AI的崛起，讓我們不再毫無頭緒地在數不盡的星系中尋找地外生命

文：Balboa Crenshaw（現職為數據科學家）

AI的崛起，讓我們能更有效率地分析大量天文觀測資料，不再只是毫無頭緒地在數不盡的星系、恆星與行星中尋找地外生命。

大數據尋找地外生命

目前所有位於太空中的太空望遠鏡，每15秒可以產出2GB的數據，這還不包含位於地表的望遠鏡所蒐集到的觀測資料。很明顯的，如果外星人真的存在而我們至今還沒找到外星人與我們溝通的證據，很大一部分是因為我們處理大數據的效率實在太差。

如此龐大的資料量，傳統的人工分析勢必無法負荷。借助深度學習網路能夠「即時」分析「大量」數據的優勢，本文將介紹兩種在天文界逐漸開始普及的方法：一是分析太陽系外行星（Exoplanets），找出其中的類地行星；另一種則是尋找太空中非自然的無線電波訊號源，也許就有機會「接收到」我們先前都錯過的外星訊息。

尋找系外類地行星

「系外行星系統」，你可以理解為遠方的「太陽系」。科學家找到系外行星系統之後，再從中篩選出類似地球的行星，並進一步觀察、分析。這種方式最大的優勢在於，經過多次「篩選」，資源可以更精確地放在數量相對較少的目標行星上。而所謂的「篩選」，其實就是機器學習常見的「分類」（Classification）。

因為行星本身不發光，當我們觀測到一顆恆星，想要知道是否是一個行星系統時，只能從恆星的亮度變化旁敲側擊：當行星公轉繞行到恆星前方（靠近地球一側）時，該恆星的亮度會稍稍降低。也就是說，如果我們根據恆星在各個時間點的亮度作圖，便能發現所畫出的變化曲線會規律地出現「凹口」。這些「凹口」，正是機器學習模型可以用來當作特徵（feature）的分類依據。

天文學家將觀測到許許多多恆星的亮度曲線，配合已知的系外行星系統作為訓練集，放入一個卷積神經網路（Convolutional Neural Network，CNN）模型，便可以得到「推測」含有系外行星的「目標恆星」（如下圖）。CNN是深度學習網路的一種，常用於電腦視覺（Computer vision），藉由圖樣獨有的特徵為圖像分類。恆星的亮度曲線，在此便可以視為一種單維度的「圖樣」。

Photo Credit: Shallue et al., 2018 經分類過後的恆星亮度曲線。「含有行星系統」的恆星亮度曲線（標示為藍色）在平面上的位置相近，形成一個聚落，科學家可以藉此確認所使用的機器學習模型是可靠的

確定哪些恆星有行星系統之後，下一步就是要找出哪幾顆行星比較「像」地球了。光靠恆星的亮度曲線無法得知這一點，科學家得靠著系外行星系統的「光譜」來斷定：如果系外行星的表面有大氣（例如地球的大氣有氮氣、氧氣與水汽），這些大氣分子會吸收或放出特定波長的光，於是我們透過系外行星的「光譜」推測它們的大氣組成，以及是否與地球雷同。而光譜在本質上與上面提到的「恆星亮度曲線」類似，都可以當作單維度的圖像，以人工神經網路進行分類。

不同的是，這裡天文學家運用的是「貝式神經網路」（Bayesian Neural Networks， BNN）。這種神經網路運用了統計學裡面的「貝氏定理」（Bayes’ Theorem），輸出除了系外行星光譜的分類（大氣組成）之外，還另外包含了「機率」（Probability）與「不準度」（Uncertainty）等資訊（如下圖）。科學家可以利用這些資訊得知輸入的光譜是否含有太多雜訊，以及所得到的大氣組成有多「靠譜」。

Photo Credit: Waldmann, 2016. 左側為四個放入貝氏神經網路的系外行星光譜，右側則是經神經網路分析後所得出各種組成分子存在的機率。可以看見第一顆（第一列）系外行星的大氣中也許含有水（H2O），第二顆也許含有甲烷（CH4）。

畢竟這些系外行星都距離地球相當遙遠，科學家只能「間接」透過光譜推測各行星的大氣組成，從而選出適合生命生存，或有生命存在跡象的星球進一步觀測。

非自然的無線電波源

另一種方法可就相當有野心了。因為一些物理機制，宇宙中許多天體會「自然地」產生無線電波，只要我們「過濾」掉這些有著「自然起源」的無線電波訊號，剩下的便不排除可能來自於某種地外生物或文明。不過，這可不是件容易的任務。

首先，天文學家必須善用有限的時間與資源，準確地對著天空特定方向觀測，並確保有能力處理所接收到的大量無線電波數據。此外，在地表所接收到的無線電波訊號，勢必受到人類文明的干擾。如何排除這些雜訊，也是另一個必須要面對的問題。

著名的「搜尋地外文明計劃」（Search for ExtraTerrestrial Intelligence，SETI）解決了前者硬體上的困難。這個計畫運用了許多著名的地表望遠鏡來蒐集各方無線電波數據，包含不久前剛損毀的阿雷西波電波望遠鏡（Arecibo Observatory），與專為SETI計畫而設的艾倫望遠鏡陣列（Allen Telescope Array，ATA）。

在後者的問題上，人工神經網路倒可以助天文學家一臂之力，例如將下圖中稱為「瀑布圖」（Waterfall plot）的無線電波觀測數據分類：A只是單純的雜訊；C、D為「射頻干擾」（Radio frequency interference，RFI）圖樣，是來自地球人類文明的干擾；B則是一種連續發射的無線電波圖樣，較有可能來自地外文明，值得更深入的研究。即使後續的研究最終否定了B來自地外文明的可能，但也讓天文學家得以善用有限的資源與時間，「更聰明地」尋找外星人。

Photo Credit: Harp et al., 2016. 艾倫望遠鏡陣列所觀測到的「瀑布圖」，橫軸為無線電波的頻率，縱軸則為觀測的時間

參考資料

延伸閱讀

本文由臺大科學教育發展中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航