只見勒令停業、不見紓困配套：八大違規營業是「死要錢」還是「需要錢」？

文：徐豪謙

5月25日，陳時中在定期召開的指揮中心記者會上，為染疫的基層員警哽咽，斥責在疫情升溫期間，仍偷偷營業的八大業者。然而，無視禁令依然私下營業的八大業者，真的單純是不怕死的老鼠屎，還是有無法共同「相忍為國」的隱情需要被理解呢？

一、姍姍來遲的紓困方案

無論是去年的四月酒店陪侍工作者確診，或是今年5月疫情突然爆發，酒店被勒令停業往往都是雷厲風行，從業者們——包括酒店小姐、酒店小姐經紀人、媒合酒客至酒店消費的業績幹部——根本沒有得到任何緩衝時間去計畫停業期間的經濟來源該怎麼辦。

去年4月酒店勒令停業不只缺乏法源，且沒有提供配套措施紓困，直到民間團體不斷呼籲政府必須給予酒店從業者紓困方案，政府才在2020年5月6號，開放酒店陪侍工作者申請紓困金。直到五月下旬，在落實體溫檢測、酒精消毒以及實名制的前提下，才開放酒店酒店復業。

二、違規營業是「死要錢」還是「需要錢」？

去年4月初到5月底這段強制歇業期間，有沒有業者繼續偷偷營業，當然有。

去年勒令停業期間，我陸續收到一些消息說還有少數地方可以媒合酒客／小姐前往消費／上班。我到了業界友人給我的地址之後，聯絡上了接頭的人。從一個不起眼的鐵捲門進到了地下室。幾個業界的「哥」，在指揮中心宣布勒令停業之後，倉促地接手了一間鋼琴酒吧。相較於一般酒店最少都有20幾個包廂，這裡只剩四、五個包廂可以接待酒客，能來這邊上班的小姐數量也有限，基本上沒有人脈是沒辦法把小姐塞進來的。

就這麼幾個包廂，能賺到的錢其實很有限，其實對這些「哥」來講，完全沒有必要在這個時間點硬要賺這個錢，但小姐們需要。「你不能讓妹妹一直都沒有地方上班啊，你說現在都不能開（業），我如果一個月支援我下面的妹一個人三萬塊，十個妹我一個月就要支援三十萬出去，這對我也是很緊繃。」

為示意圖，非文內所提當事人 | Photo Credit: 中央社

會進入酒店業工作的小姐，有不少是有債務困擾，需要挖東牆補西牆的人。會進到酒店陪侍產業工作，多半也是因為酒店業的經紀人或經紀公司，願意提供無息借款，小姐再從上班的薪水慢慢還。可以說，進入酒店產業的陪侍工作者，不少都是一窮二白，沒有任何餘裕可以跟大家「共體時艱」，反而相對是需要被社會安全網接住的經濟弱勢。

但我們的社會乃至於政府，並沒有想要接住這群人。只有酒店業願意成為這些弱勢群體的安全網，唯有業界上位者在去年勒令停業期間，自行組織、自力救濟，冒著風險偷偷營業，才為經濟相對弱勢的酒店小姐們，撐開了一絲絲的生存空間。

三、酒店業內也曾相互勸誡彼此共體時艱

今年，5月14日公告雙北疫情進入第三級警戒，各大酒店只可以營業到5月15日早上8點。指揮中心表示預計5月28日解除第三級警戒。

因為有宣告預期解除停業狀態的日期，若有業者在酒店業相關臉書社團招攬小姐去上「私台」的話，不少同業都會攻訐貼文者，表示忍耐兩週，等疫情穩定之後，大家再一起全面復業才是正道。但是5月25日，指揮中心宣布第三級警戒延長到6月14日，並且以許多國家過去一年的情況來看，這種封鎖期限，有很高的機率會一延再延。指責他人招攬小姐坐私台的聲浪，也就漸漸小了起來。

四、一年過去：只見停業標準，不見紓困配套

從去年酒店出現確診案例，到今年5月疫情升溫，兩次的勒令停業，間隔了一整年的時間。

一整年過去，政府除了制訂出一套相對明確的分級制度，讓勒令停業有法可循之外，並沒有同時「超前部署」，在設立停業標準時，也同時積極訂定停業時的各個產業的紓困辦法。沒有紓困辦法作為配套，卻要指責八大業者違規營業之情事，難道不是另一種形式的政策殺人、官逼民反嗎？

為示意圖，非文內所提當事人 | Photo Credit: 中央社

當陳時中在記者會上為基層警員抱屈，但那些被政府第一時間下令，放棄經濟收入、「共體時艱」，卻沒有得到任何幫助的酒店從業者，難道就不委屈了嗎？（編按：原文於寫作於5月26日，行政院於5月27日下午才宣布將推出「紓困4.0」方案，且最快6月3日才可能上路）

五、疫情期間生成的各種產業互助網絡，有酒店小姐的位置嗎？

疫情升溫下許多產業都受到巨大的衝擊。台灣社會也迅速形成各種互助網絡，協助的餐飲業者以外帶／配送的方式維持生計，幫助農民銷售滯銷的菜，但有誰要來幫助同樣受到衝擊的酒店小姐？

陳時中在記者會上為警政人員鼻酸哽咽，但酒店從業者們，又有誰會來為他們流一滴同情的淚？如果有安樂日子可以過，又有誰想在這個節骨眼，被冠上「防疫破口」、「老鼠屎」等罵名，在夾縫中求生存呢？

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本文經作者授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航