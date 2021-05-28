2021/05/28,
政治

十一集結案判刑：多人判囚逾一年，黎智英刑期累計至20個月

十一集結案判刑：多人判囚逾一年，黎智英刑期累計至20個月
Photo Credit: AP / 達志影像

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2019年「十一遊行」案今日判刑，十人被判囚14至18個月，其中只有單仲偕與蔡耀昌獲緩刑，法官強調判刑要具阻嚇力。

壹傳媒集團創辦人黎智英、民陣召集人陳皓桓等十人承認2019年10月1日組織未經批准集結等罪，各被告判囚14至18個月，其中只有單仲偕與蔡耀昌獲緩刑。

今日因「十一遊行」而被判刑者有黎智英、陳皓桓、何俊仁、楊森、李卓人、何秀蘭、吳文遠、梁國雄、單仲偕、蔡耀昌，當中黎智英、李卓人、梁國雄與何秀蘭已因2019年「818流水式集會」或「831港島集會」已在服刑。十人判刑分別如下：

黎智英 囚14個月
陳皓桓 囚18個月
何俊仁 囚18個月
楊森 囚14個月
李卓人 囚18個月
何秀蘭 囚14個月
吳文遠 囚14個月
梁國雄 囚18個月
單仲偕 囚14個月，緩刑24個月
蔡耀昌 囚14個月，緩刑24個月

本案刑期跟之前刑期部分分期執行，法官：判刑要具阻嚇力

《now新聞》報導，陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁承認組織及煽惑參與未經批准集結，兩罪共判監18個月。其餘六個人承認組織未經批准集結，吳文遠與蔡耀昌另承認一項明知參與未經批准集結，全部人判監14個月，其中蔡耀昌與單仲偕獲判緩刑兩年。

負責審理的法官胡雅文表示，雖然部分被告呼籲和平、理性、非暴力遊行，但在當時環境情況下，遊行可以和平進行是「天真和不切實際的想法」，故經整體考慮後，她認為判刑要具阻嚇力。

案中黎智英、李卓人、梁國雄與何秀蘭正「818流水式集會」或「831港島集會」服刑，胡雅文決定本案刑期跟之前刑期部分分期執行。當中梁國雄刑期最長達22個月，黎智英、李卓人則監禁20個月。

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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