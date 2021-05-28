雙北紓困方案出爐：北市急難救助金最高2萬，新北失業勞工每戶可領1萬

疫情持續延燒，仍以最早升級三級警戒的雙北地區最為嚴重，今（28）日雙北地區總計確診數為5040人（包含校正回歸數），台北市政府和新北市政府分別宣布最新的紓困方案；目前因為疫情失業、被減班減薪，生活陷入困境的民眾，除了可以緊急申請現金補助外，另外雙北市政府也都推出包括延後繳稅、減稅、企業融資貸款、不動產減租等方案。

台北市推急難救助金最高2萬，勞工減班也可申請紓困補貼

台北市政府今天推出9大短期紓困措施，包括延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，追溯自5月1日起至7月31日止，實施3個月，未來將視疫情狀況滾動檢討。

北市府指出，就設籍台北市市民，因疫情致生活陷困者，社會局可先核發新台幣3000至6000元急難救助金。單身補助3000元，如果是弱勢家庭、無收入陷生活困境的民眾的話則是最高補助6000元，至於家裡若有其他的困難，像是有高額的醫療費用或是家裡有人過世的話，最高則可以領到2萬元。

針對勞工部分，推出安心即時上工及安心就業等紓困措施，假如事業單位實施「減班休息」， 勞工前後平均月投保薪資差額的50％按月補貼，例如薪資減薪前每月平均月投保薪資3萬元， 減班減薪後為2萬4000元， 平均月投保薪資差額6000元， 政府補助50％即為每月補助3000元。

觀傳局針對設籍北市的居家隔離、居家檢疫者，本人或其同住親友入住北市防疫旅館、檢疫所或合法旅館，最高補助14日7000元。另外收住北市快篩陽性個案或確診個案的「加強版防疫專責旅館」從業人員，除固定薪資外，將補貼從業人員每日2000元之補貼，最高補助14日2萬8000元。社會局也提供受隔離、檢疫者及照顧者，於隔離及檢疫期間每人每日1000元防疫補償金。

延稅部分，房屋稅、娛樂稅、牌照稅及地價稅納稅義務人屬中央紓困振興或補償紓困辦法受紓困者、營業額減少達15%者、出租自有不動產的房東，因應疫情減收租金比例達15%者，可向北市稅捐處申請延期或分期繳納，最長可延期12個月或分36期。

針對因為疫情遭受影響的店家，包含在5月14日就已經停業的萬華172間茶藝館，以及台北市193間十大特定行業，像是舞廳、酒吧、夜店、三溫暖與電子遊戲場等業者也在5月15日停業，台北市政府預計將對這些業者，停徵自停業期間至6月14日的營業稅，但是否會延長徵稅時間仍要視疫情發展來決定。

Photo Credit: 中央社

降稅部分，房屋稅因疫情影響停業或禁止內用等而致營業面積縮減者，稅捐處主動依主管機關提供的關閉場所資料進行核定，或依民眾申請，稅率由營業用3%調降為非住家非營業用2%。牌照稅、娛樂稅也有相關延繳或免繳措施。其中，配合北市防疫措施強制停業的業者或娛樂場所，北市稅捐處將主動依公布停業日期或查得資料停止課徵停業期間的娛樂稅。

承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息。針對聯營公車、復康巴士也有相關補助，文化局也提出plus1因應疫情期間藝文專案補助計畫、plus2疫情時代下的公共藝術設置計畫。此外北市府提供15億元融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息。

台北市政府也建置「嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區」，提供查詢相關懶人包、紓困措施、聯絡窗口，並快速連結市府防疫專區及稅捐等資訊。

新北市：失業勞工每戶可領1萬，低收入戶認定標準放寬

新北市紓困方案今日下午也出爐，根據經發局初步彙整各局處資料，針對個人、家庭、企業業三大面向，第一階段以社會基層為主，給予特定族群基本生活即時性救助，且低收入戶認定標準放寬至2.5倍，失業勞工則每人可領1.1萬。

第一階段紓困補助以低收入戶、中低收入戶、弱勢家庭為主，認定條件比中央寬裕。依據社會局研擬的急難慰助計畫，肩負家中經濟重擔者（收入負擔家庭生活費1/3以上；而家庭總收入分配到全家人口數，每人平均生活費低於「最低生活費」的2.5 倍，以2021年標準來說，每人每月最低生活費1萬5600元，因此，2.5倍為3萬9000元），假如受到疫情影響，公司停業或暫時停工，又未能領取相關勞工補助或失業補助，導致全家生活陷入困境者，每戶可領1萬元，即日起可線上申請。

除了失業生活扶助金約1萬元，也就不動產及攤位租金、權利金減徵、勞資爭議訴訟等進行補貼。促參廠商、市有房地承租業者、設定地上權業者及公有市場攤商，市府也提供相關紓困方案，促參廠商及設定地上權業者之營運權利金，最高減免35%。公有不動產出租作營業使用者，租金減收50%，公有市場攤商使用費則減收50%，減免期間皆為5月15日至8月31日。至於租金、權利金、市場使用費等規費與各項罰緩，繳納期限一律展延3個月。

另外對於飯店、旅館及其他營利事業已停用或縮小營業面積者，其房屋稅率由原3%降為2%；查定課徵之娛樂稅業者，新北市府也主動減徵2021年5月至8月查定稅額之30%，另配合疫情停業者，則於停業期間停徵娛樂稅。各類車輛停駛未使用之期間，牌照稅可按日免徵。

此外，為了避免去年排隊亂象及群聚再起，一率採線上申請或郵寄。

雙北可能在本週末「推演」第四級警戒

升第四級警戒擴大管制的兵棋推演，為疫情的變化預先做準備，據了解，推演日期訂在30日，推演內容包含交通、教育、產業、民生、社會照護及「大量身故」。屆時公共運輸會有所限制，也將進行私人運具管制、民生必需品也會有所管制。

事實上，去年4月台北市和新北市就進行過推演，將狀況分為擴大管制初期、擴大管制執行期間與撤除擴大管制階段，針對民生物資、商業行為限制、醫療衛生救護、人員進出管制、交通運輸等生活方面進行規範。

對此，陳時中今天在指揮中心記者會時表示「要兵棋推演可以」，不過他也強調，現在雙北市最重要的事，一是篩檢量能要夠，二是居家隔離的確診者能否加快移出至安置處所或送醫，才是當務之急。

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核稿編輯：翁世航