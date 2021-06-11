《找到人生中最重要的7個人》：和老闆槓上是不智之舉，如何糾正「偏見」把冤家變知己？

文：李維文

和老闆槓上是不智之舉

如何和老闆或主管建立令人羨慕的師友關係呢？在這個世界上，有沒有什麼辦法可以加深老闆對自己的好印象？

我們都希望自己的事業蒸蒸日上，但上頭的管理者會希望你得償所願嗎？

這是個極為現實的問題，許多人都覺得主管是自己的對頭，很容易形成對立關係，而不是輕鬆的合作關係。

在上海工作的趙鵬很鬱悶，因為曾與他有過節的一位前同事張先生，竟然應聘到他現在上班的公司，還做了他的頂頭上司。趙鵬說：「我離開原來的公司就是因為張先生，作為元老級的同事，他經常排擠我。我實在無法忍受，才選擇跳槽，沒想到他竟然跟了過來，真是陰魂不散。」

「這的確很糟糕，後來怎麼了？」

趙鵬無奈的說：「第一天見面時，張先生表現得很吃驚，彷彿不知道我在這裡上班，其實他早就知道了。接著假裝跟我很熟，互換了現在的聯繫方式，還說要一起吃飯，說我們兩個得相互照顧之類的話。」

「這不是挺好嘛，是一個好的開始。」

「但是，過幾天我就明白了，那只是假象。這位張先生仍然是那種靠打壓別人來獲得內心平衡的人。在前公司他打壓像我這樣的新人，現在，他又開始打壓我這種下屬，而且還變本加厲。」

趙鵬的「遭遇」值得同情，但要改變這種局面並非沒有辦法。主管與下屬並不是敵人， 兩者在本質上仍然是合作關係。只不過由於某些因素的存在，下屬很難付出足夠的努力，讓主管改變這種錯誤的觀念。

松下公司的一位人力資源總監森晃先生曾說：「許多管理者在工作中都沒有安全感，因此他們不願意讓下屬表現得很搶眼。相反的，他們可能會搶員工的功勞，還會排擠能力強的員工或同事。如果可能，這種管理者還會提前採取行動，也就是避免聘請那些在簡歷上就可以看出可能取代他們的人。」

我們知道，這是主管們犯下最嚴重的錯誤之一。有的主管會隱藏某些訊息，不讓下屬的工作得到公司認可，或者分配較少、無法展現能力的工作給有潛力的員工，並減少相關培訓， 來阻止這些員工的表現進入更高層管理者的眼皮底下。此舉對整個公司的發展相當不利，也不可取。

糾正「偏見」把冤家變知己

如果你的主管存在一些偏見，你該如何改變對方，並且成為他們眼中的「知己」呢？

第一，自己的心態很重要。你是否能暫時超越個人利益？忍耐是最「無能」的，卻經常是最有效的辦法。當主管透過一連串的舉動確認你是否具有威脅性，一旦確認你不存在替代他的可能性以後，他可能的選擇就是改變之前的作法，並開始補償你。

第二，不要在主管面前表現出過於強烈的雄心壯志，如果你的野心太大或者太貪心，對你則相當不利。主管有時更看重下屬的情商，這意味著你必須先成為一名優秀的執行者，他才會樂意指點你，並把你視作他的左右手。

第三，你不但要稱職的完成眼前的工作，還要勝任公司長遠發展的需求。在前兩點的基礎上，第三點將決定主管是否視你為盟友。你需要證明自己的存在對他的職業發展有利，才能與他形成共贏的合作模式，否則他可能不會重用你。

總之，讓主管站在你這一邊是可能的，即使你們是從「冤家對頭」開始，也能夠透過謙恭禮讓的原則逐步獲取理解。其基本要求就是：你必須屏棄自負、傲慢和沒有耐心等，可能影響你個人品牌的特質。不要讓主管覺得你是一個正尋找成功捷徑或懷才不遇的對手，這樣你才能順利度過第一道關卡，取得繼續「考試」的入場券。

好下屬的七大守則

1. 當個虛心的學習者

當你的老闆在各方面都很優秀時，你最應該做的，是以謙虛謹慎的態度虛心求教，而不是無視他的能力，甚至產生當眾頂撞他的想法。

這點很容易做到，像是你可以在匯報工作時記下主管的指示，並針對他最拿手的領域提問；或私下請教對方最為自豪和驕傲的事情，以便打開他的話匣子。毫無疑問，這樣做會引起主管對你的好感。他會深深覺得，你是一名好學生，而且很有發展前途。

2. 當個忠誠的協助者

老闆最大的苦惱莫過於一堆工作沒人做，自己卻忙得焦頭爛額。根據調查，多數老闆都會定期產生「沒有一名下屬值得信任」的感慨，這是管理者壓力的體現。如果你想和主管建立良好的關係，千萬不要逃避棘手的工作。如果你覺得自己可以勝任，那麼就大膽站出來自願接手，為老闆排憂解難，讓他把你視為值得信任的心腹大將。

3. 當個真誠的「粉絲」

若是主管的工作能力強，自然各方面都是團隊的楷模。在管理上，這種主管對下屬一視同仁，有功則賞，有過則罰，從不偏袒任何人，也絕不對後進員工冷眼旁觀。面對這樣的優秀主管，你當然要真心仰慕，成為一個真誠的「粉絲」。

通常這樣的主管行事作風都是強硬派，在工作中，他們認為自己的作法就是正確的，但別人可能不理解而難免感到一絲「寂寞」。此時，你的理解和崇拜能讓他找到一些存在感和成就感。在崇拜和理解他的同時，你也要結合其他規矩，多和他溝通、請教，增強彼此之間的聯繫，這樣的效果會更好。

4. 當個擅長讚美的僕人

這裡所指的讚美不是讓你拍馬屁，而是適當肯定上司的優點，讓他知道你的認同。優秀的主管通常也是頭腦聰明和交際廣泛的人，他們通常也會認為自己是了不起的人物。就像我們常看到一些老闆，不管在哪都趾高氣揚，對於此類上司，讚美是少不了的手段。因為他們對別人的批評特別反感，只想聽到讚揚，以滿足自己的心理期待。

需要注意的是，讚美也要適度，過度讚美會弊大於利，不要讓人覺得你是虛情假意，如此只會引起反效果。要瞄準主管的亮點，針對他的功績和特長讚揚，最好不是直接對他講， 而是講給別人聽並且確信當事人一定能聽到。切記，不當面讚揚的效果一定最棒。

5. 當個積極跟隨的盟友

一位好主管的工作能力很強，在其帶領下，部門業績肯定能夠迅速提高，在他的團隊中也有更多的晉升機會。但前提是，你必須讓主管覺得你是「他的人馬」。

怎樣成為「主管的人馬」？就是積極的跟隨他，堅決的執行他的命令。我們對主管要忠誠，不折不扣的執行他的命令，盡可能完成他所交代的工作。在業務上讓他放心的同時，還要在思想上讓他放心，這樣才能獲得他的全然信任。在機會到來時，主管就能想到你而不是別人。

6. 當個講究細節的優秀下屬

好上司非常看重細節，他們通常是追求完美的人。所以，在他們手下工作，你也要講究細節，工作時要周到細緻，不放過任何一件小事。先把該做的事情做好，優化每一個環節， 再盡善盡美，多注意幫助別人，提高部門的工作能力。這樣的下屬才最優秀，讓主管看到你的務實表現，怎麼可能不給你機會呢？

7. 當個懂得距離之美的知心員工

人與人之間都需要一點「距離」，同樣的，在下屬和主管之間當然也是。你和頂頭上司之間的關係就算再親密，你也要懂得適度拉開一定的距離，保持分寸不逾矩，這樣做才是大智慧。

例如對只管的某些隱私，要堅持不聽、不看、不問和不關注的「四不」原則。在該出現的時候出現，在不該出現的時候就不要出現。要有一種「不即不離，不縛不脫」的處事原則， 才稱得上明智；要採取一種工作上密切配合、生活中互相理解、涉及隱私時保持距離的態度， 方可讓主管感到舒適。

好主管給你六種力量

一位好主管能積極幫助我們，帶來正面的能量。在一個優秀的主管底下工作，你會發現要學習的地方太多了。反之，讓你去一些水平很差的老闆手下待兩年，你可能會瘋掉，因為兩年後不但什麼都學不到，自己的能力還可能會降低。

如果遇到一個好主管，就要抓住機會學習。就像一艘帆船，既然來了東風，就得借力遠航。具體來說，好主管會給予我們以下六種不同的力量與幫助。

1. 自信的力量

不論你是部門主管還是新員工，都要有自信。自信是成功的基礎；沒有信心，就什麼都做不成。

一位壞主管會經常打擊下屬的自信，在下屬犯錯時當眾羞辱：「喂，你除了坐在那瞎想還能幹什麼？」這種主管從來不鼓勵下屬總結經驗，從頭再來。好主管則是激勵型的，他們會讓你明白，做好一件事需要長期堅持並且有信心，他們會保護你的自信並幫助你提升。

擁有自信雖然未必能成功，但沒有自信一定會缺少主見，也缺乏勇氣，在工作上不但會怯於承擔重任，而且老是會自覺技不如人，不敢和人打交道，也不敢在主管面前表現自己。尤其遇到困難時，有沒有自信就更顯重要。有信心的人可以坦然面對挫折，缺少信心的人則對困難敬而遠之，這樣也會讓同事瞧不起。

一位好主管擅長保護員工的自信。所以，我們在向好主管學習時，首先要學習的就是自信：觀察他們是如何工作，如何激發自信，這些會對你產生很大的激勵作用。

2. 微笑的力量

好的管理從微笑開始，也從善意開始。我在最近幾年的調查中總結出一位好主管的幾大特質中，很重要的一點就是，不論是面對下屬或客戶，他們總是經常保持微笑。

人與人之間的關係就是一面鏡子，你對別人微笑，別人也會回以善意和燦爛的笑容。好主管深知這點，他們擅長眼神和表情的交流，而這正是值得我們學習的地方。

當你學會了微笑，在上班時你將看到，昨天還針鋒相對的同事變得和藹可親，昨天還想吵架的客戶已經平心靜氣跟你談話，而且原先累積在心底的許多煩惱也會煙消雲散。

這是因為，交流總是從微笑發起，和解也總是從微笑開始。微笑，是人際關係中最物美價廉的潤滑劑。如果你仔細觀察，你就能在自己的主管臉上經常看到它。

3. 實作的力量

不肯實作的人很難成為一名領導者。凡是坐上高位之人，多數都是實業家。沒有實作， 你就什麼都做不成，任何美妙的想像都只能停留在空想階段。

從好主管的身上，我們總能看到實作的力量，懂得腳踏實地，把夢想付諸行動，我們才不至於讓自己的人生理想成為「海市蜃樓」。學習主管的拚搏和務實精神，一步步做好自己

的工作，用行動來證明自己的價值，這才是你應該做的。

4. 誠信的力量

在管理過程中，好主管言出必行，有諾必守。像是獎懲機制的運用上，他們賞罰分明， 不違反規定，也不口是心非、言行不一，這就是誠信。要向好主管學習誠信，因為靠謊言獲得的成績不能長久；沒有誠信，你雖然短期內可以獲得成功，時間長了還是會被看破而失敗。

5. 謙虛的力量

一位優秀的管理者，常常也是一個謙虛的學習者。他們之所以能長期保持優秀，就是因為他們個性謙虛，且不斷的充電學習。面對下屬好的建議，他們能有針對性地吸取，並提拔下屬到適合發揮其自身長處的位置上。這就是謙虛的力量。

有些人只盯著主管的才能，他們說：「哇，我的老闆好厲害，可以五分鐘談下一筆幾百萬元的生意，我要向他學習。」但他們可能不知道，決定這筆生意的眾多因素中，除了老闆出色的口才，還有其謙遜的態度。

你要學會觀察現象背後的本質，看到是什麼原因讓主管能坐上現在這個位置，從他身上學習真正有益的東西。平時多與主管溝通交流，體會他們的謙虛大度，反省自己的不足，這樣才能真正學到他們的長處，讓自己也更加優秀。

6. 淡定的力量

什麼是淡定？贏的時候不欣喜若狂、得意忘形；輸的時候不搥胸頓足、自暴自棄，而是心態平和，寵辱不驚，不管輸贏，總能保持一顆平常心，按部就班地繼續自己的計畫。很少有人可以達到這種淡定境界，因為多數人都渴望成功，懼怕失敗，因此事業稍有波動就非常緊張，情緒也跟著起起伏伏。

一位優秀的管理者，肯定經歷過許多風風雨雨，歷經過無數磨難的考驗，早就養成一顆百毒不侵的淡定之心。

我認識一位從事農產品出口生意的企業家馬克休斯，有一次，由於國際糧價下跌，他的公司慘賠美金四百萬元，眼看著連銀行貸款也還不了，他的員工和親人都驚慌失措，有人甚至選擇離職，公司上下情緒都很低落，但馬克休斯卻相當鎮定。

在給我的電話中，馬克休斯冷靜的說：「李，我當然緊張，但我知道，緊張和恐懼於事無補，我必須保持鎮定，讓我的員工和親人知道，無論出了多大的事，我都可以解決。事實上我也做到了，大家很快跟著平靜下來，而且一起想辦法，解決這個難題。」後來，馬克休斯真的做到他所說的了。

跟著像馬克休斯這樣的老闆，你才能明白他們為什麼能夠成功。從他們身上汲取這些積極的力量，你才能變得和他們一樣優秀，才不至於繼續平庸下去。

上述的這六種力量既代表了做事的原則，也體現了做人的方法。更是想要成功，必須擁有的六大力量。

服從的秘密

許多人和主管共事時，免不了在「服從」和「不服從」之間猶豫。來自巴西的聖蒂貝就時常有這種煩惱，他說：「我覺得老闆經常犯錯，我覺得他做的有些決定並不正確，我很想反駁，告訴他應該怎麼做，但每當我一開口，就會被他訓斥。他甚至用降薪來處罰我，我如果再頂撞他，就會被解雇了。」

我問他：「後來怎樣了？」

聖蒂貝堅定的說：「當然是我對了，雖然不是全部。」

相信有上述經歷者不在少數，人們習慣性的質疑權威，雖然老闆很能幹，是業界強人， 但也會犯錯。有的主管命令下屬去做明顯會遭到懲罰的業務，有的主管則為了自己的虛榮心強迫下屬服從他的不恰當命令。

書籍介紹

本文摘錄自《找到人生中最重要的7個人》，方舟文化出版

作者：李維文

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Photo Credit: 方舟文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬