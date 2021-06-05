疫情期間如何照顧心理健康？找回生活中的「經緯度」，從已知的地方出發

文：翁聞惠（諮商心理師）

當前疫情的影響下，我們在新聞、政策以及人與人之間的互動中，被灌輸許多訊息；為了瞭解其正確性，我們免不了會積極的蒐集許多情報，然而面對龐大而多元訊息的環境，可能會使你感到不安、慌張、憤怒甚至無助。除了生理上的照顧，請讓我們一起照顧心理健康，關心你的情緒。

情況一：不自覺對周遭的人築起防備心

在這動盪不安的環境中，特別在乎他人與自己之間的社交距離，像是遇上：口罩沒戴好、人身距離過於靠近時有咳嗽、打噴嚏等行為出現，會下意識地感到煩躁與厭惡，因為當下不曉得自己身處的環境是否安全？是否暴露在風險之中？且在被多次提醒要遵守防疫措施訊息的背景下，容易在不知不覺中築起自我與他人的距離。

資訊的提醒不免讓我們生起戒備心，然而當覺察到自己變得過於「僵化」的只依「規定」行事時，或者當感知到自己與他人互動開始變得過於不安或煩躁時，請記得先慢下來。

可以先專注於自己的呼吸，並告訴自己：「我知道現在該有、該做的保護措施都盡力做好了，路上大部分的人也都能夠與我一樣，一起配合戴上口罩，且盡可能完成消毒及遵守實名制的流程，在一定保護的措施下我們都盡可能把風險降到最低了」——稍微肯定及看見自己的努力後，再將焦點拉回生活之中。

在這疫情時期無人倖免，大家共同在這樣緊張的氛圍中生活。「生活」是日常，因此維持日常生活原有的需求與作息是重要的。當人與人之間的交流，能夠在尊重彼此生理與心理需求的前提下互動，才能夠設身處地了解對方的「不得不」以及「未能盡善盡美」的情況。

人心惶惶之際，需要有更多的尊重及體諒，帶著重視自己及他人需求的心情互動，便能夠展現及傳達出人與人之間的溫暖。善用網路社交，保持日常人際的交流與連結，同理與支持是滿足愛與歸屬需求的重要元素。

心理師小提醒：在留意物理距離的同時，也請關心你我心理的溫度。

情況二：當計畫頻繁被更改或取消，而感到無助

我們的生活，原則上都是依靠計畫安排來增加掌控感。因為知道未來將發生的事，感到有所準備。但當計劃不斷被迫變動，又或者根本看不到能再度恢復的確切日期時，則可能感到焦慮、恐懼無助，甚至引發憤怒的情緒。

人在慌亂之中，常常都會遺忘自己原本就具有的重要「資產」。當因為計畫被打亂而感到慌亂不安時，請先重新回到自己的生活軸線上，想一想在你原本的生活中有哪些事是你所重視的，而目前又有哪些是你能夠自己安排與解決的事情。試著從那些你熟悉、且可規劃的事情開始著手。

我們的生活都需要有「依據」，依據使我們有「目標」而感到安心。因此當你感到不知所措時，更應該記得維持平時的規律作息，做一些能讓自己感到安心自在的行動，例如定時定量的三餐、均衡飲食、規律運動，也藉此增加自己的掌控感，簡單來說就是持續過生活。

當重新定位後，你將找回你所重視的幾個小目標作為生活方向。生活雖是由計畫所指引，然而當計畫被更動時，不要忘了身為生活主導者的你，可以運用你手中原有的資源，重新規畫生活導向。

心理師小提醒：找回自己生活中的「經緯度」，從已知的地方出發。

情況三：工作環境的風險，影響思緒及注意力

當你的工作地點或環境是熱點區域，甚至本身就是第一線人員時，你周圍的朋友、家屬或者是同住的人，都可能因此感到擔心而緊張，甚至也有可能在互動過程中，產生一些令你感到被汙名化或歧視的感受。這有可能使你在每天上班的途中，被這些資訊所包圍，間接地影響了你的注意力。

你可能因為經濟或責任義務的考量，仍不得不持續前往風險環境，然而在服務與照顧他人的同時，也必須將一半的心力放在自我照顧上。

持續維持平時的防範措施（口罩、裝備、消毒）以及體力（睡眠）、營養（維他命、均衡飲食）、能量的補充（放鬆方法、心情的轉換、人際的支持、抒發情緒的管道）。當了解自己已經做的準備有哪些時，也較能夠從資訊混雜引起的焦慮狀態中回到理性的思考上，穩住自己原有的生活步調以及緩解不安的情緒。

在面對家人、親屬的污名化互動所造成的不適，能夠先回應對方的關心及焦急，並告訴對方你或者工作機構目前已作出的配套措施，若有需要也能夠提出你希望家人或親屬協助的地方，重要的是你能夠找到一同討論這些擔心的夥伴，不論是家人或同事，方能協助你保有在工作上的支持及動力。

尋找穩住自己情緒的方法，在此期間做好自我照顧和培養幽默彈性的心情，能夠協助你調整工作狀態，回到日常的軌道中。

最後提醒每一位夥伴，不管你的工作性質為何或身在何處，都是重要的防疫成員，在自己所處的範圍盡力做到保護自我、他人及環境的行動。相信透過大家齊心協力朝向共同的目標努力，勢必能夠一起度過這次的難關。

心理師小提醒：提醒與了解你已為自己做的防範措施，並重視自我照顧。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航