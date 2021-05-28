2021/05/28,
政治

六四燭光不再？香港警方今年再度禁止維園燭光晚會

六四燭光不再？香港警方今年再度禁止維園燭光晚會
2020年6月4日在香港以燭光紀念六四。為這個活動後來多人因違反禁令被判刑｜Photo Credit: AP / 達志影像

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香港警方以新冠疫情限制規定為由，連續第二年禁止舉行維園六四燭光晚會。香港支聯會已將今年「六四」32週年紀念主題定為「為自由・共命運・同抗爭」，呼籲市民以多種形式參與紀念活動，包括街頭收集簽弔唁冊聯署和網路悼念活動。

香港警方以新冠疫情限制規定為由，連續第二年禁止舉行維園六四燭光晚會。該燭光晚會持續舉行了30年，以紀念1989年中國六四運動，抗議中共政府在北京天安門廣場對這場民主運動的血腥鎮壓。

儘管有此禁令，燭光晚會組織者香港支聯會預計仍然會有很多人參加六四紀念活動，也許規模不會很大。人們也在網路論壇中呼籲大家屆時點燃蠟燭，以紀念在那場至今在中國高度敏感的民主運動中的犧牲者。

「悼念『六四』是香港人過去 31 年的集體回憶，支聯會將繼續爭取市民合法悼念『六四』的權利。」香港支聯會在一份新聞稿中說。支聯會表示，已經收到警方通知，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，警方反對 5 月 30 日「毋忘六四」大遊行，及禁止 6 月 4 日「六四」維園燭光悼念集會。

支聯會表示，將根據《公安條例》向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，期望委員會盡快安排上訴聆訊，讓市民可以在合法及安全的情況下悼念 「六四」。

國際人權組織、西方政府和很多香港人認為，自從去年6月底北京對香港實施《國安法》以來，香港正在走向專制社會。

2019年爆發反送中運動以後，政府利用《國安法》和限聚令，已將街頭抗議活動清除殆盡。

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Photo Credit: AP / 達志影像

去年，六四維園抗議活動被禁止，這是30年來的第一次，官方的理由是新冠疫情限制。如今，香港的生活已基本恢復正常，學校重新開學，大多數工人復工，餐館和商場的顧客絡繹不絕。

香港政府仍然限制戶外集會，要求每次聚會不得超過4人。批評者認為此舉是為了防止2019年那樣的抗議活動再度發生。

今年的「六四」紀念日對中共來說高度敏感，因為該黨正在籌辦建黨100週年慶典。

今年4月，當被問到支聯會六四燭光集會口號包括「結束一黨專政」，是否違反《國安法》時，香港特首林鄭月娥表示，在尊重憲法大前提下，應尊重執政的中國共產黨。

過去30年中，每年的6月4日，數以萬計的人們前往香港維多利亞公園舉行和平的燭光晚會，紀念在「六四」鎮壓中犧牲的人們。

去年，仍有數萬人不顧警方禁令參加了集會。本月早些時候，香港著名民主活動人士黃之鋒等四人因去年未經批准參與紀念「六四」集會被法院判處4至10個月有期徒刑。

香港支聯會已將今年「六四」32週年紀念主題定為「為自由・共命運・同抗爭」，呼籲市民以多種形式參與紀念活動，包括街頭收集簽弔唁冊聯署和網路悼念活動。

澳門活動人士週二在網上發表的警方文件顯示，當局認為過去數年間六四紀念集會上所發布的圖片、標語和訊息「誹謗和污衊中央政府，煽動顛覆政權以及破壞社會和諧。」此外，警方拒絕集會申請的理由中也包括防疫需要。事實上，澳門當地已有數月沒有出現新冠感染病例。這也是澳門當局首次以政治理由禁止就1989年天安門事件展開的紀念活動。

在中國大陸，當局努力將六四運動從人們的集體記憶中清除。

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