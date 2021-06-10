《流量為王！迎接TikTok時代》：如何坐擁流量池，同時避開內容審核「紅線」？

文：蕭聰傑、周琦森

TikTok之所以能成為火爆的社交短影片，其背後的演算法功不可沒。

TikTok的推薦機制（流量分配）是去中心化的，也就是說，每個帳號都有機會爆紅。這一點和Facebook、Instagram、YouTube等社交平台完全不同。

不可不知的熱搜機制

其他的社交平台上，例如Facebook、Instagram等，如果你沒有粉絲，內容就只能孤芳自賞。

但是TikTok不一樣，它的傳播不侷限於粉絲，甚至可以完全沒有粉絲。可是為什麼有人在沒什麼粉絲的情況下玩TikTok，就能輕鬆獲得10萬以上的點讚，而有的人一連發了幾十條影片，卻都沒什麼流量呢？這就必須瞭解TikTok演算法背後的邏輯：流量池。

TikTok每一個影片誕生的初期，都在初級流量池內，影片會被推薦，傳給最有可能對影片內容感興趣的用戶。然後，根據第一批用戶對影片產生的行為回饋，機器會生成對影片品質的評價，從而決定影片是否進入下一個流量池，並獲得更大的流量推薦。

因此，TikTok的演算法讓有能力產出優質內容的人，得到了公平競爭的機會。即使暫時沒有擁有眾多粉絲，只要你有能力產出優質內容，慢慢的就有高流量。

優質內容將獲得高流量推薦，相應地，如果影片進入初級流量池後，用戶的回饋不好、資料不佳，TikTok就會減少推薦，無法進入下一級流量池，甚至遭遇「冷凍」，最終的流量資料就會不理想。

STOP！千萬別誤觸底線

TikTok擁有強大的個性化推薦機制，讓每個帳號都有了製造爆款影片的可能，但正所謂「無規矩不成方圓」，任何一個平台，都有自己的基本要求。

這些要求構成了TikTok平台內容審核的「紅線」，一旦越線，輕則不給推薦，重則封號，甚至被追究法律責任。下面就讓我們一起來瞭解一下這些「紅線」。

反對憲法確定的基本原則內容。

危害國家安全，洩露國家秘密。

顛覆國家政權，推翻社會主義制度，煽動分裂國家，破壞國家統一的內容。

損害國家榮譽和利益的內容。

宣揚恐怖主義、極端主義的內容。

宣揚民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的內容。

煽動地域歧視、地域仇恨的內容。

破壞國家宗教政策，宣揚邪教和迷信的內容。

編造、散佈謠言、虛假資訊。

散佈、傳播淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的內容。

危害網路安全，利用網路從事危害國家安全、榮譽和利益的內容。

侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的內容。

對他人進行暴力恐嚇、威脅，實施人肉搜索的內容。

涉及他人隱私、個人資訊或資料的內容。

散佈汙言穢語，損害社會公序良俗的內容。

侵犯他人隱私權、名譽權、肖像權、智慧財產權等合法權益內容。

散佈商業廣告，或類似的商業招攬資訊、過度行銷資訊及垃圾資訊的內容。

使用本網站常用語言、文字以外的其他語言、文字及評論的內容。

與所評論的資訊毫無關係的內容。

所發表的資訊毫無意義的，或刻意使用字元組合，以逃避技術審核的內容。

侵害未成年人合法權益，或者損害未成年人身心健康的內容。

未獲他人允許，偷拍、偷錄他人，侵害他人合法權利的內容。

包含恐怖、暴力血腥、高危險性、危害表演者自身或他人身心健康內容的內容。（詳細可參見TikTok官方公告內容）

包括但不限於以下情形：

任何暴力或自殘行為內容。

任何威脅生命健康、利用刀具等危險器械表演，危及自身或他人人身及財產權利的內容。

慫恿、誘導他人參與可能會造成人身傷害，或導致死亡的危險，或違法活動的內容。

其他違反法律法規、政策及公序良俗、干擾TikTok正常運營或侵犯其他用戶或第三方合法權益內容的資訊。

禁止越電區：小心平台忌憚的內容

除了上述這些「紅線」外，我們還需要瞭解平台不鼓勵哪些影片內容。

影片品質差、無內容、模糊、產品bug、靜幀、拉伸或破壞景物正常比例、非豎版、3秒，及3秒以下、觀看後讓人感到極度不適等影片。

搬運類影片ID與上傳者ID不一致、帳號狀態標籤為搬運號、明顯截取的PGC內容、錄屏、出現其他平台水印等影片。

調性極不符內容低俗含有軟色情、內容引人不適、內容不符合平台調性、非正向價值觀等影片。

隱性高風險影片或文案中出現廣告、欺詐內容、標題黨、醫療養生類、抽菸喝酒的行為、違規飼養野生動物、虐童現象、疑似賭博場景、封建迷信現象、酒吧等嘈雜環境，與金融相關的產品介紹、宣揚宗教信仰的內容。

平台不鼓勵上述內容，是為了維護平台生態的健康，這樣才能夠持久留住用戶。只有這樣，流量才能產生價值。所以，作為每一個帳號創作者，我們都有責任用優質的影片，共同維護平台的生態健康。

你是熱號，還是殭屍號？

有不少創作者曾反映說，自己創作的帳號一度流量還不錯，但後來不知道是什麼原因，突然沒什麼流量了，無論再發什麼內容，影片資料看上去都是「一片死寂」，於是百思不得其解。

其實若碰到這種情況，你基本可以確定：自己創作的帳號被降權處理了。每一個TikTok帳號，都有被機器和人為判定的一個權重，它直接影響著帳號的流量。

每個平台遊戲的帳號都會有等級之分，TikTok也不為過。以下有5種帳號分類，可以依此瞭解自己帳號目前的位階，並隨之更改策略：

僵屍號

如果是持續一個星期新發佈作品的播放量在100以下，則視為僵屍號。僵屍號幾乎等於廢號，此時建議重新註冊TikTok帳號。僵屍號就是連TikTok好友也不會給推薦，相當於你發朋友圈，別人也看不到。

最低權重號

如果持續7天新發佈作品，播放量在100至200之間徘徊，則是最低權重號，只會被推薦到低級流量池。如果持續半個月到一個月沒有突破的話，會被降為僵屍號。

中途降權

還有一種特殊的情況是「中途降權」。比如說帳號之前的播放量是在幾千或者幾萬，但是有一天你發佈了一條特別硬的廣告，這裡必須知道TikTok是很討厭硬廣告的（太直接或明顯介紹商品）。所以，一旦它的系統識別到內容廣告太硬了，那麼就會直接降權，可能直接把這個帳號就降為最低權重號或者僵屍號。

很多帳號突然就沒有播放量的原因，容易被「中途降權」的第二類行為，就是「搬運」。你的帳號若直接複製了其他平台的影片，而沒有經過二次創作，被平台識別後，也會被降權。

另外，會被「中途降權」的第三類行為，就是「刷流量」或「刷粉絲」。

待推薦帳號

如果影片播放量是在1000至3000之間，則為待推薦帳號，這個權重相對比較高。

如果說你接下來持續發佈了比較高品質的作品，或者垂直領域的一個優質作品被TikTok看到了，那麼它會直接把你推薦到更大的流量池裡，那個時候你的影片就可能一夜之間成為「小爆款」。

待上熱門帳號

影片播放量持續在1萬以上的帳號，為待上熱門帳號，官方會主動把影片推送給更多的人。

這種帳號距離爆款只差一步之遙，所以此時的帳號創作者一定要趁熱打鐵，主動參與各種官方的最新話題、挑戰活動等，積極使用平台上最新發佈的音樂作為BGM，使用最新的拍攝功能（如合拍、搶鏡等）。只要你這樣做了，內容很快就會被推薦到更大的流量池中，從而一夜成就超級爆款。

在此要提醒創作者們：TikTok上面的熱門是「保質期」特別短的，每天會更新出來很多新熱門。所以我們發佈影片的時候，一定要找最新的熱門，並且找參與人數最多的話題來執行。不要去蹭那些過時的話題，因為那種熱點蹭了也沒有作用。

教你跟降權say NO！

如何避免被降權？給大家一些可行的方法：

一部手機一個坑：保證一部手機對應一個電話卡和一個帳號。不要出現一部手機頻繁切換多個帳號的情況，這樣是會被降權的。一部手機最多操作兩個帳號。

堅持原創：多採用TikTok App或剪映（TikTok的子公司）進行拍攝。

發佈高品質的作品：多參加熱門話題，多使用熱門音樂，發佈影片時多＠ TikTok小助手。

書籍介紹

本文摘錄自《流量為王！迎接TikTok時代：百萬播主實戰上線，TikTok經營操作大公開》，博思智庫出版

作者：蕭聰傑、周琦森

自媒體當道，運用TikTok建立個人品牌，百萬粉絲不是夢。《紐約時報》曾將此App評為「可能是現存唯一真正令人愉悅的社交網路……，成功催生了大批影響力人物，這些用戶擁有數百萬粉絲，在青少年中有著家喻戶曉的地位」，其國際市場影響力已超越騰訊。TikTok因COVID-19疫情，在全世界的居家令下，成為當時（2020上半年）全球手機應用程式下載量第一名。

影片已經超越傳統娛樂媒體的角色，成為主流傳播，也成為現代年輕人的重要表達媒介。透過自媒體經營個人品牌，有些人可以成功建立自己的專業形象，從而找到更多商業機會或職涯貴人，甚至有專業的自媒體經營者透過系統化的知識教學，在「數位學習」趨勢正興盛的現在成功變現！

Photo Credit：博思智庫

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航