紓困條例4.0三讀通過：預算提高至8400億、補助地方政府10％，離島全面普篩

立法院今（31）日將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（下稱紓困條例）；原28日民進黨提出再修正動議，希望將紓困特別預算提高至新台幣8400億元，但國民黨團有意見，全案上週協商2天後未達共識，今天上午繼續協商，最後通過提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止。另外還有多項附帶決議，包括離島全面普篩將在1週內建置完成，補助地方政府預算比例提升至10%。

預算加碼協商後通過，附帶決議是需分給各地方政府10％

紓困條例期限到今年6月30日止，曾2度追加，目前特別預算最高額度是4200億元。行政院日前再提出修正草案，希望期限延長1年，再次追加2100億元，將總額調整為6300億元。而民進黨團28日提出再修正動議，將條例所需預算上限改為新台幣8400億元，並得視疫情狀況，分期編列特別預算。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳日前說明，鬆綁原本2100億元上限，是為了因應這波疫情來得又急又快，也將日前在野黨所提的「全民免費施打疫苗」與國小以下兒童、國高中特教生「防疫照顧假」的補助，都納入防疫紓困振興預算，預計修法後首次編列的預算將達2600億元。

國民黨團原本不同意追加，他們強調，並不是反對增加預算，而是希望各部會把具體金額算出來。日前協商時，各部會提出的金額加總後是2000多億元，按民進黨團所提的再修正動議，還有1000多億元的經費「用途不明」，立委陳玉珍指出，重點不在預算上限有多少，而是實際需求有多少、紓困的範圍在哪裡、能否照顧到大多數的民眾，不該開空白支票。

國民黨團今天早上在院會召開之前，召開黨團大會並且發佈甲級動員討論，身兼國民黨主席的立委江啟臣表示，希望民進黨團不是急著匡列特別預算，因為去年的紓困預算到現在還有沒用完的。

民進黨立法院黨團也召開黨團大會討論紓困因應，黨團總召柯建銘會後接受媒體聯訪表示，現在是關鍵時刻，人民嗷嗷待哺，全國的三級警戒也延長到6月14日，預算規模當然要再增加一些；柯建銘強調，絕對沒有空白授權，各部會都有盤點出來預算規模，並在28日的協商說明加起來總共要多少錢。

由於院會開始後，各黨還是對於預算無法達成共識，為了避免直接上演表決大戰，可能得花上整天的時間，游錫堃再度宣布休息並召開黨團協商，最後終於達成共識，將民進黨團原修正動議的上限6300億並可追加2100億元，改為各黨團共同提出版本，上限為8400億元，無須進行表決。

而上週黨團協商時提出的附帶決議，還未達成共識的，今協商後各黨團同意未達共識者均改為「建請案」，因此今天也無須表決。最後在近中午時恢復開會，並由游錫堃敲槌宣布三讀通過。而4項重要的朝野協商共識如下：

未來編列預算，追加4200億元特別預算，給予全台地方政府的補助經費需提升至10%。

本島前往離島之港口、機場設置快篩站，入境離島者全面篩檢，並在1週內建置完成。

今日下班前，行政部門必須提出航空機組員「3+11」隔離檢疫期、BNT取消EUA之相關報告。

第4會期（下個會期）開議後，衛環委員會隨即成立本會期都未開過會的疫苗採購專案調閱小組。

其他附帶決議則總共通過206項建請案，包括防疫照顧假給勞工家長的補助津貼、對缺乏遠距教學資源的偏鄉學生加強照顧協助、針對妨礙疫調獲釋故意未配戴口罩屢勸不聽等樣態除加重裁罰外，並公布姓名等資訊、補貼業者購買防疫物資的相關費用、 受影響業者的水電費並根據狀況研擬補助措施。

行政院長30日時召開紓困工作會議，指示立法院若今天三讀修正紓困條例，將在6月3日行政院會提出特別預算案後，統一完整對外宣布紓困4.0的具體内容，最快將自6月4日起開始發放、受理紓困案件。

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核稿編輯：翁世航