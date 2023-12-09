加薩走廊之外，以色列屯墾民殘殺平民老百姓，西岸巴勒斯坦家庭破碎
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10月7日以哈戰爭後西岸的情勢變得更危急。以色列在這些被占領土上實施嚴厲鎮壓，強行逮捕3200多名巴勒斯坦人。以色列也放寬武器取得的相關法律，承諾讓居住在至少1000個地點（包括屯墾區）的以色列平民可擁有武器。這些武裝屯墾民在當地巴勒斯坦人的眼中，和以色列士兵沒有兩樣。
（中央社）當全球聚焦以哈戰爭在加薩走廊的發展之際，另一塊巴勒斯坦被占領的土地約旦河西岸也籠罩在遭受以色列暴力對待的陰影下。西岸家庭常因以色列無由攻擊而破碎，外媒至當地採訪遺孀遺孤令人心酸的故事。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（HAMAS）10月7日突襲以色列，以色列誓言為了自衛要消滅哈瑪斯，並因此對加薩走廊展開大量空襲轟炸。然而，自以哈戰爭後，並非由哈瑪斯控制，而是由巴勒斯坦自治政府（PA）管轄的約旦河西岸，遭受以色列暴力殘殺的事件也越趨嚴重。
採收橄欖時莫名遭殺害
根據《埃及金字塔報》（Al Ahram）報導，居住約旦河西岸納布盧斯（Nablus）以南一個村莊的男子薩利赫（Bilal Saleh），10月28日在住家附近與家人一起採摘橄欖時，被以色列屯墾民射擊，胸部中彈，送醫後不治。
根據事發影片，當時這家人正在採收橄欖，有4名男子走向這家人大聲喊叫。這4人頭戴屯墾民愛用的猶太白色針織小圓帽（yarmulkes），其中一人手持自動步槍。薩利赫原本已逃跑，後來回到原處要拿忘記的手機，因此被射擊到胸部，大量出血致死。
薩利赫的妻子伊赫拉斯（Ikhlas）說，在丈夫莫名其妙被殺幾日後，她接到附近以色列屯墾區阿里爾（Ariel）警察局的通知，要求到警局說明事發狀況。
伊赫拉斯告訴在當地採訪的媒體《法新社》記者說：「當一名警衛在警察局門口檢查我的身分證時，有一名以色列屯墾民開車經過。他看到我戴著頭巾，就搖下車窗朝我吐口水。」
「在那之後，我就不奢想他們會給我們什麼樣的正義了。」伊赫拉斯憂傷地吐出這句話。
以色列屯墾區不斷擴大，居民持有武器經常殺害巴勒斯坦人
《法新社》報導，他們多次聯絡警察局和負責監督巴勒斯坦領土居民活動的以色列國防部協調處（Coordinator of Government Activities in the Territories，COGAT）要求說明，但對方完全不回應請求。
根據巴勒斯坦自治政府統計，自10月7日以哈爆發戰爭以來，在約旦河西岸被以色列士兵和屯墾民殺害的巴勒斯坦人已達250多名。
2005年成立於以色列，專門為生活西岸巴勒斯坦人捍衛人權的人權團體志願者組織Yesh Din，針對在2005年至2021年間，屯墾民對巴勒斯坦人使用暴力的案件進行研究分析。該組織官網上的數據顯示，只有7%的案件被提起訴訟，其他的案件都被以色列當局駁回。
屬於巴勒斯坦土地，現由巴勒斯坦自治政府治理的約旦河西岸，有230至300萬名（不同調查報告有不同數據）巴勒斯坦人在此居住生活。
以色列自1967年發動六日戰爭（第3次中東戰爭）並在取得勝利後，便一直強行占領西岸至今，逐步成立屯墾區（settlement），讓猶太人遷徙至區內居住，稱屯墾民（settler）。在這些被聯合國視為非法占領的屯墾區內，住有近50萬名以色列屯墾民。他們嚴格限制，不准巴勒斯坦人進入這些區域。
這些武裝屯墾民在當地巴勒斯坦人的眼中，和以色列士兵沒有兩樣，因為他們持有武器，會霸占巴勒斯坦人的住房，並殺害他們。
薩利赫的妹夫哈澤姆（Hazem）說：「過去10年來情況變得越來越嚴重。我們一直受到攻擊，我們的土地被他們奪走，他們也握有權力，可以為所欲為，不斷擴大屯墾區。」
根據報導，在今年10月前的幾個月內，以色列軍隊已在約旦河西岸打死打傷了數百名巴勒斯坦人，其中絕大部分是青少年。
10月7日以哈戰爭後西岸的情勢變得更危急。以色列在這些被占領土上實施嚴厲鎮壓，強行逮捕3200多名巴勒斯坦人。
以色列也放寬武器取得的相關法律，承諾讓居住在至少1000個地點（包括屯墾區）的以色列平民可擁有武器。
薩利赫遺留下4名兒女。薩利赫的岳母穆納（Mouna）對小孩們的狀況感到不忍。她說：「你怎麼能在幾秒鐘內，在孩子眼前輕鬆殺死一個人？這是什麼世界？」
哈澤姆說：「我們不講暴力或復仇。我們呼籲和平、正義和仁慈。現在能做的就是講述我們的故事，即使這讓我們感到無比痛苦。」
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
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