2021/05/28,
科學

零距離科學：電燈的發明，是睡眠問題的元兇？

零距離科學：電燈的發明，是睡眠問題的元兇？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

本集《零距離科學》會跟大家探討近年科學界對於睡眠的研究，揭示出人類習慣跟睡眠的密切關係。

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）
圖：香港電台

對忙碌的都市人來說，能維持充足睡眠本來就不易，而不少人更要面對失眠等睡眠問題。睡眠是所有生物與生俱來的本能，而且在人類以往也無需為此問題而煩惱，為甚麼今天我們落得如此田地呢？本集《零距離科學》會跟大家探討近年科學界對於睡眠的研究，揭示出人類習慣跟睡眠的密切關係。

十九世紀的工業革命為人類帶來翻天覆地的改變，大幅度改善了我們平均的生活水平。人類生產力因著各式各樣的發明而得到提升，以致我們今天不單能獲取更豐富的營養，不少人也不再需要從事體力勞動的工作。此外，電燈的發明也使我們在夜間仍可如常活動。這些好處我們當然不感陌生，但原來它們也正是睡眠問題的元兇。

不夜之城

在二零一七，霍爾（Jeffrey C. Hall）、羅斯巴希（Michael Rosbash）和楊恩（Michael W. Young）憑著「生理時鐘」（circadian rhythm）的研究獲得諾貝爾生理醫學獎。生物在演化過程中，將晝夜規律「嵌進」了自己的生命機制中，以致我們能按此規律來調節身體的功能。一直以來，我們身體跟日夜的規律有著很好的同步率，但自從藍光LED燈經廣泛使用後，它便大大影響了我們跟大自然規律間的關係。

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電腦、電話、平板、電視 – 它們充斥著我們的日常生活，然而它們所釋出的藍光卻持續刺激我們的腦袋。

我們的生理時鐘主要是靠視網膜上的「內在光敏視網膜神經節細胞」（ipRGCs）來接收太陽光中的藍光，並以此來進行調節。腦部藉眼中接收到的光線強度來調控生理功能，並且讓我們能掌握自身的作息規律。即使在鎢絲燈被發明後，因它不會釋出強烈的藍光，當時對人類整體的影響也未算嚴重。但今天鎢絲燈已大體上已被淘汰，取而代之的是發放能藍光的光源（如LED燈）。這些光源不單出現在家居燈飾上，我們無時無刻接觸著的智能電話、平板、電腦及電視等也在不斷釋出藍光。這些人造光源就好像是「小型太陽」一般，每晚都在影響著我們的生理時鐘。

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人眼中不單藏有為我們提供視力的視桿細胞與視錐細胞，我們在視網膜中更能找出第三種感光細胞 - 內在光敏視網膜神經節細胞。它並不會讓我們「看得見」東西，卻讓我們腦袋得知環境中的光度如何，從而調節我們的生理時鐘。

藍光讓我們的腦袋以為自己正處於日間，因而提升我們的腦部活動，使我們更難入睡。研究顯示我們只需接受約兩至五分鐘的藍光，腦袋便會被「啟動」至日光模式。紀錄片中也談及到，相比起二百年前生活於同一個地區的，我們的生理時鐘早已被推遲約三至五個時區。

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研究發現藍光在短短數分鐘內便會刺激我們的腦袋。而且在低光度的情況下，這些藍光依然能影響我們。

飲食與睡眠

除了光線能影響生理時鐘，飲食也同樣能影響我們體內的規律。都市人工時長，吃宵夜更成了不少人的習慣。然而太晚進食也會影響我們的睡眠質素。紀錄片裡介紹了一項有關飲食與睡眠關係的研究。

人體並不是單靠一套調控機制，血液中葡萄糖含量的起跌規律也同樣影響著身體整體的規律。我們的肝臟會按照血糖含量的起伏節奏來調控身體機能。當它能夠跟晝夜規律互相配合，我們的身體才能以理想的狀態來運作著。

在睡眠時，我們的腦部活動會放緩，因此所消耗的葡萄糖遠低於日間活動時所消耗的份量。但在吃宵夜時，身體在深晚攝取大量糖份，這些葡萄糖進到身體裡卻無法被消耗，以致血糖量在夜間仍然維持在高水平。這樣會讓腦部誤以為自己正處於清醒的時候，對睡眠當然會帶來不良的影響。

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除了藍光，我們每天攝取糖份的規律也同樣能影響我們身體調控的節奏。

運動與睡眠

因著工作種類的演變，今日都市人大多無需以體力勞動來糊口。然而這種生活模式對睡眠來說也是有著不好的影響。並不是所有運動也是有利於睡眠的。經過激烈的運動後，身體的種種狀態需要回復正常才適合睡眠。紀錄片中提及訓練耐力型的帶氧運動較能促進通常稱為深層睡眠的慢波睡眠（slow-wave sleep）。

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研究顯示進行帶氧運動的最佳時間是在下午，它能我們幫助入睡。

紀錄片中除了探討了現代人睡眠問題的其他成因，也談到近年研究發現睡眠對我們的身體與腦部有何益處。有興趣知道更多的朋友不要錯過本集《零距離科學》。

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近年研究也發現睡眠對我們身體的正常運作有著重要影響。睡眠不單促進細胞的自我修復，也有助於我們腦部建立記憶。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於5月28日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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