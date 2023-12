加薩走廊之外，以色列屯墾民殘殺平民老百姓，西岸巴勒斯坦家庭破碎

(中央社)當全球聚焦以哈戰爭在加薩走廊的發展之際,另一塊巴勒斯坦被占領的土地約旦河西岸也籠罩在遭受以色列暴力對待的陰影下。西岸家庭常因以色列無由攻擊而破碎,外媒至當地採訪遺孀遺孤令人心酸的故事。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(HAMAS)10月7日突襲以色列,以色列誓言為了自衛要消滅哈瑪斯,並因此對加薩走廊展開大量空襲轟炸。然而,自以哈戰爭後,並非由哈瑪斯控制,而是由巴勒斯坦自治政府(PA)管轄的約旦河西岸,遭受以色列暴力殘殺的事件也越趨嚴重。

採收橄欖時莫名遭殺害

根據《埃及金字塔報》(Al Ahram)報導,居住約旦河西岸納布盧斯(Nablus)以南一個村莊的男子薩利赫(Bilal Saleh),10月28日在住家附近與家人一起採摘橄欖時,被以色列屯墾民射擊,胸部中彈,送醫後不治。

根據事發影片,當時這家人正在採收橄欖,有4名男子走向這家人大聲喊叫。這4人頭戴屯墾民愛用的猶太白色針織小圓帽(yarmulkes),其中一人手持自動步槍。薩利赫原本已逃跑,後來回到原處要拿忘記的手機,因此被射擊到胸部,大量出血致死。

薩利赫的妻子伊赫拉斯(Ikhlas)說,在丈夫莫名其妙被殺幾日後,她接到附近以色列屯墾區阿里爾(Ariel)警察局的通知,要求到警局說明事發狀況。

伊赫拉斯告訴在當地採訪的媒體《法新社》記者說:「當一名警衛在警察局門口檢查我的身分證時,有一名以色列屯墾民開車經過。他看到我戴著頭巾,就搖下車窗朝我吐口水。」

「在那之後,我就不奢想他們會給我們什麼樣的正義了。」伊赫拉斯憂傷地吐出這句話。

以色列屯墾區不斷擴大,居民持有武器經常殺害巴勒斯坦人

《法新社》報導,他們多次聯絡警察局和負責監督巴勒斯坦領土居民活動的以色列國防部協調處(Coordinator of Government Activities in the Territories,COGAT)要求說明,但對方完全不回應請求。

根據巴勒斯坦自治政府統計,自10月7日以哈爆發戰爭以來,在約旦河西岸被以色列士兵和屯墾民殺害的巴勒斯坦人已達250多名。

2005年成立於以色列,專門為生活西岸巴勒斯坦人捍衛人權的人權團體志願者組織Yesh Din,針對在2005年至2021年間,屯墾民對巴勒斯坦人使用暴力的案件進行研究分析。該組織官網上的數據顯示,只有7%的案件被提起訴訟,其他的案件都被以色列當局駁回。

屬於巴勒斯坦土地,現由巴勒斯坦自治政府治理的約旦河西岸,有230至300萬名(不同調查報告有不同數據)巴勒斯坦人在此居住生活。

以色列自1967年發動六日戰爭(第3次中東戰爭)並在取得勝利後,便一直強行占領西岸至今,逐步成立屯墾區(settlement),讓猶太人遷徙至區內居住,稱屯墾民(settler)。在這些被聯合國視為非法占領的屯墾區內,住有近50萬名以色列屯墾民。他們嚴格限制,不准巴勒斯坦人進入這些區域。

這些武裝屯墾民在當地巴勒斯坦人的眼中,和以色列士兵沒有兩樣,因為他們持有武器,會霸占巴勒斯坦人的住房,並殺害他們。

薩利赫的妹夫哈澤姆(Hazem)說:「過去10年來情況變得越來越嚴重。我們一直受到攻擊,我們的土地被他們奪走,他們也握有權力,可以為所欲為,不斷擴大屯墾區。」

根據報導,在今年10月前的幾個月內,以色列軍隊已在約旦河西岸打死打傷了數百名巴勒斯坦人,其中絕大部分是青少年。

10月7日以哈戰爭後西岸的情勢變得更危急。以色列在這些被占領土上實施嚴厲鎮壓,強行逮捕3200多名巴勒斯坦人。

以色列也放寬武器取得的相關法律,承諾讓居住在至少1000個地點(包括屯墾區)的以色列平民可擁有武器。

薩利赫遺留下4名兒女。薩利赫的岳母穆納(Mouna)對小孩們的狀況感到不忍。她說:「你怎麼能在幾秒鐘內,在孩子眼前輕鬆殺死一個人?這是什麼世界?」

哈澤姆說:「我們不講暴力或復仇。我們呼籲和平、正義和仁慈。現在能做的就是講述我們的故事,即使這讓我們感到無比痛苦。」

