COVID-19死亡人數超越新加坡，台灣可參考新加坡的抗疫經驗

文：林韋地

有台灣政論節目在說，台灣過去短短一個星期多的時間，死亡數就超過新加坡一年多的總和，那考量到新加坡的人口只略少於雙北總和，去年那時全世界也沒有疫苗，為什麼新加坡可以守住疫情的社區戰場？

在這裡對新加坡的抗疫經驗，做一個完整地整理。

一、邊境控制

新加坡一直都有專責的邊境檢疫團隊。

新加坡去（2020）年年初也非常快對中國關閉邊境，當然事後來看，並不夠快，病毒還是已進入社區。過後延長所有入境旅客的居家隔離到14天，而且除了特殊案例，都要在防疫旅館隔離。隨著PCR篩檢（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）量能增加，對入境旅客的PCR篩檢頻率也增加，一般來說是扺境篩一次，解除隔離篩一次。

在全球疫情好轉的時候，新加坡曾稍微放寬邊境，讓低風險國家入境者在有篩檢的情況下可以減少隔離的天數，那時被列入清單的國家包括台灣。

在印度變種病毒大爆發之後，新加坡再度收緊邊境，所有國家入境隔離21天，禁止印度旅客入境，但關得還是不夠快，病毒進入社區，政府被新加坡網民罵爆。

現在高風險國家旅客抵境，除了PCR檢測，也要同步進行抗原快篩。

二、社會經濟

病毒在去年進入新加坡社區後，傳染到移工宿舍，疫情大爆發，因為新加坡的移工宿舍是多人同住一間，不是一人一間，所以病毒傳播地非常快。

新加坡政府很快地將防疫升到最高層級，實施最嚴格的行動管制（新加坡叫阻斷措施，circuit breaker），除政府公佈決定的必要性行業，全民停班停課，政府還大量派發財政補助給企業和人民。

在疫情緩解後逐漸放鬆行動管制，政府開始啟用trace together apps，進入所有公共場所都需要掃QR code，民眾可以透過app看到自己去過的地方有沒有確診者，若有會被警示和提供醫療資訊（如有症狀應去哪裡就診等），也方便衛生部做疫調，如有必要可以隔離有接觸史者。許多企業和學校都通過遠距上班上課，商場也改變動線以符合防疫要求等。

在慢慢恢復到正常之際，5月中社區出現印度變種病毒，在每天不到30例時，政府就再次啟動比去年輕微一點的阻斷措施，但已比台灣現在的三級警戒嚴格。

三、篩檢確診

新加坡在去年全國的PCR量能每天只有數千，去年下半年超過4萬，現在應該有每天9萬。

PCR量能增加，會改變醫生的臨床經驗，一開始時只有疑似肺炎者才做PCR，過後很快進步到所有發燒和上呼吸道感染症的成人，都可以在新加坡的任何的家醫診所做到政府補助的PCR。因為PCR量能高，所以一般都在一天內就會知道結果，但在印度變種病毒傳入社區後，新加坡政府認為不夠快，所以現在所有社區發燒和上呼吸道感染症的成人除PCR，也要做抗原快篩。

去年移工宿舍大爆發時，新加坡政府在做完第一波有症狀的移工PCR檢驗後，再繼續對移工宿舍做PCR普篩，也有做血清抗體研究（學術用）。

四、輕症隔離

經PCR檢驗確診者，包括本地居民和移工，會被移動至社區隔離中心隔離至少14天。社區隔離中心的地點包括給年輕低風險男性入住的大型展覽館，和給年輕低風險女性入住的防疫旅館和學校宿舍。

社區隔離中心有24小時醫護人員待命和醫療監控，如定時測量血氧血壓體溫等，入院前都會被醫生看過和問診和開藥，居住期間任何情況都可以得到基本的家醫照護。若病人情況出現變化，或任何緊急事故，24小時待命的醫生會在數分鐘內趕到現場，透過社區隔離中心待命的救護車直送最近的大型醫院。社區隔離中心本身後來有對輕症病人再做風險分級，風險稍高的病人，比如大於35歲，或有慢性病史者，會送設備比較齊全的社區隔離中心，如有24小時遠端血氧監測，X光機等。

在移工宿舍被完成PCR普篩前，每個移工宿舍每天都會有護理人員到現場，任何身體有問題的移工會在護理人員的協助下和醫生通過視訊問診。

Photo Credit: 中央社 新加坡3月12日啟動宿舍移工疫苗接種計畫，優先為住在雙溪登加宿舍（Sungei Tengah Lodge）等5大宿舍的移工施打。 （新加坡人力部提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 110年3月15日

五、重症治療

阻斷措施開始後，新加坡政府第一時間做醫療降載，停止所有非必要醫療行為。合適的醫療機構也被鼓勵使用遠距視訊看診，一般是慢性病的複診，或是日常家醫層級的問題。

新加坡有國家傳染病中心，專責COVID-19治療，再由其他大型醫院支援。通過社區隔離中心的確實分流，新加坡的醫院的重症能量在確診數最多的時候也還有餘裕。

新加坡在去年疫情高峰也有救護車不足的問題，所以分成緊急救護車和輕症救護車。緊急救護車很快就會到現場，大約15分鐘內，輕症救護車需要等很久，大概幾個小時，同時也有民間救護車支援，一般是負責移動狀態穩定的確診或疑似病患，等待期間多有醫護在現場。救護車都會知道自己的守備範圍，該送哪間大型醫院。

國家傳染病中心除了負責臨床治療外，也會提供其他醫療場所技術上的支援，如制定臨床SOP，現場空間規劃是否符合防疫原理等。

六、疫苗

新加坡很早就透過淡馬錫控股投資各大藥廠的疫苗研發，所以很快到貨，1月時就有輝瑞/BNT疫苗，後來莫德納（Moderna）也到貨。新加坡接種順序是醫護人員／前線人士／機組人員，接種率非常高，應該有超過9成。

然後才到高風險人群，如老年人，從年紀最大的年齡層開始打，然後慢慢往下，現已有超過3成人口至少接種一劑。新加坡使用各地社區中心的禮堂作為疫苗接種中心。

另外，值得一提的是，新加坡不止對病患做到確實分流，對醫護人員也做到確實分流，很多前線很基本的勞動工作，其實都是緊急受訓後的年輕志工做的，如採檢病患，這樣可以降低萬一不幸被感染後重症的風險（很多醫生年紀較大），又可以保留醫生的能量在現場待命，處理真正緊急的事情，比如在疫苗接種中心遇到急性過敏時。也讓醫生在不同的防疫階段，可以做不同的防疫角色。

新加坡和台灣一樣是亞洲國家，文化和人口結構都相近，以上防疫經驗供台灣醫療專業人士、政府、決策者、媒體和公眾參考，希望有些幫助。

本文獲林韋地醫生授權轉載，原文於此。

Photo Credit: 中央社 新加坡採購美國的首批莫德納疫苗，2月17日由新加坡航空一架貨機運抵樟宜機場。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範