【圖輯】歷經戰爭與制裁，敘利亞一整代年輕人，失去人生中最美好的十年

實習空姐嘉瓦（Ghenwa）、工程系學生阿里（Ali），以及音樂DJ賈瓦德（Jawad），是在內戰期間長大的敘利亞年輕人。

他們住在敘利亞首都大馬士革，那裡沒有如阿勒坡等反對勢力盤據的地點被猛烈轟炸，但二十多歲的年輕人，生活也遠遠稱不上是正常。

嘉瓦｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

長達十年的軍事衝突、西方的制裁、鄰國黎巴嫩的金融崩潰，以及現在的全球疫情，都重創了敘利亞經濟，貨幣幣值崩盤已經導致政府掌控的領土範圍內，出現小麥、燃料等民生必需品的短缺。

拋開經濟不談，這一代年輕人走向世界其他地方的機會，也受到嚴重限制，幾乎沒有契機離開這個國家去工作或度假。

能自在遨遊各國，是嘉瓦決定接受空姐培訓的主要原因，而她已從大學輟學，修的專業是建築學。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我是敘利亞人，但我無法踏出國門，除非藉由當空姐的機會。」嘉瓦如是說。

「這是唯一能讓我感覺自己可以更快實現夢想的管道……感受到穿梭國境的自由。」

家鄉位在遙遠的敘利亞南部城市瑞達（Sweida），嘉瓦不得不從事多份工作來養活自己，包括陪伴罹患癌症的小朋友到模特兒，無所不做。

此外，跟那些同樣對電音有著熱情的朋友在一起相處，她找到了一種釋放身心壓力的方式。

賈瓦德｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我們渴望幸福。」24歲的賈瓦德是一名電音DJ，2019年他從杜拜回到了這個他已幾乎不認識的故鄉敘利亞。

曾主修工商管理的賈瓦德表示，音樂是他逃離這個國家悲慘狀況的一種方式。

「這是一個巨大且強烈的震撼，很多地方沒有燈、沒有電；雖然所有的疲憊和悲傷都寫在大家的臉上，但我們沒有放棄希望，相信這一切都會好轉。」賈瓦德說。

和嘉瓦一樣，賈瓦德的夢想也是環遊世界，但作為一個敘利亞人，拿到歐洲國家或申根簽證的希望都破滅了。

由於無法前往西班牙度假，他與朋友們在網路上觀看關於西班牙的紀錄片，不看那些令人心煩意亂的新聞。

雅拉（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

33歲的雅拉（Yara）白天是律師，晚上是音樂DJ，她的三個兄弟姐妹離家去國外生活後，她就和父母一起生活。

雅拉過去的生活很忙碌，除了工作、瑜伽、烹飪，以及熱愛的音樂，但她說現在每天還要花很多時間完成一項任務：「排隊等了好幾個小時，只為了給車加油。」

儘管生活危險，但雅拉寧願留在敘利亞。

「我不喜歡其他國家對待敘利亞人的方式，我不想失去我在這裡擁有的尊重，只為了得到那些對我們一無所知的人的同情，即便我知道在這裡的生活很危險。」

阿里（左）與賈瓦德（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

2017年發生自殺式炸彈襲擊時，雅拉就在大馬士革法院附近。

「這是一次可怕的經歷……看到同事的屍體在我旁邊，同時又需要幫助傷患，將他們送往醫院。」

和雅拉一樣，25歲的大學生阿里說，他可以連續幾天談論戰爭期間他的所見所聞。「每天我們都在失去某些東西，每一天都是如此。」他說。

「生活在戰爭地區，讓這本該是我人生中最美好的十年，變得如此糟糕。」

阿里｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航