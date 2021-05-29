以巴衝突雙方都是「贏家」，而拜登恐怕是笑得最開心的人

兩星期前，以色列和加薩地帶的哈瑪斯發生衝突，成為國際新聞最熱門的事件。持續11天後，在埃及（和背後發功的美國）的調停下，雙方宣布停火。

以色列和哈瑪斯大打出手十來天後停戰，誰是贏家？

衝突的直接當事人——以色列總理、右翼利庫特集團（Likud）的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，港譯「内塔尼亞胡」）和哈瑪斯都是衝突的贏家。

看上去很諷刺，其實一點都不難理解，這一對本來就是奇異的互相依賴體。正因為有宣稱要消滅以色列的哈瑪斯，右翼主張強硬保護以色列人的納坦雅胡才可執政12年。也正因為納坦雅胡的對巴勒斯坦人強硬，打著「反抗猶太人壓迫」旗號的哈瑪斯才能扎根加薩地帶，成為當地的實際政府。

兩方之中，每當任何一方有人地位不穩，總會搞出一些事端，挑動國民情緒。這本來就是「煽動民族主義，轉移國内視線，獲得公眾支持」的標準公式。這次也不例外。

巴勒斯坦最重要的勢力有兩：相對溫和的法塔赫（Fatah）管治約旦河西岸，現在自治政府的主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）就屬於這個派別；激進路線的哈瑪斯管治加薩地帶。今年5月22日原定舉行巴勒斯坦15年來選舉，它此前已被一再推遲，今（2021）年4月29日再次被阿巴斯押後。哈瑪斯要把阿巴斯趕下臺，「爭奪人心」動機非常明顯。

以色列也有兩股最重要勢力。總理納坦雅胡所在的右翼以色列聯合黨（利庫德集團），和中間派和自由派的左翼聯盟藍白聯盟（Blue and White Alliance）。2019年4月選舉時，利庫德集團雖仍為第一大黨，卻不夠票數單獨組成政府，也拉不到足夠票數組閣。經過當年9月第二次選舉和2020年3月第三次選舉，才和藍白聯盟達成協議組閣。

到了2020年底，藍白聯盟不再支持聯合政府，國會以微弱優勢通過解散政府決議。這樣，2021年3月23日進行了兩年以來第四次選舉。選舉結果和解散之前沒有太大變化，利庫德集團依然擁有微弱多數，但同樣面臨組閣困難。

在5月4日的死線前，納坦雅胡組閣失敗；這樣組閣權主動權落到了第二大黨「擁有未來」的黨魁拉皮德（Yair Lapid）手上：如果它能拉到足夠票數，那麼就能推翻納坦雅胡12年的統治。現在，衝突同樣對納坦雅胡非常有利。

當然，也不能說納坦雅胡與哈瑪斯聯合起來演戲。畢竟哈瑪斯損失慘重，好些中高層幹部也被以色列殺死。只能說，大家都需要這場衝突，心照不宣罷了。但是衝突如果持續下去，對雙方都是不利的。

對納坦雅胡而言，提升人氣的目的已經達到，也摧毀了很多哈瑪斯的設施。衝突造成的人員傷亡，儘管可能是「溢出」的，但也引起國際政治壓力和國際輿論批評。

特別是摧毀有美聯社和半島電視臺的辦公大廈，更令國際傳媒質疑以色列企圖「消聲」。即便一向支持以色列的美國，國内也有很大的反對聲（見下）。所以儘早結束更有利。對哈瑪斯而言，直接損失的是作戰人員、武器和軍事設施，更不能打下去。

現在衝突結束，雙方都各取所需。納坦雅胡在以色列人氣高漲。加薩地帶的民眾則歡慶「勝利」。正如香港主持人曾志偉的綜藝節目名句「打和Super」，皆大歡喜。

以巴發生衝突，最尷尬的是和以色列建交的阿拉伯國家。這包括長期與以色列友好的埃及和約旦，最近建交的巴林、阿聯、摩洛哥和蘇丹，還有走在建交路上的沙烏地阿拉伯等。這些國家的人民大部分同情「巴勒斯坦同胞」，然而政府卻和以色列友善。雙方衝突如果曠日持久，那麼政府受到的壓力越來越大。

在阿拉伯國家的統治階層更擔心「穆斯林兄弟會」等合法或非法的激進宗教組織，趁機煽動不滿，導致國内不穩。現在以巴停戰，他們都可以鬆一口氣。

出面成功調停的埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）也是大贏家。本來，在二戰之後，埃及長期是阿拉伯世界中的「一哥」。1945年埃及就牽頭組織了阿拉伯國家聯盟，現在有22個成員。在四次中東戰爭中，埃及都是主力。在第二次中東戰爭（蘇伊士運河危機），埃及抗擊英法聯軍和以色列，成為大英帝國衰落的標志。

但到了埃及和以色列建交，1979年被逐出阿拉伯國家聯盟（1989年重新加入），阿拉伯國家的一哥才相繼被伊拉克和沙烏地接過去。茉莉花革命後，埃及自己也進入動盪中，在阿拉伯國家中號召力更弱。塞西在2013年以軍事強人的姿態通過政變推翻穆斯林兄弟會的統治，然後有當選連任總統。埃及局勢穩定下來，正要重新發揮在阿拉伯的影響力。

這次衝突中，塞西是直接的調停者，在國際大大露臉，在獲得國際讚許的同時，也顯示了埃及在阿拉伯世界中的領導力。埃及作為阿拉伯世界中唯一人口過一億的大國，GDP總值也僅次於沙烏地阿拉伯，其實不缺乏東山再起的爭雄實力。有了這次亮相，接下來幾年或會見到沙烏地和埃及爭奪阿拉伯國家領導權的競爭。

美國總統拜登（Joe Biden）恐怕是最高興的人了。對拜登而言，以巴停火對拜登的利好，既有國内方面，也有國際方面。

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在國内方面，美國現在是民主黨執政，實際上，大致是溫和的民主黨建制派或「中間派」與激進的進步派之間的聯盟。對立面的共和黨，同樣存在共和黨建制派和川普派之間的激烈鬥爭。在這四股勢力中，並非不可能發生合縱連橫。

拜登本人屬於民主黨建制派，上臺之初宣布要當全民總統，促進團結。然而上任100天，在大部分的議題上都遵從進步派的議程。甚至有人認為進步派的桑德斯（Bernie Sanders）才是「幕後總統」。這導致共和黨建制派也無法和拜登合作。在幾個重要的法案中，民主黨都只能以黨派分界的微弱優勢闖關通過，一張共和黨票也拉不到。這反映了民主黨内進步派的實力之強，對拜登壓力很大。

在以色列問題上，整個美國政壇和主流傳媒都長期是以色列的支持者。任何對以色列不滿的聲音都會被指「反猶」（Anti-Semitic）。作為政壇「老油條」的拜登當然也不例外地是以色列的支持者。

美國直到歐巴馬（Barack Obama，港譯「奧巴馬」）上任之後才漸漸與以色列有矛盾，其中在2016年底卸任前，在聯合國安理會涉以投票中，破天荒地投下棄權票，導致對以色列不利的決議通過，更令以色列不滿。但歐巴馬與以色列不和，其實不是歐巴馬一個人的問題。

2016年是以桑德斯為首的進步派崛起之際。在民主黨初選，本身是猶太人的桑德斯屢屢批評美國在以巴矛盾中嚴重偏袒以色列，認為美國應該「更中立」、「更公正」。桑德斯自己的猶太人身份，極大地保護了他免受「反猶」的攻擊。正因桑德斯和進步派的崛起，越來越多年輕一代美國人更加傾向同情巴勒斯坦人，「反對以色列的政策不等於反猶」，也抗擊那種「反以等於反猶」的政治傳統。

在這次以巴衝突中，大家見證了美國輿論的一次範式轉移。相當一部分的主流傳媒都帶著同情巴勒斯坦人、反對以色列攻擊的基調，報導和評論事件。這在以色列摧毀美聯社辦公室的大樓之後更上升到頂點。不少美國人用「種族清洗」甚至「種族滅絕」形容以色列的攻擊，「以色列是種族隔離國家」（Israelis an apartheid state）也成為推特熱門。

進步派是拜登的執政聯盟（如果不是主導者的話），拜登堅持「以色列有還擊權」也受到進步派的大肆抨擊。進步派的抵制不光在言論上，美國對以色列的日常軍售也開始受到指責。桑德斯明言，如果以色列繼續攻擊，他會領導進步派阻止美國對以軍售。「不能讓美國人賣武器給以色列殺人」。如果以巴衝突持續，會大大加劇民主黨内部的分裂。

另一方面，拜登雖然不斷表示支持以色列，但仍受到來自共和黨方面，包括川普派和共和黨建制派的抨擊，指責他「支持得不夠」。兩面受壓。

拜登兩面受壓之下，當然希望以巴衝突儘快結束。

在國際方面，美國傳統上是以巴和解的推動人。但川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）期間採用了全面倒向以色列的政策，很多國家認為正是川普的「鼓勵」，令納坦雅胡可以肆無忌憚地推動不利巴勒斯坦的政策（比如在東耶路撒冷和約旦河西岸擴張定居點等）。因此，美國對以巴現狀並非沒有政治責任。

拜登雖然走回傳統路線，重新支持「兩國方案」，希望重啓和平談判。然而，以巴現狀無法「回滾」，美國也沒有意願重新把大量精力投放在中東。

筆者曾分析，在引發以巴衝突的「土地迫遷」問題上，猶太人確實有權取回自己被非法剝奪的房產。筆者也曾分析，在這次以色列和哈瑪斯的軍事衝突中，以色列絕對有「還擊權」。

然而，人們一般習慣性地同情「雞蛋」而不是「高牆」，國際社會更多把同情放在「被壓迫」的巴勒斯坦人上，加薩地帶婦女和兒童的死傷（儘管大多數是波及無辜或被作為人肉盾牌之後的「溢出效應」，且以色列也有婦孺死亡），以及民事建築被摧毀（但以色列認為是哈瑪斯的據點）之後的廢墟，都足以引發國際社會同情。

國際社會長年已經養成習慣，一有什麼事就默認美國有義務解決，更何況美國是以色列的長期支持者？此時又適逢美中矛盾和美俄矛盾日加尖銳之際，以巴衝突一下子令近年來「逢美必反」的中國「撿到槍」，藉助事件「唱衰」美國，同時轉移國際輿論對其在新疆香港緬甸等問題上的壓力。

對美國不利的是，中國利用當值的聯合國安理會主席之利，多次召開安理會，試圖發表不利以色列的聯合聲明，據稱支持聯合聲明的是14國，美國處於絕對少數。於是，中國得以高調反美。

有意思的是，中國激烈指責美國，但對主角以色列和哈瑪斯反而輕輕放過。

比如，5月18日，中國外交部發言人強烈譴責美國不作為，不負責任：「美方非但不積極作為阻止以巴沖突，甚至還準備火上澆油。美方在安理會已陷入空前孤立，完全站在了人類良知、道義的對立面」、「美國只問親疏，不問立場，只在乎自己的利益，恐怕只是拿人權當幌子吧……這就是美國所說的以規則為基礎的國際秩序嗎？」

但對真正的當事人以色列，中國只是「呼籲停火」、「呼籲雙方克制」。中國從未譴責過以色列，更不提一直在偏袒首先發動襲擊的哈瑪斯了。

此外，中國還有意在美國從中東抽身之際，涉足中東事務。王毅邀請以巴雙方到北京會談。更有學者認為，中國正在給出「中國的中東方案」。

本來，美國可以對聯合國安理會表決行使否決權。然而，使用否決權會令國際社會輿論對美國更不利。於是美國一邊使出拖延戰術（推遲會議），一邊阻擋安理會的聲明文本；一邊表態支持「兩國方案」，顯示美國的立場與國際社會基本一致；一邊解釋安理會過快聲明，會影響美國和其他國家的外交努力；最重要的是，美國還積極在中東斡旋，力求事件儘快解決。

拜登一天内打三、四次電話給納坦雅胡，不但要求納坦雅胡在衝突中避免傷及平民，還多次要求納坦雅胡儘快甚至立即降低衝突。布林肯也多次與以色列外交部長通話。衝突第三天，美國就派出副國務卿中東特使阿姆爾（Hady Amr）前往斡旋。這是各大國中唯一派出特使積極解決問題的一個。在美國的斡旋和施壓下，也得益於埃及的幫助，終於促成雙方在迅速停火。

以巴停火，拜登頓時全身放鬆。但美國並未就此不理。美國承諾大力援助加薩地帶重建；計劃重開東耶路撒冷領事館以繼續和巴勒斯坦溝通；國務卿布林肯親自飛往以色列與納坦雅胡會面，討論長期路線。

拜登在處理這次事件中，展示了何為負責任大國。對比緬甸和以哈衝突這兩件事，緬甸事件中，中國（和俄國）是阻撓聯合國安理會譴責政變軍政府的一方，同樣處於極少數。

最後，安理會在反覆軟化用詞後才發出低一檔的主席聲明。比如初稿譴責軍方政變，還表示如果情況惡化將採取行動等等。終稿就只有呼籲停止軍事政變，譴責「暴力事件」等等。中國理由是外界要多留一些空間給緬甸人自己處理，聯合國聲明譴責軍方政變反而不利事件解決云云。然而結果是，緬甸軍政府在民事級別的鎮壓中，殺了700多人（到四月底為止）。現在陷入内戰中，何時結束沒有定數。

反觀這次以色列和哈瑪斯的衝突，美國是阻撓聯合國安理會發出聲明的一方。美國同樣表示過早發聲明不利於美國和其他政府斡旋。現在，衝突不過一週多，雙方在美國和埃及等的努力下，宣布停火。軍事級別的作戰，死亡不過200多，其中很多還是以色列本來就要殺死的哈瑪斯軍事作戰人員。兩項對比，反差何其大？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航