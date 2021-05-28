今日新增297例本土確診、校正回歸258例，單日死亡人數19人創新高

國內今（28）日新增299例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，當中297例為本土個案，另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡，達到新高。

對於有媒體報導日本有考慮要提供疫苗給台灣，對此陳時中表示，尚未得到外交部的正式訊息，最終仍要以日本政府發布的為主。如果要進來當然歡迎，不過時間希望要早。

新增297例本土確診，另校正回歸258例，確診個案中再增19例死亡

指揮中心今日公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年4月29日至5月27日。個案分布如下：

新北市136例

台北市94例

桃園市21例

台中市10例

花蓮縣9例

彰化縣7例

基隆市、台南市各6例

嘉義市2例

新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市、高雄市各1例

校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。

今日新增19例死亡個案，共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至24日，確診日介於5月17日至28日，死亡日期介於5月21日至27日。

Photo Credit: 林奕甫/ TNL

新增2例境外移入個案中，案7332為本國籍10歲以下男性，5月18日於澳洲出現流鼻水等症狀，5月26日返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，採檢後於今日確診。案7333為菲律賓籍20多歲女性，5月14日來台工作，5月24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

國內目前國內累計7315例確診，包含6136例本土病例，確診個案中78例死亡，重症病人當中使用呼吸器的仍有159人。陳時中表示，根據校正回歸之後的疫情趨勢圖，可以看見目前個案數維持平坦，這不是好現象，最好是要能看到它有往下的趨勢，

圖片來源：疫情指揮中心

地方政府、企業申請疫苗輸入，需走這些流程

陳宗彥副指揮官表示，有關疫苗的分配部分，目前雙北疫情熱區，5月11日至27日之間，台北市已撥發5萬6500劑，新北市為4萬9300劑，高雄則為3萬3800劑。而在之後也將持續撥付疫苗。目前雙北、高雄疫苗分配如下：

圖片來源：疫情指揮中心

陳宗彥表示，這些疫苗主要要支援醫療人員及防疫第一線工作人員，希望這些防疫的重要人員，能在疫苗撥付之後全力進行施打，將防疫網建構完成。

陳時中表示，疫苗補充發放以疫情嚴重的雙北兩市為重點區域，而其他縣市也希望醫護人員及第一線的防疫工作人員能夠盡速施打。

指揮中心今也針對地方政府或企業申請COVID-19疫苗輸入，需要的流程進行解說（見下圖）。陳時中表示，地方政府或企業須將檢送資料備齊後，經食藥署專家會議審查，依照指揮中心防疫政策來做使用。

圖片來源：疫情指揮中心

雙北快篩後的患者確診率超過7成

疾管署羅一鈞副署長表示，由於目前健保上傳的資料，會包括抗原快篩，還有PCR的檢驗結果，因此針對同時做過抗原快篩與PCR的族群，後續的確診情況進行分析。根據5月21日至26日、24家醫療院所上傳的資料，可以看見台北與新北市，快篩陽性後經PCR確診的比率分別為75％與73％。這樣結果看來經快篩之後，後續確診的比例是蠻高的。

圖片來源：疫情指揮中心

若離開雙北後，其他縣市快篩之後經PCR確診的陽性率就比較不一，如桃園為63％，中、南部的縣市快篩後的確診陽性率也都沒有像雙北這麼高。因此建議雙北以外的地區，建議有確診患者接觸史、疫情熱區活動史、出現疑似症狀者，再來進行快篩，比較容易可以經由快篩找到陽姓確診的個案，降低偽陽性的個案。

石崇良：目前醫療量能充足，但有集中在數家醫院的問題

衛福部石崇良次長在記者會上，亦針對5月11日至26日，確診個案的收治情形進行說明。根據數據，全國確診個案約有37％收治於醫院，33％收於集中檢疫所，15％收於加強版的檢疫旅館內。

圖片來源：疫情指揮中心

醫療量能部分，日前已要求醫院加開專責病房，同時開放一室可以收治不只一位確診病人，經過這樣的調整後，目前全國設有專責病房的醫院共有180家，病床數有9015床。目前的空床數為7380床，但多數在中南部的醫院。

石崇良表示，目前醫療量能雖充足，但有集中在數家醫院的問題，希望能透過緊急醫療系統做好分流。

北部疫情熱區內的醫院，專責病房及床數的使用情形如下：

圖片來源：疫情指揮中心

至於在負壓隔離病房的部分，雖量能一度下降，但在更多的專責病房開設之後，將部分不需要呼吸器、插管的病人移往專責病房，將負壓隔離病房的量能拉起。

圖片來源：疫情指揮中心

對於有媒體提問，有醫院表示部分確診患者達出院標準，卻拒絕辦理出院而占用醫療量能，羅一鈞表示，依據《傳染病防治法》第45條，醫療機構可請警察來協助處理，且也有相關罰則可以來使用。

媒體稱日本考慮提供疫苗，陳時中：要進來當然歡迎，不過時間要早

對於有媒體報導日本有考慮要提供疫苗給台灣，對此陳時中表示，目前有看到各類訊息，但目前尚未得到外交部的正式訊息，最終仍要以日本政府發布的為主，如果要進來當然歡迎，不過時間希望要早，規格要件等需求都是一樣的。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範