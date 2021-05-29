確診數多日破七千，為何曾成功以封城鎖國壓低確診數的馬來西亞仍無法走出疫情？

「我沒想到可以那麼快出院，甚至還以為無法出院了。」凱羅（匿名）回想起這段日子，心有戚戚焉地說著。

這名患有輕微糖尿病的35歲馬來西亞男子，並非擁有絕症或經歷大型手術，而是確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒。短短一句話，看似小題大做，實際上他彷彿走過鬼門關——肺部近六成破壞，在病房內只能仰賴氧氣罩呼吸，手臂也佈滿插點滴的針口。為了進一步讓肺部打開吸氣，他只能全天候趴著，導致全身酸痛僵硬。

他從沒想過，新冠肺炎對身體的侵蝕會如此嚴重。縱然他知道在歐美已帶走不少人命，但位於赤道炎熱地區的大馬，新冠肺炎死亡率至今仍不超過1%。

極低的死亡數字，讓他鬆散看待防疫措施。孰不知確診後，擁有慢性病的體質，一度把他推向那1%死亡率的關卡。

「不見棺材不掉淚。」他自嘲。而這種漫不經心的態度，在大馬豈止他一人。

因鬆懈而染疫

凱羅在一家行銷公司上班。身為一名工作忙碌的遊子，加上與朋友合租房子，為了維持廚房的乾淨，他每天都選擇外食。

自從疫情侵入大馬後，政府實施的各種管制措施，也間接改變了凱羅的生活習慣。多虧各種餐廳不允許內用，只提供外帶服務，各種線上採購與物流應用程式便乘勢而起，讓凱羅也順應這波潮流，開始依賴網購來生活。

就算要出門添購日常用品，凱羅也習慣會把手機充滿，以確保進入各種室內場合時，有足夠電力可以掃描「My Sejahtera」應用程式。這是一款大馬政府統一全國人民使用的App，已經成為疫情後大馬人生活的必備App，裡頭除了可追踪每人的行踪與身體狀況外，也提供疫情與疫苗最新訊息，甚至會提醒民眾是否曾到過高風險地區。

在大部分公共場合，凱羅還是會維持社交距離，包括看到電梯內有5個人後，他就不進入；在進入每間店家前，他會自動按下門口的擦手液；在健身房運動，他會自備毛巾；在商店要結賬時，他也轉用電子錢包付費。

只不過，在外頭戴了一整天口罩，難免會呼吸困難，心情焦慮。大馬天氣常年炎熱，凱羅偶爾心情不佳，就可能一整天在辦公室內不戴口罩，或外出回到房內時，先躺在床上刷手機，而非第一時間去洗澡。

他想應該不會那麼倒霉，偶爾鬆懈，應該不會輕易被病毒盯上。孰不知，他某天起床後就發現身體發燙，原以為只是生活太累，吞了退燒藥後繼續上班，沒想到隔兩天後咳嗽與味覺喪失，他才驚覺不妥，經過檢驗後發現確診。

凱羅並非是特殊個案。目前大部分染疫的大馬人，幾乎就是栽在這種自以為嚴謹下的小疏忽。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為馬來西亞的防疫人員，為當地民眾進行COVID-19病毒檢測。

疫情下的政爭

抗疫一年多來，若以確診病例劃分，大馬的疫情感染曲線至今可以畫出三個明確波段——吉隆坡清真寺萬人大集會、沙巴州選舉、2021齋戒月。其中，前兩者都是政治鬥爭導致的疫情破口。

去年（2020）2月27日，位於吉隆坡大城堡的清真寺迎來一場高達1萬6千人的集會，吸引了東南亞各國穆斯林前往朝聖。孰不知，一名在韓國深造的留學生出席幾天後發燒，檢驗後才發現確診，算是與全球同步掀開了疫情大規模傳染的帷幕。

在這之前，大馬疫情幾乎受到全面控制。去年1月底首次發現的確診病例，是數名從新加坡入境的中國遊客。時任首相馬哈迪（Tun Mahathir）與副首相旺阿茲莎（Wan Azizah）都是醫生出身，對疫情散播的社區影響觸覺敏銳，隨即當機立斷限制外國人入境。加強邊境管制後，大馬政府也特意安排專機，前往當時疫情重災區的武漢撤僑。

機動性的全面部署，促使2月17日起連續10天，大馬都寫下零確診的漂亮記錄，連累積的22名確診者都在2週內康復出院。

疫情受控，但「背叛」的病毒卻在大馬政壇同步爆發。2月底，執政聯盟「希望聯盟」的一成員黨突然退出結盟，經過幾天荒謬的政治亂局後，由慕尤丁（Muhyidin），也就是現任首相在3月1日就任，成立國民聯盟政府（簡稱國盟）。

緊接著，國盟政府在3月18日宣布全國實施行動管制令（MCO），試圖利用管控企業運作、停課、禁止出入境等嚴格措施，達到大幅抑制疫情效果。

不幸中的大幸是，雖然初期確診數猶如目前台灣每天數百宗的爆發式感染，但多虧政府嚴格規定大部分人在家上班，使得散佈在全國的「清真寺感染群」後續散播狀況獲得控制。在4月14日，大馬衛生總監諾希山甚至被中國環球電視網（CGTN）遴選為「世界三大頂尖抗疫醫生」（另兩人分別是美國白宮首席醫學顧問佛奇，以及紐西蘭衛生部執行長布魯斐德）。

6月中旬後，大馬單日確診病例都維持在百例以下，讓政府逐步放寬行動限制。直到9月26日，由於大馬東部的沙巴州發生政治鬥爭，被迫要解散州議會來重新選舉。當時，大批政治人物從西馬到東馬助陣，不少選民也紛紛買機票回州投票，大規模的流動潮，導致確診數再度爆發，感染波幅甚至比第一階段來得更高，直到今年2月中才稍見緩和。

如果前兩次疫情加劇原因歸咎在政治風暴，那第三次的波段，應該歸咎在人民的疲勞懈怠。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為一戴口罩的民眾經過吉隆坡一處馬國首相慕尤丁（中）與衛生總監諾希山（左）抗疫的壁畫。

政爭下防疫疲乏的人民

回歸過去一年的鎖國政策，除了3月18日至6月9日的第一階段的行動管制令外，其他時期的行動管制令基本上都相對寬鬆。

例如，第一階段路上皆會有警察與軍人設置路障，外出範圍僅限制在住所10公里內，若要跨境必須要到警察局申請准證。同時，所有宗教場所都關閉，餐廳不能堂食，夜市也無法開。透過嚴格管控人流量的措施，加上政府宣布各種針對企業與人民的補助計劃，令執行成效非常彰顯，短短2個半月，就硬生生將每天百位數確診數字壓下來，甚至一度出現單日新增只有個位數情況。

當時，所有人以為抗疫應該到了最後階段，各大企業也配合「解禁」，推出各種促進經濟的行銷活動。

其中，亞洲最大廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）也配合首階段抗疫勝利，順勢推出399令吉（約新台幣2600元）的AirAsia Unlimited Pass（無限通行證），讓旅客可於2020年6月25日至2021年3月31日之間，任意飛行到國內16個景點（但需繳交機場稅與附加費用）。

值得一提的是，早在第一波疫情爆發前的同年2月，亞航就已針對國際市場推出類似旅遊促銷配套，只要購買499令吉通行證（約新台幣3300元），1年內可無限飛往澳洲、日本、韓國、中國和印度。

儘管這兩種促銷一度掀起市場搶購，但隨著疫情反反復復，飛機航班持續縮減，加上各地旅遊業仍未復甦，最終大部分人都無法如願飛行。無法旅行且行動空間受限的生活壓力下，令大馬人焦慮漸生。

更甚的是，沙巴州選舉雖然落幕，但埋下更多政治不穩定的種子。在10月中，在野的公正黨主席安華聲稱已掌握過半的國會議員支持，試圖以簡單多數席的方式，要求覲見最高元首，以奪回慕尤丁沒經過正當選舉手段而上任的政權。

不過，最高元首屢次巧妙錯開會見安華，反倒是慕尤丁逮住機會，趁機藉著國內疫情又升溫的跡象（今年1月7日首次突破3000例達3027例），如15家COVID-19醫院的使用率超過70%，吉隆坡中央醫院及馬大醫藥中心更已達100%，要求最高元首宣布全國進入「緊急狀態」。

最終，最高元首在1月12日宣布，即日起至8月1日國家將進入緊急狀態，包括凍結國會和全國選舉，但不會實施宵禁或軍事統治。這個法令是自1969年以馬來人和華人為主的「513種族衝突事件」後第二次頒布。

隨著緊急狀態頒布，全國人民一度陷入恐慌，當時正巧碰上農曆新年，大馬政府也擔心傳統拜年活動會增加人潮流動，進一步加劇疫情，遂再度祭出特殊規定，如不能超過15人吃團圓飯，且親戚到訪範圍只能限定10公里內；允許民眾到廟宇拜拜，但限定30分鐘內；理髮店、夜市與洗車中心可以恢復營運，但要遵守條規。

受到這些條規限制，不少大馬華人都自嘲這可能是史上最冷淡的華人新年。但也多虧這些政策，讓大馬疫情有回落現象，踏入今年3月時，每日新增確診數維持在1000多例，甚至在3月尾時一度跌至三位數。

好景不常。歷經一年的抗疫期後，已大幅消耗人民的精神能量，雖然目前大部分人外出仍會佩戴口罩，出入各處也強制掃描「My Sejahtera」應用程式，但踏入4月後，恰巧碰上穆斯林開齋月，大馬政府卻未禁止舉行齋戒月市集，再度埋下後期疫情大爆發的根源。

隨後，今年5月開齋節前夕也迎來了一波回鄉潮。為提振欲振乏力的經濟，加上體諒遊子的思鄉情緒，儘管大馬政府順勢宣布佳節的特定規定，但執行效率相對鬆懈。比起第一次行管令的嚴謹，街道不僅沒有太多路障把關，各行業也幾乎能順利營運，只有餐飲業被勒令無法內用。

長期抗戰後的人性倦怠，大馬政府也錯過了防疫與提振經濟的平衡黃金期，目前也只能持續心虛地祭出精神口號式的呼籲政策，而無法再度嚴格執行封城政策下，導致近期大馬疫情爆發到最高點，在5月28日甚至創下8290單日新增最高記錄，因此馬國政府在這天宣布6月1日起再次封城，一直到6月14日。

目前，累積已有54萬名確診數字，對比大馬3300萬人口，100人中約有1.63人染疫；死亡人數約為2491人，死亡率為0.5%，康復率為86.7%，看起來似乎還不算太嚴重，但若疫情破口持續加劇，外加印度與南非變種病毒逐漸流竄，目前的高波段恐怕會有繼續惡化的跡象。

慶幸的是，目前大馬已加速施打輝瑞、科興與AZ疫苗，完成一劑接種者已逾170萬人，完成兩劑者也逼近100萬人。同時，經過一年的抗疫期，雖然醫療體系瀕臨崩潰邊緣，但也讓醫護人員更有經驗應對疫情狀況，包括如何有效率讓確診者送往隔離中心，或安排部分人士在家自我隔離。

只是，隨著確診數字天天不斷創新高，加上政府已幾近施盡彈藥，在封鎖與開放經濟之間進退兩難，大馬何時能在這波疫情中重見曙光，民眾恐怕還是得自求多福，回歸到謹慎地自我防疫。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為馬來西亞軍警在吉隆坡一個COVID-19高風險區站崗,照片攝於5月28日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元