觀眾投入其中，並說明：「在觀眾看到恐怖事物之前，你得先耗費時間講述角色們的故事。」

像是拍攝《厲陰宅》系列電影時，為了講述多起驅魔案件故事，溫子仁設計以「華倫夫婦」為主要角色，先讓觀眾認識他們，再透過兩人前往協助其他家庭，揭露故事裡的驚駭事物。因此，溫子仁也非常注重演員，並且認為觀眾能否跟角色產生連結，有很大程度攸關於表演優劣。

Photo Credit: 《厲陰宅2》

3. 堅持實景拍攝，貼近真實鬼故事

我想在有生活感的地點拍攝，捕捉故事的真實性。

溫子仁相當反對以綠幕拍攝恐怖片，他偏好在佈置好的場景裡指導演員，並認為這種工作方式，有助於演員理解導演想像中的畫面，進而奠定整部電影的基調與情緒，尤其是拍攝改編真實事件的鬧鬼家屋故事時，他會盡可能地提升美術佈景的品質，幫助演員融入真實情境與虛構情節之中。

例如拍攝《厲陰宅2》時，溫子仁考量到故事發生在英國倫敦，決定參考真實歷史照片，還原1970年代末的工人階級公寓裝潢，並以道具、色調及燈光等，營造當地陰雨綿綿的陰鬱狀態，他強調：「試著捕捉倫敦家庭的精神與細節，對我來說非常重要，因為這有助於奠定影像氛圍，讓電影裡的世界顯得真實。」

4. 實體鬼怪特效，打造恐怖視覺感

我喜歡實體特效，我總是盡量用攝影機拍攝大部分的畫面。

受到七、八零年代恐怖電影的薰陶，溫子仁一向堅持使用實體特效，他解釋：「電腦動畫可以增強效果，但電腦動畫做的鬼怪並不可怕。」並認為即便是低預算恐怖片，也應該善加利用真實道具或真人演員，呈現那些令觀眾感到害怕的畫面。

有趣的是，許多觀眾都以為《厲陰宅2》的「歪頭男」（The Crooked Man）是電腦動畫，但溫子仁不僅強調那是演員傑維爾伯特（Javier Botet）的實際演出，更證實「歪頭男」的修長身材及詭異動作，都是真實拍攝而成：「他的動作舉止就像是定格動畫裡的人物一樣，我不騙你。」

Photo Credit: 《厲陰宅2》

5. 善用駭人配樂，引起觀眾的焦慮

如果影像會讓你不舒服，配樂就應該讓你更不舒服。

溫子仁相當重視配樂，他喜歡在非常安靜的時刻，突然加入尖銳刺耳的音樂，加強觀眾觀影時的緊張與焦慮，而且相較於現代恐怖片常用的電子配樂，他更喜歡古典配樂，並表示配樂若能與聲音設計達到平衡，勢必能塑造出駭人的觀影體驗。

其中，溫子仁曾在《陰兒房》嘗試使用無調音樂，以大量管弦樂製造無旋律配樂，希望藉此帶給觀眾更多恐懼不安之感，並補充：「我認為配樂才是讓觀眾緊貼在椅背上或朋友身邊的主因。」

我不知道我是否會成功，但我的願望就是讓人們更加尊重恐怖片。

如今，溫子仁已經開始轉移創作重心，除了嘗試執導《玩命關頭7》、《水行俠》等商業動作片，也持續扶植新銳恐怖片導演，藉此發展他所創造的恐怖電影宇宙，期盼自己能彈性地創作不同類型的電影，並表示：「我意識到我的職涯不應該是短跑衝刺，而應該是一場精心策劃的馬拉松。」

來源：complex, hollywoodchicago, screenrant, kotaku, dailydead, film.list, denofgeek, collider, latinpost

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責任編輯：王祖鵬

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