心愛的貓狗其實也會得腎衰竭？淺談寵物腎病的成因與飲食照護

你希望親愛的毛小孩能健康快樂地生活嗎？其實這並不容易，因為腎衰竭離你我的摯愛並不遠！根據統計註1，15歲以上的貓咪有20%～50%都會面臨程度不等的慢性腎衰竭問題，腎衰竭是老年貓狗的常見疾病，更是貓咪的前三大死因之一。想讓心愛寵物健康快樂生活，就應該建立寵物腎病的基礎知識與日常飲食的照護方式，做好萬全準備，才能讓彼此相伴的時光更快樂。

Photo Credit: 法米納 腎衰竭是貓咪的前三大死因之一，然而腎臟病變的初期症狀不明顯，飼主發現時，往往已進入慢性腎衰竭階段。

定期健檢有助於掌握貓狗腎臟健康狀況，越早發現越能控制腎病發展

腎臟是幫助身體排除毒素與代謝廢物的器官，當腎功能受損時，身體排除廢物的能力降低，進而就會影響健康。貓狗腎臟疾病的成因十分複雜，感染、中毒、特定品種等因素都可能與急性或慢性的腎臟損傷有關，自然老化則是貓狗罹患慢性腎衰竭的主因之一。雖然慢性腎衰竭對寵物的生活影響甚鉅，然而腎病初期時，貓狗多半沒有明顯不適症狀，因此不容易被察覺，直到貓狗開始出現飲水量與尿量增加、食慾不振等情況時，病情往往已發展至慢性腎衰竭階段。



透過特定的檢驗項目如尿比重、尿蛋白、血中尿素氮（BUN）、血中肌酸酐（Crea）等，可確認貓狗的腎臟功能是否正常，因此建議寵物貓狗應每年定期健檢，有助於提早發現腎臟病變。若能越早發現腎功能異常並積極地介入腎病治療與照護，有助於延緩病情的惡化，也能提升腎病貓狗的生活品質。因此，當心愛的貓狗有腎病問題時，應向獸醫諮詢專業意見，尋求最合適的治療與照護方式。

Photo Credit: 法米納 貓狗腎病的症狀表現隨腎病的發展階段而有不同，平時應仔細觀察寵物貓狗的日常行為模式是否有變化，並每年定期健康檢查，有助於早期發現腎病。圖中腎衰竭分期與臨床症狀僅供參考，每個毛小孩多少會因個別情形而有所差異。

腎病貓狗的飲食照護原則：低蛋白、低磷、低鈉、足量飲水。

依照腎病的嚴重程度不同，貓狗的飲食也需要適時調整。蛋白質、鈉、磷本質上是動物身體必需的營養素，然而對於代謝廢物排除能力變差的腎病貓狗來說，飲食中蛋白質產生代謝廢物會造成身體負擔，因此需限制飲食蛋白質含量，避免身體無法負荷；食物中天然的磷，則容易累積在腎病貓狗體內造成高血磷，使貓狗身體不適、狀況惡化，也需減少磷的攝取；控制鈉的攝取則有助於控制血壓，進而減輕血壓升高對於腎病的負面影響。

Photo Credit: 法米納

慢性腎臟病貓狗的建議營養比例，可參考Hand & Lewis(2000)與Ettinger et al.(2017)的建議註2，以乾物比計算，蛋白質佔比爲：貓25-32%、狗13-18%；磷：貓0.3-0.6%、狗0.2-0.5%；鈉：貓≤0.4%、狗≤0.3%，以此原則進行飲食調整。需注意的是，若在初期腎病階段或有其他併發症的情況下，未必需要立即積極地改變飲食方式，若調整飲食不當反而會使營養攝取不足，進而造成貓狗的身體機能退化，因此調整飲食前，務必先諮詢獸醫師確認寵物貓狗的營養需求。



腎病處方飼料專為腎病與腎衰竭的貓狗設計，特別控制成分中蛋白質、磷、鈉的含量，確保為腎病貓狗提供充足營養的同時，將飲食造成的身體負擔降至最低。部分品牌的腎病處方飼料還會在配方中設計鹼化調整，以避免寵物發生代謝性酸血症問題。腎病處方飼料屬於特殊疾病飲食，使用前須先諮詢獸醫師，依照獸醫師的指示進行使用。

Photo Credit: 法米納

除了飲食控制外，充足的飲水也很重要。對於健康或初期腎病的貓狗來說，多喝水就是最好的腎臟保健方法，可減少腎臟的排泄負擔；而若是腎病較為嚴重的貓狗，則更需要盡可能飲水達到足量，幫助排除體內的廢物。每日的建議飲水量簡易計算方式為：貓咪每公斤體重需要40～60mL的飲水，狗狗則是每公斤體重50～70mL，視其活動量而有所差異。

Photo Credit: 法米納

若食用腎病處方飼料的貓狗有飲水量不足的問題，則可考慮餵食含水量較高的腎病處方罐頭作為主食，以滿足每日的水分攝取。坊間流行的鮮食含水量也較高，因此許多飼主也會使用，然而鮮食的營養比例與微量營養素含量不易準確掌控，未必能滿足腎病貓狗的需求，相較之下，使用配方專為疾病設計並精準控制營養素的處方罐頭，更為理想。

腎病處方飼料挑選建議：天然食材營養、科學實證配方

由於腎病貓狗的飲食需要小心照護，因此使用腎病處方飼料時，建議挑選有科學實證基礎的配方為優先；腎病處方飼料的蛋白質含量受限制，因此蛋白質成分的來源格外重要；由於蛋白質的減少讓能量來源轉由碳水化合物與脂肪提供，故碳水化合物與脂肪的來源也值得留意。



以適口性良好的義大利飼料品牌法米納為例，其飼料配方是由專業獸醫團隊與義大利拿坡里費德里克二世大學的動物營養學實驗室、美國康乃爾大學獸醫學系等學術研究單位合作設計，成分營養完全符合腎病貓狗的需求。蛋白質來源選用優質肉塊、雞蛋等高消化性的天然食材，讓貓狗在實施低蛋白飲食時仍能確保充分吸收蛋白質營養，更添加左旋肉鹼成分幫助肌肉獲取營養，減緩低蛋白飲食常見的肌肉流失問題。



法米納飼料配方採用未精製的低升糖指數（低GI值）穀物提供優質碳水化合物；採用富含Omega-3的魚油作為好的油脂來源，有助於提高食物的適口性、更經實驗證實可減緩腎絲球體的退化。此外，使用特殊的胺基酸螯合礦物質，提高生物利用率，讓毛孩能夠穩定吸收礦物質，亦有助於疾病的控制。配方中也添加了幫助腸道菌叢生長的益菌生，不只提供腎病貓狗充足的天然營養與能量，也減少寵物的身體負擔。

Photo Credit: 法米納

比較特別的是，法米納的飼料顆粒以雙螺桿擠出機與真空鍍膜機處理，提高飼料的消化吸收率，除了設備外，製程順序也是依據科學原理，避免高溫下去破壞魚油、維生素的元素結構、進而保留食材最高的營養價值，對於需要充足營養的腎病貓狗來說，更有加分效果。



當寵物有腎臟疾病時，主人需投入更多的愛與心力進行照護，以延緩腎病惡化並且維持良好的生活品質。在實施腎病貓狗的飲食照護前，記得先與獸醫師充分溝通以了解正確照護的需求，並選擇優質的飲食來源為貓狗補充營養，才能讓心愛的寵物與您相互陪伴更多美好時光。

註1: 台北市動物保護處與國立台灣大學獸醫專業學院研究團隊合作「2014年犬貓十大死因調查報告」

註2: 參考文獻：

- Hand, M. S., & Lewis, L. D. (2000). Small animal clinical nutrition.

- Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman, Etienne Cote(2017). Textbook of Veterinary Internal Medicine 8th Edition.