COVID-19病毒源頭之爭：專家怎麼看「武漢實驗室洩漏假說」？

文：德國之聲中文網

今年世界衛生組織大會開幕前一天，《華爾街日報》引述川普（Donald Trump）時代美國情報機構一份報告稱，新冠疫情爆發前的2019年11月，武漢病毒研究所有三名研究人員到醫院尋求治療，其症狀既包含新冠特徵，也同常見季節性疾病無異。

該文發表後，隨著世衛大會上美國代表領銜提出徹查新冠病毒源頭的要求，新冠病毒是否源於實驗室的疑問再次成為媒體關注的焦點。美國總統拜登週三（5月26日）宣布，情報機構須在90天之內完成新冠病毒起源的調查報告。

德國之聲專訪了美國范德比大學醫學中心的預防醫學和傳染病教授沙夫納（William Schaffner），他表示，就是因為不清楚這些情報是否正確，所以應該進行仔細的調查。

他說：「我希望我們能說服中國人真正開放（調查），因為這在歷史上很有意義，也因為發生了一場大流行病。我們應該盡可能清楚地瞭解發生了什麼。我們可能永遠無法準確地確定它，但我們應該嘗試。」

然而，漢堡大學自然研究中心生物學教授格勞朴萊希特（Matthias Glaubrecht）在回答《明鏡》採訪時認為，《華爾街日報》的報導對科研毫無用處，因為情報部門的報告是秘密性質的，這份報告究竟存不存在還很難說，所以，有關的討論都是建立在「傳聞」的基礎上，對科研毫無用處。

談到武漢病毒研究所有人可能感染了新冠病毒的猜測，格勞朴萊希特認為該說法難以核准。他說，即便2019年11月武漢生物實驗室有人生病，人們仍然不知道病人是否感染了新冠病毒。被新冠病毒感染後的發病症狀並無特殊性，其它疾病也能出現類似症狀。更何況，公開調查的結果與實驗室人員被新冠病毒感染的猜測是相互矛盾的。

他進一步闡述，世衛今年1月在武漢的溯源調查結果顯示，2019年11月武漢生物研究所無人感染新冠病毒，對他們進行的血液抗體檢測也證明這一點。

格勞朴萊希特說，「科學研究的基本方法是，提出假設，然後用數據和事實進行邏輯推斷，推翻假設。牽涉到新冠病毒，目前我們尚無法推翻實驗室假設。不過同時，我們更無法排除病毒經過動物作為中間宿主傳染到人的可能性。」

實驗室洩露？可能嗎？

沙夫納表示，過去卻有發生過類似的實驗室事故，但他個人認為病毒是從大自然出現，他以冠狀病毒過去曾兩次跳躍物種，像是MERS和SARS，以及還有許多其他病毒——流感、愛滋病毒、西尼羅河、茲卡、伊波拉為例，說明他們都是來自動物界，並在人類中引起大規模爆發。但他也提到，自己有同事更懷疑這次的疫情來自於實驗室事故。

他認為拜登啟動調查的做法是正確的，他說：「如果我們真的發現這是一起實驗室事故，那麼在世界衛生組織的支持下，我們應該走出去，為實驗室感染控制制定更好的培訓和更嚴格的要求。」

雖然支持調查，但他對於把病毒拿來當做「生物戰」武器的說法不以為然，表示這種做法「非常愚蠢」，在這種呼吸道病毒這麼容易傳播又難以控制下，自己的人民反而會先受到攻擊。

格勞朴萊希特則說，目前還沒有經得起推敲的支持實驗室假說的線索，常常有些論證建立在事實的基礎上，但結論違反邏輯。

他舉例說，蝙蝠冠狀病毒的部分序列，同武漢病毒研究所裡進行試驗的病毒序列很相似。所謂的功能增益（Gain-of-Function）試驗可以進行，即不同類型的冠狀病毒的基因特性進行交叉混合，觀察新病毒出現哪些新的特性。

格勞朴萊希特總結道，「新冠病毒就屬於混合病毒型，因此，陰謀論者編造出新冠病毒一定來自實驗室理論。然而，這種混合型病毒不斷地出現在自然界，而且完全出於巧合。目前，沒有線索指向實驗室理論。」

調查會有結果嗎？

沙夫納對於調查結果其實不樂觀，他表示離疫情最初爆發時間已久，「誰知道現在有哪些記錄已經消失了」，加上調查的透明度也無法被保證，但他還是認為應該要去嘗試。

他說：「調查符合歷史的利益。符合良好的感染控制的利益。而且我們必須記住，當涉及到大流行病時，無論我們的政治制度如何，我們都是不可分的。你的人，我的人，其他國家的人，我們都會受到病毒的影響。病毒才是敵人。讓我們集中精力一起工作，防止大流行病的發生。」

格勞朴萊希特則表示，同意世衛溯源小組的調查結論，認為就目前掌握的資料看，世衛的評估最有說服力，「這也是因為過去年間，病毒經過動物中間宿主再傳到人的事情不斷發生。2000年初SARS病毒就是這樣的例子。」

世界衛生組織今年1月在中國的調查未能得出最終結論，但指出新冠病毒從蝙蝠經過動物中間宿主再傳給人的可能性最大。在不排除實驗室發生事故、病毒洩漏的同時，評估這一可能性「非常之小」。

病毒溯源以及尋找零號病人將是一場長期的任務，《時代》指出，當年調查伊波拉的起源花了數十年時間。而像新冠病毒，引起的症狀常常不被察覺，調查其起源的難度就更高，成功的概率近乎為零。

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