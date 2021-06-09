《希特勒的賓客簿》：並不是每個國家都痛恨納粹，美洲有好幾個國家首領都非常景仰元首的魅力

文：讓－克里斯多弗．布希薩（Jean-Christophe Brisard）

美國人、俄羅斯人和中國人……攤開全球地圖，這三國占地廣大，相比之下版圖狹小的納粹帝國幾乎無足輕重。而在一九四二年一月一日這一天，這三國的共通點是，他們都出兵對抗軸心國。獨立中國最後也向德國和其盟國義大利宣戰。那是一九四一年十二月八日，珍珠港轟炸事件隔天。陳介事先警告過魏茨澤克，中國人很有耐性，但觀察力也很敏銳。前大使是否還掛念著他的同伴，那些留在柏林的各國外交官？此刻他人在紐約，在美國新朋友的簇擁下歡慶新年。德國有多少人暗暗羨慕他？

德國首都如今變得陰沉可怕，好像老披著一層送葬面紗。沒向軍隊或親衛隊報到的德國人，全都在工廠裡日夜趕工，直到筋疲力盡。男性勞動力不足，德國轉而徵調全國婦女，只有家有幼童的人逃過一劫。全國工人不分男女都必須增加勞動量。每天工作超過十二小時是家常便飯。未經政府核准，不得任意變換工作。只要在工作場所違反任何規定，就會遭到嚴厲懲罰，甚至被關進集中營。根據民族社會主義原則，每一個公民都屬於國家。國家強大就能保護人民，而人民必須為此犧牲一切，首當其衝就是自由。

戰爭迫使政府頒定愈來愈多的限制。全國產業體系都用來支持軍事需求，製造武器、鍋具、制服、軍靴、糧食……也就是進攻歐洲和其他地區的德國軍隊所需要的一切物資。人民也必須學會挨餓。他們不會抱怨，不敢抱怨，他們選擇了希特勒，希特勒是他們的共識。然而各國外交官的看法與人民大不相同。

墨西哥代辦納巴若於一九四○年三月上任。他受夠了。他苦悶地表示他們什麼都缺。「蛋成了非常珍貴的物資，一週只能領一顆。奶油和食用油也都成了奢侈品，政府一個月只配給五百克。」值得慶幸的是他很快就會離開柏林。他一拿到出境簽證就能回家鄉。墨西哥政府已於十二月十二日與德國斷交。好極了。墨西哥外交官再也受不了妄自尊大的納粹和他們的暴行。

斷交前一個月，他和南美洲各國代表在十一月齊聲要求德國政府別再在法國處決人質。這讓他們惹了大麻煩。德國人非常惱火，要求他們和其他使節一樣乖乖聽話，當個稱職的配角。第三帝國要殺誰就殺誰，想何時動手就動手。納巴若還記得接下來幾天，墨西哥使館的信件被德國情報人員明目張膽地攔截。「這使我不得不向柏林的外交部寄出一封言詞激烈的抗議書。我隨信附上那些信封，雖然墨方加以密封並印上火漆，但仍被德國情報人員拆開。」德國官員的回覆令他啞口無言：「他們只以口頭向我解釋，那是因為信封上的地址不清不楚，審查人員才會犯了點小失誤。」

令人意外的是，一九四二年的新年宴會進行得非常順利。迎賓人員欣喜地指出，並非所有美洲國家都背棄了德國首都。德國的「朋友」，那些繼續公開支持希特勒執政風格的國家都派了很多官員出席。宴會廳裡，光是阿根廷人、玻利維亞人和巴西人就占了一大半。其他國家則持保留態度，行事比較謹慎，甚至有點坐立難安。烏拉圭、巴拉圭、厄瓜多……全都只有寥寥幾人出席。不用懷疑，他們接下來會一一背棄德國。

還有些根本不該現身的魯莽傢伙，比如委內瑞拉的代辦和尼加拉瓜的代表。他們來帝國總理府幹嘛？他們的政府都已和德國正式斷交。拿委內瑞拉來說，委德兩國前一天才剛斷交，代辦拉斐爾．安格瑞塔．艾爾維洛（Rafael Angarita Arvelo）剛剛卸下職務。至於尼加拉瓜使節托馬斯．弗朗西斯科．梅迪納（Tomas Francisco Medina），他的國家從一九四一年十二月十一日就向德國宣戰，這之後已經過了整整三週，他竟然還出席官方宴會。

但還不只如此。即使有時差，尼加拉瓜人也不可能不知道自家政府幾個小時後會在紐約做什麼。他們會再一次侮蔑希特勒政權，甚至提出比宣戰更可怕的宣言，他們保證會徹底摧毀、完全殲滅民族社會主義。一九四二年一月一日的同盟國公開宣言，尼加拉瓜也會參上一腳，誓言對抗軸心國。美、英、蘇、中和另外二十四國，包括尼加拉瓜，一起簽定了《聯合國家宣言》（Déclaration des Nations）。它明白宣示：「每個國家都會盡力投注軍事和經濟層面的所有資源，對抗簽下三方協約的軸心國……絕不能自行與敵國簽下停戰或和平條約。」

當梅迪納在一月二日，通知德國尼加拉瓜簽下《聯合國家宣言》時，德方的反應違背了公平原則（Fair Play）。德國禁止梅迪納離開，將他軟禁在使館內。南美洲其他國家的外交官也都面臨同樣的命運。他們膽敢背棄德國？還妄想離開？把他們全關起來！希特勒下達了命令。沒有他的允許，誰也不能走。這些聽命於華盛頓的奴才！他晚點再來收拾他們，必得讓這些人付出代價不可。一定是猶太人的陰謀。那些該死的「國際猶太社群」想必操縱了這些「墮落的」國家。就連尼加拉瓜共和國也簽了《聯合國家宣言》！為什麼這消息令人如此震驚？這個加勒比海小國，不是從一九三八年起就歡迎德國猶太人移民過去嗎？那是二戰爆發前，埃維揚會議做出的決定。

拉斐爾．楚希約（Rafael Trujillo）不需要希特勒傳授任何獨裁祕技或個人魅力。他也是個受到全民愛戴的一國領袖。他從一九三○年起統治多明尼加共和國，這個以西班牙文為官方語言的國家與海地共享伊斯帕紐拉島（Hispaniola）。楚希約和希特勒的共通點顯而易見。希特勒打算將柏林改名為日耳曼尼亞？楚希約更進一步。多明尼加首都原名為聖多明哥（Saint-Domingue），他藉由賦予其更莊嚴的新名字，反映這座城市所象徵的一切。他把首都改名為楚希約城（Ciudad Trujillo）。

他的出生地聖克里斯托巴（San Cristobal）也一樣，從此以後被稱為楚希約。那多明尼加和加勒比海地區的最高峰杜阿提峰（Pico Duarte）呢？當然改為楚希約峰。當希特勒成為德國人民的「元首」，代表領導之意，楚希約則另創稱號：「恩主」（el Benefactor），意指大恩人。希特勒只是名下士，但楚約希可是最高統帥和海軍司令。前者痛恨猶太人，後者則不。楚希約痛恨的是海地移民。為什麼？原因很簡單，他們是黑人。楚希約希望多明尼加共和國只有白人，像他一樣的白人。其實最好不要完全像他一樣。楚希約的外公是海地人。祖先的血統讓他的皮膚顏色深了些，多了一層晦暗色澤，很容易就被曬黑。惡意攻訐他的人宣稱，楚希約為了遮掩「不純」的血統，會在官方場合使用化妝品讓皮膚變白。不管如何，楚希約認為他的國家接納了太多海地人。那些在蔗田裡揮汗如雨、領著微薄薪資的黑人農工都必須消失才行。一九三七年十月，德國人還沒想出猶太人的「終極解決方案」，他已下令以極端暴力解決海地黑人的問題。把他們全殺了！

當地歷史稱這場大屠殺為「大斬殺」（El Corte）。理由很簡單。多明尼加人手持刀子或長彎刀處刑。政府明令禁止使用槍炮類的武器。這樣才能宣稱那些「入侵」的海地人和多明尼加農民起了爭執，一發不可收拾。楚希約可不希望被國際社會視為殘忍的屠夫。結果十分慘烈，多達一萬人喪命，實際數字甚至可能加倍。至今這場屠殺仍被視為第二次世界大戰第一場大規模的種族屠殺。

一年之後，埃維揚會議於一九三八年七月召開，世人非常關切德國猶太人的命運。必須想辦法拯救這些人。誰願意接納他們？沒有人出聲。只有楚希約。這下殺人犯成了救世主。他願意為猶太人提供十萬份簽證。他打的算盤很簡單：他不但能藉此重建國際名聲，還能為本國引進白人移民。埃維揚會議後過了五個月，他在一九三八年十一月派遣羅貝托．戴斯帕瑞多（Roberto Despradel）前往柏林擔任駐德大使。戴斯帕瑞多原是名記者，是楚希約的親信。他的兄弟阿圖羅．戴斯帕瑞多（Arturo Despradel）是外交部長，也是他的直屬上司。猶太人問題就由這一家人全權處理。

諷刺的是，戴斯帕瑞多兄弟毫不掩飾對歐洲專制政權的著迷，熱愛法西斯和民族社會主義。希特勒和楚希約惺惺相惜，前者也派了名大使長駐楚希約城。見證此事的英國代表擔憂地表示，元首試圖「利用多明尼加政權的親納粹和反美立場」。德國海軍對加勒比海島國的海岸線特別感興趣。多明尼加擁有眾多深水港，萬一德國與美國開戰，這些情報可能會帶來不少優勢。除此之外，還有不少關於納粹間諜的流言。他們可能已與多明尼加政權打上交道。

一九四一年十二月十一日，三年過去了。羅貝托準備告別柏林。他的兄弟阿圖羅要他關閉使館並打包回國。多明尼加共和國選擇美國陣營，向德國宣戰，令眾人吃了一驚。楚希約是名務實的暴君，也是個巧妙的交涉家。他不只說服美國人忘記海地人大屠殺，而且他的加盟還賣了個好價錢。他迫使華盛頓同意提供優惠貸款，供應軍事物資和訓練人員，並在多明尼加境內各處建立空軍基地網。至於發給德國猶太人的十萬份簽證，已被人們拋在腦後。多明尼加很快就發現根本無力接納那麼多移民。政府重新評估後，把數字降為五千人。人在柏林的羅貝托是否達成這個目標？一九三九年，也就是開放猶太移民第一年，只有五十名猶太難民抵達伊斯帕紐拉島。大部分都年老力衰，對農業一竅不通。然而，多明尼加大使早先卻向獨裁者保證會引入雙手長滿繭的健壯農民。這些男男女女會把遭人遺棄的老香蕉園改造成肥沃的農田，就像巴勒斯坦的基布茲（Kibboutz）。

至少，這是楚希特的幻想。按理，猶太移民應在多明尼加北部，索蘇阿（Sosua）附近地區建立一個興旺的殖民群落。那裡是整座島最貧困的地區之一。這項移民計畫在一九四一年告終，因為納粹對猶太人封閉了整個國界。沒人能離開德國。聖多明哥的猶太區早就宣告失敗。人們全都垂頭喪氣。他們之中有音樂家、商販、律師、教授、教士，但沒有半個熟悉農務的人，沒人體驗過這種鄉間生活。炎熱的氣候，貧瘠的土壤，熱帶特有的疾病，全都消磨了他們的意志。總計下來，只有不到一千名猶太人到多明尼加共和國試運氣。留下來的人更是少之又少。大部分人一有機會就急忙逃往美國。

多明尼加共和國、中國、古巴、瓜地馬拉……這些叛徒全讓瑞士大使弗利榭灰心喪志。一九四二年的新年宴會，他沒有前往總理府。他寧願派代辦卡普勒代表出席。表面上他以健康因素為藉口，但更重要的原因是美國參戰，而且美國要求瑞士擔任美國在德國的委託代表。怎麼做才不會激怒納粹？弗利榭在同意美國的請求前，先見德國官員，要後者放心瑞士絕不會改變中立立場。德國一開始佯裝不悅，其實想趁機交涉新的商貿合約，特別是軍需品的補給。

瑞士在一九四○年至一九四四年間出口的武器和火藥，百分之八十五都送往軸心陣營。德國工程師特別著迷赫爾維蒂聯邦鐘錶工藝。這對德國火炮計畫的雷管安置很實用。弗利榭再次為了滿足德國人的需求，傾盡全力遊說本國政府。千萬別惹德意志帝國生氣，千萬別加入這場世界大戰。他拒絕道德判斷，不願評斷愈漸激進黑暗的德國政治。「雖然這種說法也許有點過時，但中立國絕不能干涉外國政治，」他在戰後所寫的回憶錄中為自己辯護。

但弗利榭幾天後就崩潰了。一九四二年一月二十九日，他要求休假。他渴望離開，遠離柏林一觸即發的情勢。「我懇求您准許我於下週回到伯恩，」他向上級表示，「基於健康因素，我必須安排三週假期，之後才能重回崗位。」此刻適合離開德國嗎？他保證。一切都井井有序，瑞士與德國官方的關係從未如此和諧。那些在十二月要求瑞士保護的國家呢？弗利榭的手下處理得非常完美。「已設立特別部門加以處理，運作得十分順利，毫無阻礙……」

就假設而言，瑞士保護的國家名單說不定很有可能在不遠的未來進一步增加。何時？很快就會發生。但弗利榭不想討論這件事。至少不是現在。他的精力有限，請見諒，他必須為自己的健康著想。「即使接下來幾天或數週內，更多的南美洲國家請求我們負責維護他們的在德權益，我也沒有待在柏林的必要……」弗利榭在一月二十九日提出歸國要求，絕不是偶然。里約會議剛於前一天在巴西結束。美洲二十一國的外交部長在美國的牽線下齊聚一堂，開了整整兩週的會。

華盛頓的目標再清楚不過：團結整個美洲的勢力，一同將軸心國置於死地。首先，美國要求出席各國與德國及其盟友斷絕一切外交關係。面對拉丁美洲各國的外交部長，美國副國務卿薩姆納．威爾斯（Sumner Welles）一開始就定下主調：「只要希特勒主義和他那些可怕害蟲沒被徹底消滅，只要軍國主義的日本沒被擊潰，就不可能有和平的一天……他們必須明白他們再也不能任意摧毀世界各地，一代代男男女女的性命。」人們禮貌地舉手鼓掌，但少了幾分熱情，理由很簡單：並不是每個國家都痛恨納粹。何必摧毀希特勒？何必打敗民族社會主義？

美洲有好幾個國家首領都非常景仰元首的魅力。特別是玻利維亞、智利、巴西和阿根廷。要他們背棄第三帝國，美國必須耗費漫長時間多方交涉才行。但威爾斯辦到了。雖然不是全部，但絕大部分的國家都先後與軸心國斷交。烏拉圭和祕魯於一月二十五日宣布，巴西和玻利維亞則在二十八日行動，隔天輪到厄瓜多，三十日則是巴拉圭。只剩下智利和阿根廷仍堅持原本的立場。

德國人嘗到被背叛的苦澀。連玻利維亞都轉身而去。玻利維亞駐柏林大使館的首席祕書菲德利科．尼爾森─雷耶斯（Federico Nielsen-Reyes）不是熱忱地崇拜希特勒嗎？他不是老吹噓自己是第一個把《我的奮鬥》（Mein Kamph）翻成西文並出版的人嗎？那是一九三五年的事。德國的盟友避免不了這波民族社會主義的浪潮，更何況玻利維亞還受數名親納粹的軍事強人統治。

玻利維亞長年來經歷了一場又一場的政變，權力不斷輪替。再加上玻利維亞的日耳曼族群很有影響力，數年來得以替當地與民族社會主義建立密切關係。衝鋒隊原是納粹黨內主要的軍事部隊，殘暴的恩斯特．羅姆（Ernst Röhm）則是衝鋒隊的首腦，但在一九三四年的「長刀之夜」被希特勒剷除勢力。羅姆曾經接受當地高官委託前往玻利維亞，在一九二八年至一九三○年間組建並重整軍隊。當時他趁機宣揚希特勒的思想。十年過後，那些曾受羅姆訓練的年輕軍官都成了掌控國家的大人物。既然如此，這些人怎會在一九四二年一月轉頭倒向美國呢？

這全歸功於同盟國的一項祕密行動。一個令人嘆為觀止的巧妙計謀。

書籍介紹

本文摘錄自《希特勒的賓客簿：二戰時期駐德外交官的權謀算計與詭譎的國際情勢》，商周出版

作者：讓－克里斯多弗．布希薩（Jean-Christophe Brisard）

譯者：洪夏天

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一本未曾曝光的希特勒外交宴賓客簿，揭露二戰期間最驚心動魄的政治遊戲！

周惠民｜國立政治大學歷史學系教授

黃春木｜建國高級中學歷史科教師

劉仕傑｜時代力量國際中心主任／前外交官

――好評推薦（依姓氏筆畫序）



外交宴賓客簿解鎖二次大戰期間歐陸祕史

一個又一個賓客簽名，一項又一項人性與歷史的見證

法國記者讓－克里斯多弗．布希薩在俄羅斯聯邦軍事檔案庫中找到一份從未曝光的二戰歷史文件：希特勒的外交宴賓客簿，其中記錄著自一九三九年至一九四五年，參與納粹政府重要場合的外交人員與訪客簽名。

隨著希特勒不斷進犯歐洲各國，對德宣戰的國家與日俱增，這些與德意志第三帝國密切往來的人員不僅身處險境，也時時面對著良知的掙扎。他們之中有的同情猶太人，暗中發放簽證，幫忙他們逃往他國；有的深陷希特勒的魅力之中，認為納粹終將攻克眾多敵國；有的表面上雖是中立國身分，私下卻支持納粹，為的是避免祖國落入納粹手中，或唯恐史達林上位毀滅西方文明；有的則落入效忠母國與自身安危的掙扎之中，深怕走錯一步就踏上毀滅之路……

在這本文筆精湛、情節緊湊刺激堪比諜報小說的著作中，布希薩爬梳當時的KGB報告與世界各國外交檔案，透過當局者的視角重現二戰期間諸多事件場景，讓人宛如置身情勢詭譎的第三帝國首都柏林，更道盡當時外交人員的處境，以及參戰各國的爾虞我詐。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰